Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'?

Sao quốc tế 24/09/2022 19:08

Gần đây, có thông tin, ‘biên kịch vàng’ Vu Chính thông báo sẽ thực hiện dự án Squid Game phiên bản cổ trang và sẽ mời những diễn viên quen biết với mình tham gia khiến netizen vô cùng phẫn nộ.

Ra mắt vào tháng 9/2021, Squid Game (Trò chơi con mực) gây bất ngờ khi tạo nên một cơn sốt toàn thế giới. Đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên thống trị bảng xếp hạng 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất hàng tuần của Netflix tại 94 quốc gia, với con số khổng lồ 1,65 tỷ giờ xem.

Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'? - Ảnh 1
Squid Game (Trò chơi con mực) bản Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Bộ phim xoay quanh nhân vật Gi Hun (Lee Jung Jae thể hiện) - một kẻ nghiện cờ bạc được mời chơi trò chơi cùng với 455 người thiếu tiền khác với giải thưởng hấp dẫn là 45,6 tỷ won (39,4 triệu USD). Đối với mỗi vòng của một trò chơi những người tham gia sẽ phải chiến đấu đến chết để lọt vào vòng tiếp theo và người tồn tại đến cuối cùng là người chiến thắng.

Gần đây, có thông tin, ‘biên kịch vàng’ Vu Chính thông báo sẽ thực hiện dự án Squid Game phiên bản cổ trang. Anh cho biết đã chuẩn bị xong kịch bản, hiện tiến hành tìm kiếm và casting diễn viên. Điều đáng nói ở đây là Vu Chính sẽ làm bộ phim này theo phiên bản… cổ trang. Một bộ phim về đề tài sinh tồn lại là cổ trang khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'? - Ảnh 2
biên kịch vàng’ Vu Chính thông báo sẽ thực hiện dự án Squid Game phiên bản cổ trang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Vu Chính dù có làm Squid Game phiên bản cổ trang thì cũng khó mà lên sóng được. Thêm vào đó, việc đạo nhái mô-tip cũng sẽ khiến bộ phim này ít nhiều phải đối mặt với làn sóng tẩy chay của khán giả. Vì vốn dĩ nhiều dân mạng cho rằng việc đạo nhái đã là một “truyền thống” của Vu Chính.

Một blogger khác cũng tiết lộ rất có thể Vu Chính sẽ mời những diễn viên quen biết với mình tham gia dự án Squid Game phiên bản cổ trang lần này. Trong đó, những cái tên gây chú ý nhất là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn… Tuy nhiên, thông tin này đã bị nhiều người bác bỏ, bởi lẽ để quy tụ được dàn sao này là điều cực kỳ khó.

-Mua bản quyền không vậy mọi người? Hay vẫn theo truyền thống cũ của má Vu?

-Rồi có được duyệt không mà đòi quay. Mô tip sinh tồn hại người để sống rồi còn cổ trang, nghĩ cục nó duyệt đấy?

-Ông này crush Hàn ghê, phim nào hot cũng vào xem, còn từng đặt mua vải Hàn về để quay phim cổ trang nữa, giờ lại tiếp tục đạo từ Dae Jang Geum đến Squid Game.

-Nghe dàn diễn viên đã thấy khó tin rồi. Giờ mời sao được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh chung phim.

Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'? - Ảnh 3
Rộ tin Vu Chính sẽ mời Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Cẩn Ngôn,...đóng chính - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Vu Chính định mời Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải,…đóng chính trong bộ Squid Game vẫn chưa được xác thực từ phía của ‘biên kịch vàng’.

 

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Những cái tên dưới đây là những nghệ sĩ được nền tảng công nhận. Không chỉ vậy, khi dàn nghệ sĩ này không thể khiến phim nổi đình đám thì sức hút của họ vẫn giúp nền tảng kếm được mức tiền khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Vu Chính sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân?

Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân?

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính?

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính?

Dữ Phượng Hành: Hé lộ khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh lén Lâm Canh Tân gian díu với nữ nhân khiến netizen một phen cười xỉu

Dữ Phượng Hành: Hé lộ khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh lén Lâm Canh Tân gian díu với nữ nhân khiến netizen một phen cười xỉu

Triệu Lệ Dĩnh: Quá khứ khó khăn, từng bị hắt hủi coi thường khi mới vào nghề trước khi trở thành tiểu Hoa Đán của Cbiz

Triệu Lệ Dĩnh: Quá khứ khó khăn, từng bị hắt hủi coi thường khi mới vào nghề trước khi trở thành tiểu Hoa Đán của Cbiz

So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai?

So kè ảnh lột xác của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby sau ly hôn: Ai bứt phá nổi trội hơn ai?

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI