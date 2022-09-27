Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'?

Sao quốc tế 27/09/2022 16:28

Một blogger tiết lộ nguồn tin cho biết Phùng Thiệu Phong vừa dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi giờ đây đã có thể nói chuyện vui vẻ với nhau.

Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong nên duyên trong bộ phim Minh Lan Truyện nổi tiếng một thời. Năm 2018, cặp đôi thông báo "về chung một nhà" khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Những tưởng cặp đôi sẽ có kết thúc viên mãn nhưng sau 3 năm mặn nồng, còn chưa có được một đám cưới trọn vẹn thì họ đã vội vã ly hôn. Dù đã “đường ai nấy đi” đã hơn 1 năm nay, nhưng chuyện hợp tan của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong vẫn là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm.

Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nên duyên qua dự án Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger chia sẻ bài viết về mối quan hệ hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Theo đó, nguồn tin cho biết Phùng Thiệu Phong vừa dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi giờ đây đã có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Cụ thể, sau khi ly hôn, nhiều tin đồn xấu thi nhau bủa vây Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ. Cứ cách mấy ngày, mạng xã hội lại xuất hiện một tin đồn liên quan đến chuyện hợp tan của cặp đôi khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 2
Một nguồn tin cho biết Phùng Thiệu Phong vừa dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi giờ đây đã có thể nói chuyện vui vẻ với nhau - Ảnh: Internet

Trong đó, cũng có thông tin mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ đang rất căng thẳng chủ yếu xoay quanh việc nuôi con và chuyện mẹ chồng - nàng dâu trong quá khứ. Tuy nhiên, bài đăng trên Weibo mới đây của blogger như ngầm phủ nhận điều đó. Nguồn tin tiết lộ mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ôn hòa hơn nhiều so với trước đây. Thậm chí, Phùng Thiệu Phong vừa dẫn con đến chơi với Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian dài không có cơ hội gặp gỡ.

Dù bài đăng trên của blogger chưa được các diễn viên liên quan xác nhận nhưng cộng đồng mạng đã bàn luận xôn xao. Trong đó, phần đông khán giả cho rằng đây là tín hiệu tốt cho thấy mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ôn hòa hơn xưa. Mỹ nhân họ Triệu giờ đây có thể gặp gỡ con mỗi lúc rảnh với sự hỗ trợ của chồng cũ.

Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 3
Phần đông khán giả cho rằng đây là tín hiệu tốt cho thấy mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ôn hòa hơn xưa - Ảnh: Internet

Mặc dù cặp đôi đã ly hôn khá lâu, nhưng có người vẫn mong họ nối lại tình xưa và sống hạnh phúc với nhau, cùng nuôi dạy con cái nên người. Tuy nhiên, nếu không thể quay lại, công chúng cũng mong rằng cặp đôi Minh Lan Truyện sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của riêng mình.

Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều độc thân và tập trung phát triển sự nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu đóng quảng cáo, chụp hình tạp chí và đóng phim mới. Gần đây, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lên sóng và được công chúng hết mực khen ngợi. Không những vậy, Triệu Lệ Dĩnh còn có dự án sắp lên sóng là Dã Man Sinh Trưởng và dự án đang quay Dữ Phượng Hành được công chúng hưởng ứng tích cực và mong chờ.

Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 4
Sau ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong trở lại màn ảnh với tác phẩm mới. Ngoài ra, tài tử chụp hình tạp chí, ghi hình quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong chưa có sản phẩm nổi bật và bước đột phá trong sự nghiệp như vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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