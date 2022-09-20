Vụng Trộm Không Thể Giấu: Ảnh leak hẹn hò 'đậm ngọt' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này?

Sao quốc tế 20/09/2022 14:24

Một số ảnh leak về phân cảnh ngọt ngào của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư được lan truyền trên mạng xã hội mới đây. Trong hình ảnh là phân cảnh nhân vật Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn có khoảnh khắc hẹn hò cùng nhau. Tuy nhiên lại bị netizen chê vì điều này.

Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện đang là dự án đang quay với Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính. Bộ phim nhận nhiều sự quan tâm của khán giả, thế nên, những ảnh leak về hậu trường phim của cặp đôi chính luôn được các fan hâm mộ hóng chờ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Ảnh leak hẹn hò 'đậm ngọt' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này? - Ảnh 1
Tạo hình nhân vật chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Được biết, ngay từ khi hé lộ những ảnh leak về hai nhân vật chính, bộ phim đã không được thuận lòng fan nguyên tác vì cho rằng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn không phù hợp với tạo hình nhân vật. Bên cạnh đó là những lùm xùm liên quan đến ekip của đoàn làm phim khiến công chúng lại càng bất mãn hơn.

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một số ảnh leak về phân cảnh ngọt ngào của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư. Trong hình ảnh là phân cảnh nhân vật Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn có khoảnh khắc hẹn hò cùng nhau. Ánh mắt trìu mến của cả hai dành cho nhau có thể thấy màn chemistry đậm ngọt của cả hai.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Ảnh leak hẹn hò 'đậm ngọt' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này? - Ảnh 2
Vụng Trộm Không Thể Giấu: Ảnh leak hẹn hò 'đậm ngọt' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này? - Ảnh 3 
Vụng Trộm Không Thể Giấu: Ảnh leak hẹn hò 'đậm ngọt' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này? - Ảnh 4

Phân cảnh ngọt ngào của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet 

Chính vì thế có ý kiến cho rằng cả hai diễn viên đều có sự tiến bộ về diễn xuất và bộ phim có khả năng sẽ bạo. Tuy nhiên ý kiến trên nhận về sự phản bác mạnh mẽ của netizen. Phần đông cho rằng không nên đánh giá hay quá sớm vì nếu lên sóng không như mong đợi lại càng thêm thất vọng.

-"Thôi bỏ chữ bạo dùm, mắc công lại thất vọng"

-"Theo mình thì Trần Triết Viễn không hợp vai vì nhân vật Đoàn Gia Hứa có vẻ đẹp được ví như hồ ly mà Triết Viễn lại không đủ đẹp"

-"Đến đoạn chemistry chưa, có thấy gì đâu?"

-"Mặc dù không ghét Trần Triết Viễn nhưng chê tạo hình này, chê luôn tạo hình Triệu Lộ Tư"

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Ảnh leak hẹn hò 'đậm ngọt' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này? - Ảnh 5
 Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.

Những couple Hoa Ngữ hot từ phim đến ngoài đời trong mùa hè năm nay: Không thể thiếu Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Những couple Hoa Ngữ hot từ phim đến ngoài đời trong mùa hè năm nay: Không thể thiếu Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Một loạt những phim, chương trình Hoa Ngữ bùng nổ vào mùa hè năm nay ngoài nội dung tốt còn có độ tương tác cực ngọt của các cặp đôi trong phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Vụng Trộm Không Thể Giấu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Những couple Hoa Ngữ hot từ phim đến ngoài đời trong mùa hè năm nay: Không thể thiếu Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Những couple Hoa Ngữ hot từ phim đến ngoài đời trong mùa hè năm nay: Không thể thiếu Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình hỉ phục: Triệu Lộ Tư bị chê nhạt nhòa, Ngu Thư Hân được khen bắt mắt mới mẻ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình hỉ phục: Triệu Lộ Tư bị chê nhạt nhòa, Ngu Thư Hân được khen bắt mắt mới mẻ

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại?

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại?

Triệu Lộ Tư bị chê không có khí chất đóng phim cổ trang dù nổi lên từ loạt phim cổ trang ăn khách?

Triệu Lộ Tư bị chê không có khí chất đóng phim cổ trang dù nổi lên từ loạt phim cổ trang ăn khách?

Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227

Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227

Sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò, Dương Dương cũng có động thái mới khiến netizen một phen bất ngờ

Sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò, Dương Dương cũng có động thái mới khiến netizen một phen bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI