Dữ Phượng Hành: Hé lộ khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh lén Lâm Canh Tân gian díu với nữ nhân khiến netizen một phen cười xỉu

Một nữ diễn viên của bộ phim Dữ Phượng Hành chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh.

Dữ Phượng Hành là dự án truyền hình đang quay, đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Sở Kiều Truyện là Lâm Canh Tân – Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới. Chính vì thế, bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet Mới đây, một nữ diễn viên của bộ phim chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh.

Khoảnh khắc ngọt ngào của một nữ diễn viên trong phim và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đang nhí nhảnh tạo dáng chụp hình cùng nữ diễn viên ấy. Không những vậy còn thân thiết tựa đầu, nắm tay, ôm vai và tạo dáng bắn tim cùng đối phương, khiến dân tình đều không khỏi bấn loạn vì quá ngọt ngào. Đặc biệt trong phần chú thích, nữ diễn viên còn chia sẻ thêm rằng “Triệu Lệ Dĩnh đã giúp cô nàng bó áo lại và ôm eo cô khi cô nói mình mặc đồ hơi rộng, sau đó còn dịu dàng nói cô không cần cúi đầu, cứ đứng thẳng là được”. Nhiều fan còn đùa với nhau rằng Vương Gia (Triệu Lệ Dĩnh) lén trốn nam chính Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) “gian díu mập mờ” với nữ nhân - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai mỹ nhân xứ Trung đã khiến người hâm mộ rất thích thú, thậm chí nhiều fan còn đùa với nhau rằng Vương Gia (Triệu Lệ Dĩnh) lén trốn nam chính Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) “gian díu mập mờ” với nữ nhân, liệu Hành Chỉ khi thấy hình ảnh này có ghen. -“Hành Chỉ đã xem và đánh giá” -“Hai mỹ nhân xinh đẹp” -“Vương Gia đứng với ai cũng tràn ngập chemistry” -“Tui là tui ghen tị với chị gái lắm đấy , không biết Hành Chỉ thần quân có thấy vậy không?” Được biết cô gái chụp hình cùng Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên đã hoàn tất xong các cảnh quay. Trong khi đó hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh lẫn Lâm Canh Tân vẫn còn đang ở đoàn phim để hoàn thành các cảnh quay còn lại.

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