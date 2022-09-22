Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tung ảnh leak, tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê nhìn như hai chị em?

Sao quốc tế 22/09/2022 14:05

Tạo hình khi trưởng thành của Triệu Lộ Tư cùng Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tiếp tục bị leak ra ngoài. Theo đó, có ý kiến cho rằng trông Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi đi cạnh nhau chẳng khác gì hai chị em.

Vụng Trộm Không Thể Giấu với Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn đóng chính nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Dù chỉ mới công bố poster chính thức nhưng trên mạng xã hội đã ngập tràn ảnh leak từ hậu trường của bộ phim.

Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tung ảnh leak, tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê nhìn như hai chị em? - Ảnh 1
Một trong những poster chính thức của phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Mới đây, tạo hình khi trưởng thành của Triệu Lộ Tư cùng Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tiếp tục bị leak ra ngoài và nhanh chóng thu hút độ thảo luận lớn. Theo đó, có ý kiến cho rằng trông Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi đi cạnh nhau chẳng khác gì hai chị em.

Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tung ảnh leak, tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê nhìn như hai chị em? - Ảnh 2
Có ý kiến cho rằng trông Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi đi cạnh nhau chẳng khác gì hai chị em - Ảnh: Internet

Có lẽ do phong cách ăn mặc của Triệu Lộ Tư trong ảnh leak có phần già dặn. Bên cạnh đó, có vài nhận xét cho biết dù Trần Triết Viễn cao hơn Triệu Lộ Tư cả một cái đầu, nhưng có thể do hơi gầy, nên nhìn kiểu gì cũng thấy anh chàng bị non và chưa đạt tới độ nam tính cần thiết.

Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tung ảnh leak, tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê nhìn như hai chị em? - Ảnh 3
Có lẽ do phong cách ăn mặc này của Triệu Lộ Tư già dặn và Trần Triết Viễn quá cao và ốm nên nhìn mặt hơi bị non - Ảnh: Internet

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Vụng Trộm Không Thể Giấu lại tung ảnh leak, tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê nhìn như hai chị em? - Ảnh 4
Tạo hình Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn giai đoạn còn là học sinh - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.

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