Triệu Lệ Dĩnh tăng cân vì vai diễn phú bà trong Dã Man Sinh Trưởng, fan ruột an ủi 'tròn nhưng vẫn xinh'

Sao quốc tế 17/09/2022 11:38

Để hóa thân vào vai diễn này Triệu Lệ Dĩnh không hề ngần ngại thay đổi sang phong cách “sến”, có phần hơi “dừ”. Nữ diễn viên không hề sợ xấu, sẵn sàng tăng cân, tô son đỏ đậm để vào vai một phú bà đúng nghĩa.

Mới đây, bộ phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh vừa tung ra poster và trailer chính thức của bộ phim. Ngay sau đó, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh được cư dân mạng đồng loạt khen ngợi, cùng với đó khả năng diễn xuất của người đẹp cũng nhận về rất nhiều bình luận đánh giá cao.

Triệu Lệ Dĩnh tăng cân vì vai diễn phú bà trong Dã Man Sinh Trưởng, fan ruột an ủi 'tròn nhưng vẫn xinh' - Ảnh 1
Dã Man Sinh Trưởng tung poster chính thức của phim - Ảnh: Internet

Bộ phim Dã Man Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Phim kể về Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), từ một cô gái gia cảnh khó khăn phấn đấu trở thành nữ doanh nhân lẫy lừng nơi thương trường.

Triệu Lệ Dĩnh tăng cân vì vai diễn phú bà trong Dã Man Sinh Trưởng, fan ruột an ủi 'tròn nhưng vẫn xinh' - Ảnh 2
Dã Man Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại - Ảnh: Internet

Để đạt được điều đó, Bán Hạ đã phải lăn lộn bươn chải, tìm tòi học hỏi khắp nơi, vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở trong quá trình khởi nghiệp, từ chuyện thiếu hụt ngân sách đến việc bị xã hội đen quấy phá bị các cơ quan làm khó dễ , tất cả đều đến tay cô xử lý. Tuy quá trình có vất vả, nhưng thành quả đạt được lại vô cùng viên mãn, ngọt ngào, Bản Hạ cuối cùng đã gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Được biết, để hóa thân vào vai diễn này Triệu Lệ Dĩnh không hề ngần ngại thay đổi sang phong cách “sến”, có phần hơi “dừ”, thể hiện chính xác hình ảnh của một cô gái cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn xa, tự mình lăn lộn giữa thương trường gian nan để vươn tới thành công. Nữ diễn viên không hề sợ xấu, sẵn sàng tăng cân, tô son đỏ đậm để vào vai một phú bà đúng nghĩa.

Triệu Lệ Dĩnh tăng cân vì vai diễn phú bà trong Dã Man Sinh Trưởng, fan ruột an ủi 'tròn nhưng vẫn xinh' - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh không hề sợ xấu, sẵn sàng tăng cân, tô son đỏ đậm để vào vai một phú bà đúng nghĩa - Ảnh: Internet

Bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng tự nhận mình có phần tăng cân sau khi tham gia bộ phim Dã Man Sinh Trưởng với bài viết trên trang cá nhân, đại loại được dịch là ‘Tôi không cố ý tăng cân, vì vai diễn tôi buộc phải tăng cân’.

Triệu Lệ Dĩnh tăng cân vì vai diễn phú bà trong Dã Man Sinh Trưởng, fan ruột an ủi 'tròn nhưng vẫn xinh' - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh cũng tự nhận mình có phần tăng cân sau khi tham gia bộ phim Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet

Nghe lời than thở của idol, các fan ruột vẫn cổ vũ tinh thần cho Triệu Lệ Dĩnh, vì dù có tăng cân một chút nhưng qua trailer có thể thấy nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh khá phù hợp với nhân vật, vừa xinh đẹp, vừa chuyên nghiệp và chịu hy sinh cho nhân vật.

-“Triệu Lệ Dĩnh bảo không cố ý lên cân, tại đóng phim vai này thuộc dạng tâm khoan thể béo nên đóng 1 thời gian tự nhiên lên cân theo vai diễn vậy á”

-“Cô Dĩnh bảo đóng phim tự nhiên lên cân á, vai diễn cho thoải mái mà. Nhưng mà phải công nhận cô siêu có tâm với nhân vật mình đóng, đợt Sở Kiều Truyện giảm cân hay Hạnh Phúc cũng gầy đi thấy rõ, phù hợp với hình tượng nhân vật lắm

-“Triệu Lệ Dĩnh không cố ý tăng cân đâu. Do sống, diễn theo nhân vật nên một thời gian sau tăng cân luôn. Tăng cân xong mặt tròn trịa cưng lắm”

-“Vai diễn cho phép mập nên chị cứ thoải mái mà tăng cân thôi. Vẫn thích cô Dĩnh khi có da có thịt như thế này nhất. Trời ơi Triệu Lệ Dĩnh trong vai Hứa Bán Hạ như bước lên 1 tầm cao mới của bản thân vậy á. Tôi lậm Hạ phú bà quá rồi”

-“Công nhận hôm qua xem trailer thấy mặt tròn hơn, chắc phải tăng cân, hóng phim ghê vì xem trailer từ diễn xuất đến đài từ đều tốt”

Triệu Lệ Dĩnh tăng cân vì vai diễn phú bà trong Dã Man Sinh Trưởng, fan ruột an ủi 'tròn nhưng vẫn xinh' - Ảnh 5
Dù tròn lên đôi chút nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất xinh đẹp - Ảnh: Internet

Hiện tại, các netizen nói riêng và các fan hâm mộ nói chung đang hóng chờ ngày bộ phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên sóng.

Dã Man Sinh Trưởng tung poster phim chính thức, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời vì tạo hình cực ngầu

Dã Man Sinh Trưởng tung poster phim chính thức, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời vì tạo hình cực ngầu

Sau thời gian chờ đợi, mới đây, đoàn phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính đã tung ra poster chính của phim.

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