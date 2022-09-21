Triệu Lệ Dĩnh: Quá khứ khó khăn, từng bị hắt hủi coi thường khi mới vào nghề trước khi trở thành tiểu Hoa Đán của Cbiz

Triệu Lệ Dĩnh có xuất phát điểm từ ‘vạch xuất phát’ khi sinh ra tại một vùng quê nghèo, điều kiện gia đình cũng khó khăn. Triệu Lệ Dĩnh từng có ước mơ làm tiếp viên hàng không nhưng do áp lực cơm áo gạo tiền nên khó có thể hiện thực hóa giấc mơ đó. Tuy khó khăn nhưng cô nàng vẫn luôn kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa đán lứa 85 nổi tiếng trong showbiz xứ Trung. Cô có sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ, nắm trong tay những tác phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên, để có được thành công như hiện tại, mỹ nhân họ Triệu đã phải đánh đổi bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đôi khi là cả mồ hôi và nước mắt.

Tuy nhiên, dù đã bước một chân vào làng giải trí nhưng ở thời điểm đó, sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh vẫn khá “lu mờ” vì chỉ được tham gia những vai phụ.

Không để khó khăn chặn bước chân, Triệu Lệ Dĩnh quyết định đăng kí tham gia cuộc thi Ngôi Sao Tìm Kiếm và bất ngờ giành chiến thắng chung cuộc. Nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, cô thuận lợi kí hợp đồng với công ty giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ. Không chỉ vậy, cô nàng còn có cơ hội đóng quảng cáo chung với ‘đại Hoa Đán’ Châu Tấn.

Mãi đến năm 2011, Triệu Lệ Dĩnh tham gia trong dự án Tân Hòang Châu Cách Cách với vai diễn Tình Nhi. Tuy nhiên, từng có thông tin cô nàng từng bị Quỳnh Dao ghét bỏ và cả đoàn làm phim hắt hủi.

Triêu Lệ Dĩnh từng bị Quỳnh Dao ghét bỏ và cả đoàn làm phim hắt hủi khi tham gia Tân Hoàng Châu Cách Cách - Ảnh: Internet

Đêm 30 Tết, mọi người ở phim trường tụ tập để ăn cơm Tất niên, còn Triệu Lệ Dĩnh thì bị ngó lơ, không ai rủ cô ngồi vào bàn ăn cùng. Khi đó chỉ có Trương Duệ (vai Ngũ A Ca) lẳng lặng mang cho nàng Tình Nhi một tô mì. Dù đây chỉ là hành động nhỏ nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại nhớ ơn Trương Duệ cả đời. Sau này, khi đã thành danh, cô vẫn giữ quan hệ thân thiết với chàng Ngũ A Ca của Tân Hoàn Châu Cách Cách. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh còn tận dụng địa vị của mình để nâng đỡ bạn gái của Trương Duệ.

Chỉ có Trương Duệ (vai Ngũ A Ca) không hắt hủi nên khi đã thành danh, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ quan hệ thân thiết và còn giúp đỡ bạn gái của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên cũng nhờ vai diễn Tình Nhi cách cách trong Tân Hoàn Châu Cách Cách mà Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành bàn đạp đưa cô lên vị trí cao hơn. Triệu Lệ Dĩnh đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Vu Chính. Những năm tiếp theo, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục “làm mưa làm gió” với các bộ phim nổi đình nổi đám như: Lục Trinh Truyền Kì, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện...

Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng, Triệu Lệ Dĩnh lại bị dính drama bởi học vấn không cao và tính tình thẳng thắn quá mức. Đứng trước sóng gió, Triệu Lệ Dĩnh chọn cách im lặng, âm thầm thay đổi và cải thiện bản thân.

Khi đã đạt được những thành tựu nhất định, trở thành ngôi sao hạng A, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quyết định về chung một nhà. Cả hai nhanh chóng chào đón sự xuất hiện của nhóc tỳ đầu lòng. Thời điểm này, mạng xã hội xứ Trung liên tục tung những tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu của Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì thế, sau hơn 2 năm kết hôn, họ đã chính thức “đường ai nấy đi”.

Triệu Lệ Dĩnh và 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, sự nghiệp của nữ diễn viên họ Triệu ngày càng lên như diều gặp gió. Bằng chứng là Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển hình liên tục, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của mỹ nhân được đánh giá cao. Đồng thời dự án đang quay Dữ Phượng Hành và dự án sắp lên sóng Dã Man Sinh Trưởng của mỹ nhân cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Có thể thấy, chính những bi thương và khó khăn trong quá khứ chính là động lực để mỹ nhân có được thành công như ngày hôm nay.