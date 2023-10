An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

Theo đó, trên trang của Youku (nền tảng chiếu phim) vừa mới cập nhật thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính được xếp lịch phát sóng vào tháng 11 năm nay và bao gồm 40 tập phim.

Bộ phim là sự hợp tác lần đầu tiên của hai lưu lượng hàng đầu là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nên được khán giả đặc biệt quan tâm - Ảnh: Internet

Dù vui mừng nhưng không ít khán giả lo lắng vì sợ ‘lịch sử hoãn chiếu’ lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải trước đó. Được biết, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn từng vướng tin đồn trang phục nam chính ‘đạo nhái’ trang phục Nhật Bản. Thời điểm đó, có tin hành lang cho biết bộ phim đang chờ khâu kiểm duyệt lại trang phục nên là một phần nguyên nhân phim bị ‘đắp chiếu’ đến tận bây giờ dù đã đóng máy được gần 1 năm.

Trang phục nam của Cung Tuấn từng vướng tin đồn đạo nhái trang phục Nhật Bản - Ảnh: Internet

Được biết, An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung tác phẩm này xoanh quanh hành trình tìm lại chân tướng sự thật sau khi gia tộc bị đổ oan của nữ chính Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) - cô nữ Đế gia, đại dương gia của An Lạc Trại. Trong quá trình này, nàng đã gặp được thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn) và trở thành phụ tá của chàng. Về sau, hai người đã kề vai sát cánh, cùng nhau phá án giúp dân trừ hại, ra chiến trường chống giặc và tìm lại sự trong sạch cho gia tộc An Lạc.