Triệu Lộ Tư vừa phủ nhận tin đồn 'hẹn hò' Dương Dương thì Tiêu Chiến lại là 'nạn nhân' tiếp theo bị gọi tên, mỹ nhân cũng phủ nhận điều này?

Sao quốc tế 16/09/2022 19:18

Sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò Dương Dương, netizen lại bắt đầu đổ dồn vào một người khác là Tiêu Chiến vì nam thần hội tụ những đặc điểm phù hợp như những gì blogger đó đưa ra.

Triệu Lộ Tư là một trong những ngôi sao mới nổi của giải trí xứ Trung. Chính vì thế những câu chuyện xoay quanh đời tư của nữ diễn viên là điều luôn được mạng xã hội và truyền thông đặc biệt quan tâm.

Triệu Lộ Tư vừa phủ nhận tin đồn 'hẹn hò' Dương Dương thì Tiêu Chiến lại là 'nạn nhân' tiếp theo bị gọi tên, mỹ nhân cũng phủ nhận điều này? - Ảnh 1
'Mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Những ngày qua, tin đồn chuyện 'bạn trai' của Triệu Lộ Tư là Dương Dương trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mạng xã hội. Cụ thể, một blogger xứ Trung đã đưa ra những đặc điểm về bạn trai của ‘mỹ nhân xuyên không’ là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và cả hai từng hợp tác chung. Điều này khiến cư dân mạng kết luận đó chính là nam thần Dương Dương. Tuy nhiên Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên là sai sự thật.

Triệu Lộ Tư vừa phủ nhận tin đồn 'hẹn hò' Dương Dương thì Tiêu Chiến lại là 'nạn nhân' tiếp theo bị gọi tên, mỹ nhân cũng phủ nhận điều này? - Ảnh 2
 Tin đồn chuyện danh tính bạn trai của Triệu Lộ Tư là Dương Dương trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mạng xã hội nhưng mỹ nhân đã lên tiếng phủ nhận - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, netizen lại bắt đầu đổ dồn vào một người khác là Tiêu Chiến. Bởi vì cũng giống như Dương Dương, nam thần hội tụ đủ những đặc điểm khớp với những gì blogger đó đưa ra. Được biết, trước đó, Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến cũng đã từng hợp tác trong dự án cổ trang Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Sau khi bộ phim lên sóng, sự tương tác ngọt ngào của cả hai khiến các fan couple 'đẩy thuyền' không ngừng.

Triệu Lộ Tư vừa phủ nhận tin đồn 'hẹn hò' Dương Dương thì Tiêu Chiến lại là 'nạn nhân' tiếp theo bị gọi tên, mỹ nhân cũng phủ nhận điều này? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư từng hợp tác với Tiêu Chiến trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Ảnh: Internet

Sự việc cao trào khi trên mạng bất ngờ lan truyền tấm ảnh chụp bài đăng tài khoản của Triệu Lộ Tư với bài viết "Thích anh, Tiêu Chiến" và có tag thẳng tên nam thần vào. Tuy nhiên, ngay sau đó, bài đăng liền bị xóa. Phía Triệu Lộ Tư cũng lên tiếng thanh minh đó là tài khoản giả mạo, nữ diễn viên không hề tỏ tình với Tiêu Chiến và sẽ nhờ pháp luật can thiệp chuyện này. Tuy nhiên, một cư dân mạng phát hiện văn bản thanh minh này đã được hẹn giờ từ trước. Tức là, Triệu Lộ Tư đã chuẩn bị sẵn văn bản thanh minh, chờ có tin đồn xuất hiện sẽ lựa thời gian thích hợp mà tung bài phủ nhận.

Triệu Lộ Tư vừa phủ nhận tin đồn 'hẹn hò' Dương Dương thì Tiêu Chiến lại là 'nạn nhân' tiếp theo bị gọi tên, mỹ nhân cũng phủ nhận điều này? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư từng bị vướng tin đồn tỏ tình công khai với Tiêu Chiến trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Câu chuyện chưa hết khi một thời gian sau, hình ảnh Triệu Lộ Tư ngồi trong phòng chấm nước mắt khi xem trên điện thoại cảnh khóc của Tiêu Chiến trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta được đào lại. Việc này càng làm tăng thêm những đồn đoán tình cảm của cả hai.

Triệu Lộ Tư vừa phủ nhận tin đồn 'hẹn hò' Dương Dương thì Tiêu Chiến lại là 'nạn nhân' tiếp theo bị gọi tên, mỹ nhân cũng phủ nhận điều này? - Ảnh 5
Hình ảnh Triệu Lộ Tư ngồi trong phòng chấm nước mắt khi xem trên điện thoại cảnh khóc của Tiêu Chiến trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Triệu Lộ Tư đã ra văn bản thanh minh, phủ nhận tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, netizen vẫn không ngừng bàn tán về mối quan hệ với Tiêu Chiến, thậm chí là leo top 1 hot search Weibo trong sáng nay.

Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân?

Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân?

Một blogger xứ Trung đã livestream trên nền tảng Weibo và tiết lộ thêm về chuyện tình cảm của Triệu Lộ Tư. Người này tiết lộ, bạn trai Triệu Lộ Tư được xem là một “đỉnh lưu” có giá trị nhan sắc cao và hai người trước đây cũng từng hợp tác đóng phim.

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