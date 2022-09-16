Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân?

Sao quốc tế 16/09/2022 11:06

Một blogger xứ Trung đã livestream trên nền tảng Weibo và tiết lộ thêm về chuyện tình cảm của Triệu Lộ Tư. Người này tiết lộ, bạn trai Triệu Lộ Tư được xem là một “đỉnh lưu” có giá trị nhan sắc cao và hai người trước đây cũng từng hợp tác đóng phim.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa hàng đầu xứ Trung với gương mặt có tuần suất xuất hiện dày đặc trên các bộ phim truyền hình, mạng xã hội và có lượng fan đông đảo. Chính vì thế, chuyện đời tư của ‘thánh nữ xuyên không’ luôn được công chúng quan tâm.

Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger xứ Trung đã livestream trên nền tảng Weibo và tiết lộ thêm về chuyện tình cảm của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - cặp đôi rất yêu thích sau khi đóng chính cùng nhau trong bộ phim cổ trang hot nhất hiện nay là Tinh Hán Xán Lạn.

Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân? - Ảnh 2
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - cặp đôi rất yêu thích sau khi đóng chính cùng nhau trong bộ phim cổ trang hot nhất hiện nay là Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Cụ thể, một cư dân mạng đã đặt câu hỏi liệu couple Ngô Lộ Khả Đào (tên couple của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư) có yêu nhau ngoài đời thực hay không thì blogger xứ Trung đã khẳng định điều này là không thể. Theo đó nguyên nhân được cho là bởi vì Triệu Lộ Tư đã có bạn trai, hơn nữa danh tính nhà trai còn được tiết lộ là một “đỉnh lưu” có giá trị nhan sắc cao. Ngoài ra, người này cho biết hai người trước đây cũng từng hợp tác đóng phim thậm chì còn có tin đồn hẹn hò, hiện nay dường như vẫn còn bên nhau.

Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân? - Ảnh 3
Một blogger xứ Trung tiết lộ Triệu Lộ Tư là một đỉnh lưu, từng hợp tác chung với mỹ nhân - Ảnh: Internet

Qua những thông tin blogger đưa ra, cư dân mạng liền nhanh chóng kết luận danh tính bạn trai của Triệu Lộ Tư không ai khác ngoài Dương Dương. Được biết, có nhiều bằng chứng cho thấy Dương Dương khớp với dữ liệu trên. Hiện tại, trong làng giải trí xứ Trung, anh chàng cũng được xem là một ‘đỉnh lưu’ và sở hữu giá trị nhan sắc cao. Không những vậy, Dương Dương còn từng từng hợp tác đóng chính với Triệu Lộ Tư trong bộ phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ. Ngoài ra cả hai trong quá trình quay phim cũng rất thân mật và thoải mái với nhau, cũng từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò.

Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân? - Ảnh 4
Dân tình mạnh dạn đoán bạn trai Triệu Lộ Tư là Dương Dương - Ảnh: Internet

Hiện tại, những thông tin trên chỉ là lời đồn, phía Dương Dương lẫn Triệu Lộ Tư vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn hẹn hò trên .

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Theo thông tin mới đây cho rằng nữ chính của Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần phần 2) đã định trước cho Triệu Lộ Tư. Còn nam chính được cho là Tỉnh Bách Nhiên - tình cũ Nghê Ni.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương bạn trai Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư chính thức xin lỗi về vụ làm hư flycam trường học, phát nước miễn phí cho sinh viên để bù đấp

Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư chính thức xin lỗi về vụ làm hư flycam trường học, phát nước miễn phí cho sinh viên để bù đấp

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam?

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam?

Ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bị tố phá hoại flycam của trường học, nhận về 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bị tố phá hoại flycam của trường học, nhận về 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'?

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'?

Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ?

Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ?

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 18 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 18 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 18 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI