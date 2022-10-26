Địch Lệ Nhiệt Ba thử thách với visual tóc xoăn ngắn, dựng đứng đầy mới lạ trên bộ ảnh tạp chí, dân tình đồng loạt bật chế độ 'chê'

Trên trang giải trí xứ Trung vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba với tạo hình độc lạ được chụp cho bìa tạp chí GQ Style Thu Đông 2022.
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Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Sở hữu visual ‘lai Tây’, thế nên, mỹ nhân Tân Cương có giá trị thương mại lớn khi góp mặt trên các trang bìa tạp chí hay các sự kiện quảng cáo. Bên cạnh khoản phim ảnh, Nhiệt Ba còn chăm đầu tư chú trọng về mặt thời trang, cô là gương mặt được nhiều nhà mốt và các tạp chí thời trang yêu thích. Vì chăm thay đổi hình ảnh, style nào cũng thử nghiệm nên Nhiệt Ba mỗi lần lên tạp chí là lại một lần khiến dân tình bất ngờ.
Mới đây, trên trang giải trí xứ Trung vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba với tạo hình độc lạ được chụp cho bìa tạp chí GQ Style Thu Đông 2022. Theo đó, trang phục cô nàng diện trong bộ ảnh thường nghiêng về màu gam màu hơi tối như xanh, đen, tím hoặc có khi chuyển sang màu nâu. Điểm nhấn khác lạ của Nhiệt Ba là mái tóc xoăn ngắn đôi lúc để xõa hoặc vuốt dựng đứng theo phong cách cá tính.
Nhiều khán giả đã không khỏi trầm trồ khi Địch Lệ Nhiệt Ba không ngại thử sức với các tạo hình mới lạ. Một số ý kiến khác lại cho rằng tuy tạo hình lần này mới lạ nhưng kiểu tóc dài quen thuộc sẽ giúp nhan sắc của cô ấn tượng hơn.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, mỹ nhân Tân Cương xuất hiện với visual tóc ngắn. Trước đây, trong bộ ảnh chụp cho tạp chí Raily, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị chê xấu tơi tả với kiểu tóc ngắn. Nhiều người cho rằng kiểu tóc ngắn này khiến gương mặt của Nhiệt Ba trông to hơn so với khi để tóc dài. Ngoài ra phần tóc mái ngắn ngủn cũng khiến sống mũi của cô có trông cao hơn, gương mặt lộ nét nam tính chứ không mềm mại, ngọt ngào như mọi khi.
Hiện tại, hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong tạo hình tóc ngắn cá tính trên bìa tạp chí đang thu hút sự bàn tán của cộng đồng mạng.