Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Tân Cương khiến người hâm mộ mê mẩn với vẻ đẹp trời phú, khí chất kiêu sa khi diện trang phục nóng bỏng cùng mái tóc dài, thẳng.

Thời gian gần đây trên thảm đỏ hay tham gia sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba biến hóa rất đa dạng với mọi phong cách. Đường nét sắc sảo của "gà cưng nhà Gia Hành" càng trở nên lộng lẫy, tinh tế hơn với mái tóc dài đen thẳng.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi luôn mang đến khí chất nhẹ nhàng, không vướng bụi trần, vì thế mà cô nàng được mọi người đặt với biệt danh là “Thần Tiên Tỷ Tỷ”.

Với kiểu tóc đơn giản này càng tô lên cho thần thái thanh thuần, trong trẻo của nữ diễn viên khiến người nhìn không thể rời mắt khỏi gương mặt như tiên giáng trần.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn bầu bĩnh cũng là đặc điểm nổi bật của Triệu Lệ Dĩnh, vậy nên cô nàng thường hay để tóc dài buông xõa khi tham dự sự kiện.

Triệu Lệ Dĩnh ngọt ngào trong mái tóc dài thẳng, diện chiếc đầm vàng 2 dây cùng gương mặt non như “búng ra sữa”, Triệu Lệ Dĩnh toát ra hơi thở đầy thanh xuân khiến người hâm mộ mê mẩn.

Dương Mịch

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc ngày càng đằm thắm, quyến rũ theo thời gian, Dương Mịch luôn sẵn sàng thử sức với mọi kiểu tóc mà chưa bao giờ sợ xấu.

Không thể không nhắc đến Dương Mịch trong bộ tóc dài và thẳng. Sở hữu dung nhan xinh đẹp, Dương Mịch càng trẻ trung thêm phần dịu dàng, đằm thắm với kiểu tóc thẳng mượt.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư vốn là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ngoài băng thanh, ngọc khiết cùng nụ cười tỏa nắng. Không những vậy, định hình phong cách ăn mặc lẫn tạo hình luôn được mỹ nhân hướng tới là đơn giản nhưng quyến rũ.

Mỹ nhân là fan trung thành của tóc dài thẳng nên khi để kiểu tóc này, “thánh nữ xuyên không” đẹp đến “mê đảo chúng sinh”.