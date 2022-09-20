Được biết, ngay từ khi hé lộ những ảnh leak về hai nhân vật chính, bộ phim đã không được thuận lòng fan nguyên tác vì cho rằng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn không phù hợp với tạo hình nhân vật. Bên cạnh đó là những lùm xùm liên quan đến ekip của đoàn làm phim khiến công chúng lại càng bất mãn hơn.

Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện đang là dự án đang quay với Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính. Bộ phim nhận nhiều sự quan tâm của khán giả, thế nên, những ảnh leak về hậu trường phim của cặp đôi chính luôn được các fan hâm mộ hóng chờ.

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một số ảnh leak về phân cảnh ngọt ngào của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư. Trong hình ảnh là phân cảnh nhân vật Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn có khoảnh khắc hẹn hò cùng nhau. Ánh mắt trìu mến của cả hai dành cho nhau có thể thấy màn chemistry đậm ngọt của cả hai.

Chính vì thế có ý kiến cho rằng cả hai diễn viên đều có sự tiến bộ về diễn xuất và bộ phim có khả năng sẽ bạo. Tuy nhiên ý kiến trên nhận về sự phản bác mạnh mẽ của netizen. Phần đông cho rằng không nên đánh giá hay quá sớm vì nếu lên sóng không như mong đợi lại càng thêm thất vọng.

-"Thôi bỏ chữ bạo dùm, mắc công lại thất vọng"

-"Theo mình thì Trần Triết Viễn không hợp vai vì nhân vật Đoàn Gia Hứa có vẻ đẹp được ví như hồ ly mà Triết Viễn lại không đủ đẹp"

-"Đến đoạn chemistry chưa, có thấy gì đâu?"

-"Mặc dù không ghét Trần Triết Viễn nhưng chê tạo hình này, chê luôn tạo hình Triệu Lộ Tư"

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.