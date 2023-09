Có ý kiến cho rằng trông Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi đi cạnh nhau chẳng khác gì hai chị em - Ảnh: Internet

Có lẽ do phong cách ăn mặc của Triệu Lộ Tư trong ảnh leak có phần già dặn. Bên cạnh đó, có vài nhận xét cho biết dù Trần Triết Viễn cao hơn Triệu Lộ Tư cả một cái đầu, nhưng có thể do hơi gầy, nên nhìn kiểu gì cũng thấy anh chàng bị non và chưa đạt tới độ nam tính cần thiết.

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.