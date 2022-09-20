Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân?

Sao quốc tế 20/09/2022 15:40

Mạng xã hội xứ Trung đã chia sẻ thông tin bộ phim Hồ Đồng – Phố Nhỏ đã ấn định ngày lên sóng chính thức sau thời gian chờ đợi của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã chia sẻ thông tin bộ phim Hồ Đồng – Phố Nhỏ đã ấn định ngày lên sóng chính thức sau thời gian chờ đợi của khán giả. Dự kiến bộ phim dự kiến lên sóng vào ngày 25/9 trên giờ hoàng kim trên Ương thị. Bộ phim do Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo, Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan, Quan Hiểu Đồng, Lâm Nhất đóng chính.

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân? - Ảnh 1
Poster phim Hồ Đồng - Phố Nhỏ - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim Hồ Đồng - Phố nhỏ là câu chuyện kể về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển khu phố của 3 thế hệ, được chia thành 3 chương nhằm phác họa ba thời điểm lịch sử quan trọng kể từ khi thành lập Tân Trung Hoa là năm 50, 80 và thế kỷ 21 hiện nay. Hồ Đồng - Phố nhỏ cũng tập trung tận dụng sức trẻ, năng lượng tươi mới để truyền tải đến khán giả thông điệp mang đậm dấu ấn thời đại.

Tại chương đầu của bộ phim, Triệu Lộ Tư vào vai cô nàng thông minh, nhiệt tình Điền Táo. Còn Thiết Đản (do Hầu Minh Hạo thủ vai) - một chàng trai thân thủ cao siêu, vốn là thanh mai trúc mã với Điền Táo, anh một lòng bên cạnh đồng hành, giúp đỡ Điền Táo trong công việc, sự nghiệp.

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân? - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet
Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân? - Ảnh 3
Hầu Minh Hạo - Ảnh: Internet

Đến chương 2, Thái Văn Tịnh vào vai nữ chính Hiểu Mẫn - một cô gái có tính cách điềm đạm, mạnh mẽ, độc lập, chủ động trong việc giải quyết các vấn đề kinh doanh. Cô xuất hiện ngay đúng thời điểm chuyển đổi giữa nền kinh tế đất nước với nền kinh tế thị trường.

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân? - Ảnh 4
Thái Văn Tịnh - Ảnh: Internet

Lâm Duyệt (do Quan Hiểu Đồng thủ vai) trong chương 3 là một cô gái thời công nghệ, dám cùng đồng nghiệp của mình là Âu Dương Huy (do Lâm Nhất Thủ vai) đầu tư xây dựng thành phố cũ, phấn đấu trở thành người tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân? - Ảnh 5
Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Có thể nói, năm nay là năm của Triệu Lộ Tư với loạt dự án được thuận lợi công chiếu. Và bộ phim Hồ Đồng – Ngõ Nhỏ được công chiếu nối tiếp sau thành công của dự án Tinh Hán Xán Lạn mà mỹ nhân đã tham gia. Chính vì thế khán giả đặt nhiều kỳ vọng về diễn xuất của nữ diễn viên, cũng như mong chờ đến ngày phim lên sóng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Hầu Minh Hạo Hồ Đồng-Ngõ Nhỏ Quan Hiểu Đồng sao hoa ngữ

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