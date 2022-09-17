Sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò, Dương Dương cũng có động thái mới khiến netizen một phen bất ngờ

Sao quốc tế 17/09/2022 08:17

Những ngày qua, tin đồn ‘bạn trai’ Triệu Lộ Tư là Dương Dương đã gây bão mạng xã hội. Phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận, còn về phần Dương Dương cũng đã có động thái mới trên trang cá nhân hậu tin đồn.

Những ngày qua, tin đồn ‘bạn trai’ Triệu Lộ Tư là Dương Dương đã gây bão mạng xã hội. Cụ thể, một blogger xứ Trung đã livestream mô tả bạn trai Triệu Lộ Tư là đỉnh lưu có giá trị nhan sắc cao và hai người từng hợp tác phim chung. Ngay lập tức dân tình gọi tên Dương Dương vì mỹ nam hội đủ những đặc điểm mà blogger đó đã nêu. Tuy nhiên, phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, còn về phía Dương Dương chưa có động thái nào về tin đồn trên.

Sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò, Dương Dương cũng có động thái mới khiến netizen một phen bất ngờ - Ảnh 1
Tin đồn ‘bạn trai’ Triệu Lộ Tư là Dương Dương đã gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Dương đã có động thái mới trên trang cá nhân hậu tin đồn hẹn hò Triệu Lộ Tư. Cụ thể, nam diễn viên đã có bài đăng giới thiệu bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người giúp người bạn Trương Bân Bân đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò, Dương Dương cũng có động thái mới khiến netizen một phen bất ngờ - Ảnh 2
Dương Dương đã có bài đăng giới thiệu bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người giúp người bạn Trương Bân Bân - Ảnh: Internet

Được biết, tối ngày 15/9, 2 bộ phim Hoa Ngữ là Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân, Lý Thấm đóng chính và Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân, Trương Bân Bân đóng chính sẽ cùng lên sóng khiến khán giả không khỏi phấn khích và chờ đợi. Trước giờ "G", rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đăng tải bài viết lên trang mạng xã hội cá nhân để ủng hộ đồng nghiệp mình.

Trước kia, Dương Dương và Trương Bân Bân từng hợp tác với nhau trong dự án phim chuyển thể Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của đạo diễn Lâm Ngọc Phân. Sau tác phẩm này, hai nam diễn viên nổi tiếng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và ủng hộ lẫn nhau trên con đường sự nghiệp của mình.

Sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò, Dương Dương cũng có động thái mới khiến netizen một phen bất ngờ - Ảnh 3
 Dương Dương và Trương Bân Bân từng hợp tác với nhau trong dự án phim chuyển thể Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Ảnh: Internet

Hiện tại, Dương Dương chưa có động thái chính thức nào trước tin đồn hẹn hò Triệu Lộ Tư. Dù vậy, hành động chia sẻ, giúp đỡ bạn bè của Dương Dương đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả.

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