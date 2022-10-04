Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh, đây là hai cái tên khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong cuộc đua phim Hoa Ngữ tháng 10 năm nay?

Một cư dân mạng chia sẻ có một bộ phim vừa lên sóng đã nhận được lời khen ngợi của khán giả và dự đoán bộ phim sẽ soán ngôi phim của những tên tuổi nổi bật như Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Vừa qua, mạng xã hội xứ Trung đã công bố danh sách loạt phim sẽ lên sóng vào tháng 10 năm nay. Những bộ phim hội tụ những cái tên đang làm mưa làm gió trong làng giải trí Hoa Ngữ thời gian qua như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Ngô Thiến,…khiến khán giả không ngừng mong chờ. Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh và Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên cuộc đua phim lên sóng tháng 10 - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, theo như một cư dân mạng chia sẻ bộ phim vừa lên sóng có tên Bạn Trai Phản Diện Của Tôi do Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn đóng chính đã nhận được lời khen ngợi của khán giả và dự đoán bộ phim sẽ soán ngôi phim của những tên tuổi nổi bật như Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bạn Trai Phản Diện Của Tôi do Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn đóng chính đã hận được lời khen ngợi của khán giả ngay khi lên sóng - Ảnh: Internet Được biết, chỉ mới phát sóng vài tập, thế nhưng "cặp đôi gà bông" Thẩm Nguyệt – Trần Triết Viễn đã nhận được không ít lời khen ngợi từ phía cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, phản ứng hóa học của cặp đôi chính được thể hiện vô cùng tự nhiên, nêu bật được tính cách của nhân vật trong phim. Không những vậy, một vài khoảnh khắc ngọt ngào của 2 diễn viên chính còn được lan truyền và chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội những ngày vừa rồi. Một vài khoảnh khắc ngọt ngào của 2 diễn viên chính còn được lan truyền và chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet Cũng chính nhờ điều này, Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn đang là một trong những cặp đôi được cư dân mạng yêu thích nhất thời điểm hiện tại. Thẩm Nguyệt là nữ diễn viên được biết đến là ‘tình đầu quốc dân’ với bộ phim thanh xuân làm mưa làm gió một thời Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Còn Trần Triết Viễn hiện đang được nhiều khán giả quan tâm vì có bộ phim đang quay cùng Triệu Lộ Tư là Vụng Trộm Không Thể Giấu. Chính vì thế sự kết hợp cực ngọt của Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn khiến khán nhiều người còn dự đoán đây sẽ là "couple" hot nhất tháng 10 năm nay.

Sự kết hợp cực ngọt của Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn khiến khán nhiều người còn dự đoán đây sẽ là "couple" hot nhất tháng 10 năm nay - Ảnh: Internet Bạn Trai Phản Diện Của Tôi có nội dung kể về nữ nhà văn Nam Tinh (Thẩm Nguyệt) bề ngoài mạnh mẽ như con trai, nhưng nội tâm thực chất mang tâm hồn thiếu nữ, khao khát có một tình yêu ngọt ngào như trên phim. Một ngày đứng bên hồ ném đồng xu ước nguyện, người mà cô triệu hồi được lại là nhân vật nam phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà cô viết: "Tiêu Vô Địch". Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn trong Bạn Trai Phản Diện Của Tôi - Ảnh: Internet Tiêu Vô Địch (Trần Triết Viễn) là một tên thông minh nhưng rất gian xảo, sống cạnh nhà cô và thường xuyên đe dọa, còn uy hiếp tống tiền Nam Tinh. Hai người họ bắt đầu cuộc sống "hàng xóm" chó mèo choảng nhau. Nam Tinh cảm thấy tuyệt vọng về mộng tưởng tình yêu ngọt ngào của mình dần tan vỡ. Sống cùng Nam Tinh một thời gian, Tiêu Vô Địch bị tính cách ấm áp của cô làm cho dao động, bản thân không biết đã yêu Nam Tinh từ lúc nào. Hai người trong quá trình hẹn hò phát hiện được bí mật về thân thế thực sự của Tiêu Vô Địch, liên quan tới quá khứ đau thương mà Nam Tinh từng trải qua. Hóa ra duyên phận của họ được định sẵn từ rất nhiều năm về trước. Hiện tại, bộ phim Bạn Trai Phản Diện Của Tôi đang lên sóng. Các khán giả vẫn mong chờ những thông tin tiếp theo từ bộ phim.

Rộ tin Sở Kiều Truyện sẽ làm tiếp phần 2, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tiếp tục đóng chính, một nhân vật thay người mới khiến netizen tiếc nuối? Truyền thông xứ Trung đưa thông tin cho biết nhà sản xuất của bộ phim truyền hình đình đám Sở Kiều Truyện đang lên kế hoạch để thực hiện tiếp tục phần 2. Đồng thời công bố dàn cast dự kiến của bộ phim.

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