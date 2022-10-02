Tỷ lệ sao nữ Hoa Ngữ lứa 85 sử dụng giọng gốc trong phim cổ trang cực thấp: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn không vượt mặt được một người

Sao quốc tế 02/10/2022 11:05

Một blogger xứ Trung đã thống kê tỷ lệ dùng giọng gốc của các tiểu hoa đán lứa 85 tính riêng trong dòng phim cổ trang với kết quả cực thấp.

Mới đây, một blogger xứ Trung đã thống kê tỷ lệ dùng giọng gốc của các tiểu hoa đán lứa 85 tính riêng trong dòng phim cổ trang. Cụ thể, trong số 7 tiểu hoa 85 được nhắc tới, bao gồm: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Tống Thiến, Angelababy (Dương Dĩnh) và cuối cùng là Nghê Ni. Sau khi bảng tổng hợp được công bố đã khiến không ít người bất ngờ, cảm thấy khó tin.

Tỷ lệ sao nữ Hoa Ngữ lứa 85 sử dụng giọng gốc trong phim cổ trang cực thấp: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn không vượt mặt được một người - Ảnh 1
 Tỷ lệ dùng giọng gốc của các tiểu hoa đán lứa 85 tính riêng trong dòng phim cổ trang - Ảnh: Internet

Dương Mịch là ngôi sao sở hữu nhiều dự án phim ảnh và đóng chính nhiều nhất, với tổng cộng lần lượt là 21, 13 tác phẩm. Tuy nhiên, cả tỷ lệ dùng giọng gốc cho phim nữ chính lẫn tham gia diễn chiếm phần trăm khá ít.

Tỷ lệ sao nữ Hoa Ngữ lứa 85 sử dụng giọng gốc trong phim cổ trang cực thấp: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn không vượt mặt được một người - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Được biết, thời điểm Hộc Châu Phu Nhân lên sóng, đài từ của Dương Mịch cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trước đây, hầu hết các bộ phim truyền hình có sự tham gia của nữ diễn viên đều sử dụng lồng tiếng, đặc biệt là trong các tác phẩm cổ trang. Vì nhân vật thời xưa cần có ngữ điệu, tông giọng phù hợp, không phải diễn viên nào cũng “cân được”.

Bởi vì âm giọng của Dương Mịch quá cao, thậm chí còn hơi chói tai một chút, nên hầu hết các vai diễn đều không phù hợp với chất giọng ấy, do vậy đây chính nhược điểm khá lớn trong diễn xuất của cô. Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ rằng cô nàng lại đột nhiên sử dụng giọng thật của mình trong Hộc Châu Phu Nhân, tuy rất nỗ lực, cố gắng nhưng hiệu quả mang lại không cao.

Về phần Lưu Diệc Phi cũng chiếm phần trăm khá thấp, dân mạng cho rằng giọng điệu của hai diễn viên chính hơi cường điệu, và khẩu âm của Lưu Diệc Phi không phù hợp với đề tài cổ trang, nói chung là khả năng nhả thoại của cả hai không tốt chút nào.

Tỷ lệ sao nữ Hoa Ngữ lứa 85 sử dụng giọng gốc trong phim cổ trang cực thấp: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn không vượt mặt được một người - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Dù phần trăm sử dụng giọng gốc khá thấp nhưng nộ phim mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa cho mọi người thấy được thực lực của nàng tiểu hoa. Đây là bộ phim có đề tài hiện thực, tất cả các diễn viên đều là giọng gốc, kỹ năng lời thoại của Triệu Lệ Dĩnh thật sự rất đỉnh, giọng điệu thể hiện được tâm trạng cảm xúc của nhân vật, phát âm tròn vành rõ chữ. Cho dù đó là giọng lớn tiếng trách mắng hay thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, nữ diễn viên đều thể hiện cảm xúc nhân vật một cách hoàn hảo.

Tỷ lệ sao nữ Hoa Ngữ lứa 85 sử dụng giọng gốc trong phim cổ trang cực thấp: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn không vượt mặt được một người - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Người gây bất ngờ nhiều nhất với tỷ lệ dùng giọng gốc "chạm đáy" 0%, chính là Lưu Thi Thi. Dựa theo bảng thống kê, Lưu Thi Thi từng tham gia diễn 15 bộ cổ trang, trong đó có 8 tác phẩm đóng chính, nhưng bà xã Ngô Kỳ Long lại chưa một lần sử dụng giọng thật.

Tỷ lệ sao nữ Hoa Ngữ lứa 85 sử dụng giọng gốc trong phim cổ trang cực thấp: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn không vượt mặt được một người - Ảnh 5
Lưu Thi Thi - Ảnh Internet

Thực tế, không phải diễn viên nào cũng có đài từ tốt để thể hiện được trọn vẹn linh hồn của nhân vật. Không hiếm những trường hợp, dù diễn viên có diễn xuất ổn nhưng thoại lại hơi khó nghe, hoặc là quá trầm hoặc quá chói, mà mỗi khán giả lại có sự khó tính khác nhau nên việc nhờ tới sự trợ giúp của diễn viên lồng tiếng đôi khi sẽ hợp lý và hiệu quả hơn.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi sao hoa ngữ

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