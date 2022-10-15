An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

Sao quốc tế 15/10/2022 15:28

Trên trang của Youku (nền tảng chiếu phim) vừa mới cập nhật thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính được xếp lịch phát sóng vào tháng 11 năm nay và bao gồm 40 tập phim.

Thời gian gần đây, thông tin bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải vừa công bố lịch chiếu thì bị hoãn chiếu khiến giả vô cùng thất vọng. Không để fan buồn lòng, mới đây, phim của ‘gà cưng’ Dương Mịch là An Lạc Truyện có thông tin sẽ lên sóng vào tháng 11 tới đây. Được biết, đây là bộ phim hợp tác lần đầu tiên của hai lưu lượng hàng đầu là Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn nên được khán giả đặc biệt quan tâm.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải? - Ảnh 1
An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dự kiến lên sóng vào tháng 11 tới - Ảnh: Internet

Theo đó, trên trang của Youku (nền tảng chiếu phim) vừa mới cập nhật thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính được xếp lịch phát sóng vào tháng 11 năm nay và bao gồm 40 tập phim.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải? - Ảnh 2
Bộ phim là sự hợp tác lần đầu tiên của hai lưu lượng hàng đầu là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nên được khán giả đặc biệt quan tâm - Ảnh: Internet

Dù vui mừng nhưng không ít khán giả lo lắng vì sợ ‘lịch sử hoãn chiếu’ lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải trước đó. Được biết, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn từng vướng tin đồn trang phục nam chính ‘đạo nhái’ trang phục Nhật Bản. Thời điểm đó, có tin hành lang cho biết bộ phim đang chờ khâu kiểm duyệt lại trang phục nên là một phần nguyên nhân phim bị ‘đắp chiếu’ đến tận bây giờ dù đã đóng máy được gần 1 năm.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải? - Ảnh 3
Trang phục nam của Cung Tuấn từng vướng tin đồn đạo nhái trang phục Nhật Bản - Ảnh: Internet

Được biết, An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung tác phẩm này xoanh quanh hành trình tìm lại chân tướng sự thật sau khi gia tộc bị đổ oan của nữ chính Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) - cô nữ Đế gia, đại dương gia của An Lạc Trại. Trong quá trình này, nàng đã gặp được thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn) và trở thành phụ tá của chàng. Về sau, hai người đã kề vai sát cánh, cùng nhau phá án giúp dân trừ hại, ra chiến trường chống giặc và tìm lại sự trong sạch cho gia tộc An Lạc.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải? - Ảnh 4
An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức về lịch chiếu của bộ phim An Lạc Truyện và bày tỏ hai vọng bộ phim sẽ không vướng vận xui như phim của Dương Mịch và Hứa Khải trước đó.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn Dương Mịch An Lạc Truyện sao hoa ngữ cbiz

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