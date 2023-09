Đường đua phim cổ trang Hoa Ngữ dự đoán lên sóng vào năm 2023: Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba được mong chờ nhất

An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn)

An Lạc Truyện - Ảnh: Internet

Bộ phim có sự góp mặt của bộ đôi visual Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Tuy câu chuyện tình cảm ngọt ngược đan xen khiến không ít khán giả chờ mong phim lên sóng, nhưng nhan sắc của couple chính này cũng là điểm thu hút mọi người.

Nữ chính Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) vốn là con nhà công thần nhưng bị hãm hại dẫn đến gia tộc bị suy vong. Trên con đường tìm lại sự trong sạch cho cả nhà, nữ chính may mắn gặp và nảy sinh tình cảm cùng thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn). Tuy nhiên, Hàn Diệp lại gián tiếp có liên quan đến mối thù của gia tộc khiến An Lạc rơi vào tình huống khó xử.

Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân)

Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cực kỳ ấn tượng với cốt truyện của Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Cặp đôi này có cách ngược nhau khá là kỳ lạ. Cụ thể, nữ chính Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) được nam chính Hành Chỉ Thần (Lâm Canh Tân) quân ban hôn cho người khác. Trong quá trình đàᴏ hôn, Thẩm Ly bị thương và được Hành Chỉ lúc đó đã lịch kiếp thành Hành Vân cứu giúp.

Mối tình của cặp đôi này sẽ rất ngọt ngào nếu sau đó Thẩm Ly không phát hiện thân phận thật của người yêu. Thêm vào đó, thân phận tiên - ma khác biệt càng khiến cho nam nữ chính Dữ Phượng Hành ngược nhau hơn nữa.

Trường Nguyệt Tẫn Minh (La Vân Hi và Bạch Lộc)

Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh: Internet

Nam chính Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) sinh ra đã mang trong mình Tà cốt, tính cách áᴄ độᴄ, lạnh lùng. Nữ chính Lê Tô Tô (Bạch Lộc) mang theo sứ mệnh diệt trừ tà cốt quay về 500 năm trước.

Tuy nhiên, Lê Tô Tô lại không cầm lòng được mà yêu Đạm Đài Tẫn, thậm chí còn chấp nhận hy sinh đốt cháy sinh mệnh để đổi lấy thần tủy cho người yêu. Gặp lại sau 500 năm, cặp đôi này lại lần nữa khiến khán giả trầm cảm vì quá ngược tâm.