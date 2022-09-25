Vụng Trộm Không Thể Giấu: Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen trong tạo hình mới 'Mấy tạo hình trước thì không ấn tượng nhưng tạo hình này quả thực rất xinh xắn, cũng trong sáng như nhân vật'

Sao quốc tế 25/09/2022 08:47

Trái với sự phản đối gay gắt ở những tạo hình trước, Triệu Lộ Tư lần này lại được khán giả khen ngợi vì vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng cùng phong cách thời trang ấn tượng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim đang quay của Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn. Dù vậy bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả qua những ảnh leak hậu trường phim. Phần đông khán giả không hài lòng về tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi so sánh với nguyên tác.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen trong tạo hình mới 'Mấy tạo hình trước thì không ấn tượng nhưng tạo hình này quả thực rất xinh xắn, cũng trong sáng như nhân vật' - Ảnh 1
Phần đông khán giả không hài lòng về tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi so sánh với nguyên tác - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư trên phim trường Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trong loạt ảnh được tung ra, mỹ nhân xuyên không xuất hiện với kiểu tóc thắt bím vắt qua một bên vai đầy trẻ trung. Mặc dù chất lượng ảnh rất thấp, lại được chụp từ góc xa nhưng không quá khó khăn để nhận thấy Triệu Lộ Tư diện áo thun trắng khoét cổ sâu ở trong và khoác ngoài là áo cardigan.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen trong tạo hình mới 'Mấy tạo hình trước thì không ấn tượng nhưng tạo hình này quả thực rất xinh xắn, cũng trong sáng như nhân vật' - Ảnh 2
Trái với sự phản đối gay gắt ở những tạo hình trước, Triệu Lộ Tư lần này lại được khán giả khen ngợi ở tạo hình trong giai đoạn thời đại học - Ảnh: Internet

Tạo hình này của Triệu Lộ Tư nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi có cánh của khán giả. Trái với sự phản đối gay gắt ở những tạo hình trước, Triệu Lộ Tư lần này lại được khán giả khen ngợi vì vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng cùng phong cách thời trang ấn tượng. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn cho rằng cô nàng như Tang Trĩ giai đoạn trưởng thành từ trong tiểu thuyết bước ra.

- Mấy tạo hình trước thì không ấn tượng nhưng tạo hình này quả thực rất xinh xắn, cũng trong sáng như nhân vật Tang Trĩ nữa nên đáng mong chờ đó chứ.

- Tạo hình này nhìn trong sáng với ngây thơ thật.

- Từ đầu đến giờ thấy có cái tạo hình này là còn xinh xắn với hợp nhân vật chút chứ mấy tạo hình trước cái thì già dặn quá, cái thì "cưa sừng làm nghé" nhưng mà bị lỗi.

- Thấy không hợp với nhân vật Tang Trĩ thật nhưng mà tạo hình này xinh xắn quá, trông như tiên nữ nhỏ vậy.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen trong tạo hình mới 'Mấy tạo hình trước thì không ấn tượng nhưng tạo hình này quả thực rất xinh xắn, cũng trong sáng như nhân vật' - Ảnh 3
Poster phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược", của hai nhân vật Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2 nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.

 

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