Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'?

Gần đây, có thông tin, ‘biên kịch vàng’ Vu Chính thông báo sẽ thực hiện dự án Squid Game phiên bản cổ trang và sẽ mời những diễn viên quen biết với mình tham gia khiến netizen vô cùng phẫn nộ.

Ra mắt vào tháng 9/2021, Squid Game (Trò chơi con mực) gây bất ngờ khi tạo nên một cơn sốt toàn thế giới. Đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên thống trị bảng xếp hạng 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất hàng tuần của Netflix tại 94 quốc gia, với con số khổng lồ 1,65 tỷ giờ xem. Squid Game (Trò chơi con mực) bản Hàn Quốc - Ảnh: Internet Bộ phim xoay quanh nhân vật Gi Hun (Lee Jung Jae thể hiện) - một kẻ nghiện cờ bạc được mời chơi trò chơi cùng với 455 người thiếu tiền khác với giải thưởng hấp dẫn là 45,6 tỷ won (39,4 triệu USD). Đối với mỗi vòng của một trò chơi những người tham gia sẽ phải chiến đấu đến chết để lọt vào vòng tiếp theo và người tồn tại đến cuối cùng là người chiến thắng.

Gần đây, có thông tin, ‘biên kịch vàng’ Vu Chính thông báo sẽ thực hiện dự án Squid Game phiên bản cổ trang. Anh cho biết đã chuẩn bị xong kịch bản, hiện tiến hành tìm kiếm và casting diễn viên. Điều đáng nói ở đây là Vu Chính sẽ làm bộ phim này theo phiên bản… cổ trang. Một bộ phim về đề tài sinh tồn lại là cổ trang khiến nhiều người không khỏi tò mò. biên kịch vàng’ Vu Chính thông báo sẽ thực hiện dự án Squid Game phiên bản cổ trang - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Vu Chính dù có làm Squid Game phiên bản cổ trang thì cũng khó mà lên sóng được. Thêm vào đó, việc đạo nhái mô-tip cũng sẽ khiến bộ phim này ít nhiều phải đối mặt với làn sóng tẩy chay của khán giả. Vì vốn dĩ nhiều dân mạng cho rằng việc đạo nhái đã là một “truyền thống” của Vu Chính.

Một blogger khác cũng tiết lộ rất có thể Vu Chính sẽ mời những diễn viên quen biết với mình tham gia dự án Squid Game phiên bản cổ trang lần này. Trong đó, những cái tên gây chú ý nhất là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn… Tuy nhiên, thông tin này đã bị nhiều người bác bỏ, bởi lẽ để quy tụ được dàn sao này là điều cực kỳ khó. -Mua bản quyền không vậy mọi người? Hay vẫn theo truyền thống cũ của má Vu? -Rồi có được duyệt không mà đòi quay. Mô tip sinh tồn hại người để sống rồi còn cổ trang, nghĩ cục nó duyệt đấy? -Ông này crush Hàn ghê, phim nào hot cũng vào xem, còn từng đặt mua vải Hàn về để quay phim cổ trang nữa, giờ lại tiếp tục đạo từ Dae Jang Geum đến Squid Game. -Nghe dàn diễn viên đã thấy khó tin rồi. Giờ mời sao được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh chung phim. Rộ tin Vu Chính sẽ mời Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Cẩn Ngôn,...đóng chính - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin Vu Chính định mời Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải,…đóng chính trong bộ Squid Game vẫn chưa được xác thực từ phía của ‘biên kịch vàng’.

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba Những cái tên dưới đây là những nghệ sĩ được nền tảng công nhận. Không chỉ vậy, khi dàn nghệ sĩ này không thể khiến phim nổi đình đám thì sức hút của họ vẫn giúp nền tảng kếm được mức tiền khủng.

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