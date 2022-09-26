Lý do nào khiến bộ phim lên đài CCTV đầu tiên của Triệu Lộ Tư được đáng mong đợi thành công?

Có nhiều lý do bộ phim Ngõ Nhỏ - phim chiếu đài truyền hình đầu tiên của Triệu Lộ Tư đáng được mong đợi thành công nhất.

Triệu Lộ Tư đang là gương mặt ăn khách của làng giải trí Hoa Ngữ. Từ khi ra mắt đến nay, mỹ nhân đã có trong tay những sản phẩm đình đám như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành, Thả Thí Thiên Hạ,…và cũng được khá nhiều giải thưởng lớn. Dù vậy, những bộ phim nổi tiếng của ‘mỹ nhân xuyên không’ đa phần là phim chiếu mạng, gần như cô nàng chưa có lấy một tác phẩm nào được lên sóng trên đài truyền hình. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Ảnh: Internet Thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn được chiếu vào dịp hè năm nay đã giúp Triệu Lộ Tư được đánh giá cao về sự tiến bộ trong diễn xuất của mỹ nhân. Chính vì thế, sự nổ lực của cô nàng được đền đáp khi cô có được tác phẩm chiếu đài truyền hình trung ương đầu tiên được lên sóng trong khung giờ vàng.

Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Cụ thể, bộ phim Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) do Triệu Lộ Tư đóng chính đã chính thức lên sóng trong khung giờ vàng trên đài trung ương CCTV8 từ ngày 25/9, và chiếu online trên ứng dụng MangoTV. Được biết, Hồ Đồng (Ngõ nhỏ) chính thức khai máy từ giữa tháng 6 năm 2021, với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ thực lực: Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo, Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan, Quan Hiểu Đồng, Lâm Nhất. Phim bao gồm 36 tập phim, chia thành 3 phần, mỗi phần là 1 thời đại khác nhau của xã hội. Nội dung phim sẽ được chia thành 3 thế hệ: Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo vào vai thế hệ thứ nhất (bối cảnh năm 1950); Thái Văn Tịnh và Lưu Hoan vào vai thế hệ thứ 2 (bối cảnh những năm 1980); Quan Hiểu Đồng và Lâm Nhất vào vai thế hệ thứ 3 (bối cảnh thời hiện đại).

Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) quy tụ dàn diễn viên thực lực - Ảnh: Internet Bộ phim lấy bối cảnh một con ngõ nhỏ tại thành phố Bắc Kinh vào những năm 1950 - 1980 và ngày nay là thế kỷ 21. Bộ phim kể về câu chuyện ba thế hệ phụ nữ trong một gia đình, luôn giữ vững chí hướng ban đầu là vì dân phục vụ. Phần một của bộ phim kể về thời kỳ đầu giải phóng đến khi Trung Quốc cải cách mở cửa. Phần thứ hai bắt đầu kể từ khi nền kinh tế đang chuyển dần sang nền kinh tế thị trường, và phần cuối cùng kể về một xã hội hiện đại với nền khoa học công nghệ đang ngày một phát triển, cả ba thế hệ phụ nữ không ngừng cống hiến hết mình cho đất nước và người dân. Trong bộ phim này, Triệu Lộ Tư là nữ chính trong phần đầu tiên, đây cũng là bộ phim chính kịch đầu tiên của cô ấy. Thông tin này vừa được tung ra đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng và nhanh chóng leo lên hot search, thu hút rất nhiều sự quan tâm và thảo luận của dân mạng. Ngoài Triệu Lộ Tư, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng khác như Thái Văn Tịnh, Quan Hiểu Đồng, Hầu Minh Hạo,… tất cả đều là những diễn viên trẻ tuổi có thực lực. Ngõ Nhỏ là bộ phim chiếu đài đầu tiên của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Bộ phim không chỉ hội tụ dàn diễn viên trẻ phái thực lực mà còn có chủ đề phim mới lạ, tình tiết nội dung cơ bản cũng rất hấp dẫn, diễn viên được lựa chọn cũng rất hợp với vai diễn. Không những thế, theo thông tin cập nhật mới đây, khi bộ phim lên sóng tập đầu tiên đã thu về mức rating EYE Khốc Vân trung bình là 1.26. Ở thời điểm cao nhất, phim chạm mốc rating là 1.61 – một thành tích khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Có nhiều lý do bộ phim Ngõ Nhỏ của Triệu Lộ Tư được mong đợi thành công - Ảnh: Internet Chính vì những lý do trên, có thể nói đây là bộ phim chiếu đài truyền hình đầu tiên của Triệu Lộ Tư đáng được mong đợi thành công nhất.

Tạp chí ảnh bìa Triệu Lộ Tư có doanh thu thấp, netizen chất vấn lại độ nổi tiếng của mỹ nhân? Trang bìa có xuất hiện hình ảnh của tiểu hoa đang nổi nhưng doanh thu vẫn không đột phá. Từ đây, cộng đồng mạng cũng cảm thấy hoài nghi về độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-nao-khien-bo-phim-len-dai-cctv-dau-tien-cua-trieu-lo-tu-duoc-dang-mong-doi-thanh-cong-506960.html