Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân?

Mới đây, một blogger xứ Trung đã livestream trên nền tảng Weibo và tiết lộ thêm về chuyện tình cảm của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - cặp đôi rất yêu thích sau khi đóng chính cùng nhau trong bộ phim cổ trang hot nhất hiện nay là Tinh Hán Xán Lạn.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa hàng đầu xứ Trung với gương mặt có tuần suất xuất hiện dày đặc trên các bộ phim truyền hình, mạng xã hội và có lượng fan đông đảo. Chính vì thế, chuyện đời tư của ‘thánh nữ xuyên không’ luôn được công chúng quan tâm.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - cặp đôi rất yêu thích sau khi đóng chính cùng nhau trong bộ phim cổ trang hot nhất hiện nay là Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Cụ thể, một cư dân mạng đã đặt câu hỏi liệu couple Ngô Lộ Khả Đào (tên couple của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư) có yêu nhau ngoài đời thực hay không thì blogger xứ Trung đã khẳng định điều này là không thể. Theo đó nguyên nhân được cho là bởi vì Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, hơn nữa danh tính nhà trai còn được tiết lộ là một “đỉnh lưu” có giá trị nhan sắc cao. Ngoài ra, người này cho biết hai người trước đây cũng từng hợp tác đóng phim thậm chì còn có tin đồn hẹn hò, hiện nay dường như vẫn còn bên nhau.

Một blogger xứ Trung tiết lộ Triệu Lộ Tư là một đỉnh lưu, từng hợp tác chung với mỹ nhân - Ảnh: Internet

Qua những thông tin blogger đưa ra, cư dân mạng liền nhanh chóng kết luận danh tính bạn trai của Triệu Lộ Tư không ai khác ngoài Dương Dương. Được biết, có nhiều bằng chứng cho thấy Dương Dương khớp với dữ liệu trên. Hiện tại, trong làng giải trí xứ Trung, anh chàng cũng được xem là một ‘đỉnh lưu’ và sở hữu giá trị nhan sắc cao. Không những vậy, Dương Dương còn từng từng hợp tác đóng chính với Triệu Lộ Tư trong bộ phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ. Ngoài ra cả hai trong quá trình quay phim cũng rất thân mật và thoải mái với nhau, cũng từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò.