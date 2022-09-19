Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại?

Sao quốc tế 19/09/2022 11:24

Triệu Lộ Tư vừa nhận một cuộc phỏng vấn từ China News. Bài phỏng vấn đã gây xôn xao dư luận mặc dù nội dung cũng không có gì quá chấn động. Nhiều sự hoài nghi về việc nữ diễn viên bị hãm hại được dấy lên.

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt tiểu Hoa phủ sóng nhiều nhất trên màn ảnh xứ Trung với loạt tác phẩm Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn...

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại? - Ảnh 1
Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Ảnh: Internet

Dù có tài nguyên phim phong phú nhưng mỹ nhân thường xuyên được đánh giá là diễn xuất đơ, một màu và hay ‘ké fame’ đàn chị. Tuy nhiên, nhờ sự thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã giúp Triệu Lộ Tư lấy lại được vị thế trong lòng fan.

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại? - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, Triệu Lộ Tư đang trong quá trình đóng phim Vụng Trộm Không Thể Giấu và nhận một cuộc phỏng vấn từ China News. Bài phỏng vấn đã gây xôn xao dư luận mặc dù nội dung cũng không có gì quá chấn động. Nhiều sự hoài nghi về việc nữ diễn viên bị hãm hại được dấy lên.

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại? - Ảnh 3
Bài phỏng vấn của Triệu Lộ Tư đã gây xôn xao dư luận mặc dù nội dung cũng không có gì quá chấn động - Ảnh: Internet

Nội dung cơ bản là Triệu Lộ Tư chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình: "Em cũng không phải một đường thuận lợi đi đến ngày hôm nay đâu". Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, Triệu Lộ Tư là một trong những ngôi sao sinh ra đã ở vạch đích. Có thông tin nói rằng, gia đình cô là một gia đình khá giả, bố mẹ lại luôn ủng hộ tất cả những điều cô làm, còn đầu tư về mặt tài chính rất nhiều để sản xuất phim cho cô, cô dường như là một trong số người ngậm thìa vàng từ khi sinh ra.

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư là một trong những sao được cho là sinh ra đã ở vạch đích - Ảnh: Internet

Hơn thế nữa từ khi bước chân vào nghệ thuật, Triệu Lộ Tư đã may mắn giành được những vai chính, hợp tác với những diễn viên nổi tiếng trong ngành khiến danh tiếng của cô lên như diều gặp gió. Nếu như nói những điều này là khó khăn thì những diễn viên phải đi từng bước một để tới được vinh quang, cố gắng từng cơ hội một để đạt được thành công có lẽ đã phải bỏ cuộc từ lâu rồi. Có lẽ vì thế, nên những lời nói này của Triệu Lộ Tư đã khiến một số người bức xúc. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại? - Ảnh 5
Hashtag về bài phỏng vấn của Triệu Lộ Tư lập tức leo top 1 Hot Search, đặc biệt hơn hôm nay lại còn là ngày Trung Quốc cấm giải trí - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, hashtag này lập tức leo top 1 Hot Search, đặc biệt hơn hôm nay lại còn là ngày Trung Quốc cấm giải trí. Mọi người cho rằng Tân Lãng cố tình treo hot-search này lên để hãm hại nữ diễn viên. Mặc dù nội dung bài phỏng vấn của cô không có gì quan trọng, không có thông tin gì là phản cảm nhưng trớ trêu thay cô lại bị gọi tên trong một ngày nhạy cảm đối với các nghệ sĩ.

Triệu Lộ Tư bị chê không có khí chất đóng phim cổ trang dù nổi lên từ loạt phim cổ trang ăn khách?

Triệu Lộ Tư bị chê không có khí chất đóng phim cổ trang dù nổi lên từ loạt phim cổ trang ăn khách?

Trong một cuộc bình chọn những mỹ nhân cổ trang Trung Quốc không mang khí chất tiên khí, sang chảnh do douban bình chọn kết quả chung cuộc cho thấy Triệu Lộ Tư nằm trong top 4 với lượt vote khá cao.

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