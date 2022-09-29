Tạo hình tân nương của Triệu Lộ Tư qua các dự án phim Hoa Ngữ: Tinh Hán Xán Lạn được khen hết lời vì tạo hình đơn giản nhưng cuốn hút

Nhân vật Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đảm nhận trong Tinh Hán Xán Lạn là một vai diễn xuất sắc và nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Bên cạnh việc khiến dân tình “quay xe” khi khoe nhan sắc cực phẩm trong tạo hình nhà Hán thì Triệu Lộ Tư còn đem đến một tạo hình tân nương xinh đẹp. Chẳng cần trang sức cầu kỳ trên tóc hay trang điểm lộng lẫy, chỉ với một bộ hỷ phục đỏ rực rỡ và gương mặt tươi tắn đã đủ để tiểu hoa này khiến bao người mê mẫn.

Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính. Nội dung kể về một lần vô tình Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) gặp đại tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi), đã giúp chàng bắt được gian thần trong quân đội – cũng chính là ông cậu ruột của nàng. Lăng Bất Nghi cũng từ đây mà chú ý tới nữ tử tưởng dịu dàng yếu đuối nhưng tâm cơ sâu xa kín kẽ này, mở ra mối lương duyên dây dưa không dứt của 2 người. Ban đầu như oan gia, sau lại thành phu thê, ở giữa là quá trình tìm hiểu, thấu hiểu nhau đầy thú vị của Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Dù nhận phải nhiều lời chê bởi diễn xuất không tốt, gương mặt quá “gồng” và thiếu đi thần thái cần có của một nữ cường nhưng nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong bộ phim cũng không tệ. Nhất là trong khoảnh khắc xuất giá, trang phục được thiết kế vô cùng bắt mắt kết hợp với phụ kiện tóc tinh xảo càng tôn lên vẻ quý phái, cuốn hút cho gương mặt của Triệu Lộ Tư.

Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Triệu Lộ Tư và Dương Dương đóng chính. Chuyện xưa giữa chàng công tử tuấn nhã tuyệt luân Phong Lan Tức (Dương Dương) và thiếu nữ phong hoa tuyệt thế Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) là câu chuyện ngôn tình võ hiệp đầy biến cố giữa hai đại cao thủ chốn giang hồ. Trải qua mười năm, tình yêu giữa bọn họ nở rộ giữa tinh phong huyết vũ, sau đại chiến, Hắc Phong Tức mới nhận ra chân tình, dùng hết tu vi, cứu sống Bạch Phong Tịch.

Tang Kỳ (Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử)

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử - Ảnh: Internet

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử hẳn là một “nốt trầm” cực lớn trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khi bộ phim này thất bại trên mọi phương diện, từ nội dung nhạt nhòa, diễn xuất yếu kém của dàn diễn viên và đặc biệt là hình ảnh khi thành thân của Triệu Lộ Tư.

Trang phục tân nương màu xanh với quá nhiều lớp khiến cô nàng như được tặng cho vài kí, trâm cài tuy rất lung linh nhưng lại đi đôi với kiểu tóc “phản chủ” làm lộ khuyết điểm gương mặt. Tuy tạo hình này không thể gọi là quá dìm hàng, nhưng lại không hợp với Triệu Lộ Tư khiến cô mất điểm trong mắt người xem.

Trần Thiên Thiên (Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn)

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Ảnh: Internet

Thành công ngoài mong đợi của Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn là bước đệm giúp sự nghiệp Triệu Lộ Tư ngày càng thăng hoa. Nội dung hài hước, “phản ứng hóa học” tuyệt vời giữa nam nữ chính là những điểm sáng giúp bộ phim thu hút được một lượng lớn khán giả. Nhưng theo mình thấy thì Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn vẫn có một vài hạn chế nhất định, trong đó đáng nói nhất là về trang phục.

Quần áo các diễn viên diện trong phim tuy độc đáo nhưng cách cắt may lại trông rất cẩu thả, thô kệch. Thêm nữa là tạo hình trong ngày thành thân của nữ chính cũng khiến không ít khán giả ngán ngẩm. Bộ hỷ phục trắng tuy đẹp nhưng lại không đủ nổi bật và phụ kiện tóc vừa cồng kềnh vừa kém sang càng làm lu mờ nhan sắc của Triệu Lộ Tư.

Lạc Phỉ Phỉ (Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta)

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Ảnh: Internet

Khi đóng Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, vẻ ngoài của Triệu Lộ Tư vẫn có chút mũm mĩm, chưa được thon gọn như hiện tại, nhưng điều đó chẳng làm khó được nhan sắc của cô nàng. Sự tinh nghịch, hoạt bát của nữ chính do mỹ nhân này đã khiến nhiều khán giả thích thú.

Đặc biệt, hình ảnh tân nương của tiểu hoa này trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta là một trong các tạo hình được nhiều khán giả chú ý. Trang phục thành thân vẫn là màu đỏ quen thuộc nhưng với kiểu dáng lạ mắt, phụ kiện tóc lung linh và phần trang điểm xịn sò đã giúp Triệu Lộ Tư bỏ túi một tạo hình xuất thần.