Sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò, Dương Dương cũng có động thái mới khiến netizen một phen bất ngờ

Những ngày qua, tin đồn ‘bạn trai’ Triệu Lộ Tư là Dương Dương đã gây bão mạng xã hội. Cụ thể, một blogger xứ Trung đã livestream mô tả bạn trai Triệu Lộ Tư là đỉnh lưu có giá trị nhan sắc cao và hai người từng hợp tác phim chung. Ngay lập tức dân tình gọi tên Dương Dương vì mỹ nam hội đủ những đặc điểm mà blogger đó đã nêu. Tuy nhiên, phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, còn về phía Dương Dương chưa có động thái nào về tin đồn trên.

Tin đồn ‘bạn trai’ Triệu Lộ Tư là Dương Dương đã gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Dương đã có động thái mới trên trang cá nhân hậu tin đồn hẹn hò Triệu Lộ Tư. Cụ thể, nam diễn viên đã có bài đăng giới thiệu bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người giúp người bạn Trương Bân Bân đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả.