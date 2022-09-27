Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện

Sam Sam Đến Rồi là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại cực kỳ thành công và đến nay vẫn khiến nhiều người yêu thích. Mặc dù đi theo motif quen thuộc là nam chính là tổng tài bá đạo, lạnh lùng và nữ chính thì đáng yêu ngốc nghếch nhưng diễn xuất và nhan sắc đỉnh cao của đôi chính là Trương Hàn - Triệu Lệ Dĩnh đã giúp phim thu về lượng lớn người xem.

Trong Sam Sam Đến Rồi, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Tiết Sam Sam, một cô nhân viên văn phòng tính tình ngây thơ, tốt bụng và cực kỳ dễ nuôi. Nét diễn tự nhiên, không cố tỏ ra dễ thương hay nũng nịu của Triệu Lệ Dĩnh đã chinh phục được mình và rất nhiều khán giả.

Lục Trinh Truyền Kỳ - Ảnh: Internet

Đây là bộ phim đã đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đến gần hơn với người hâm mộ. Lục Trinh Truyền Kỳ xoay quanh cuộc đời đầy sóng gió, trắc trở của nữ quan Lục Trinh cũng như mối tình tuy lãng mạn nhưng cũng đầy bi thương giữa nàng và thái tử Cao Trạm.

Triệu Lệ Dĩnh đã mang đến cho khán giả một Lục Trinh thông minh, lạc quan, kiên cường. Giữa chốn thâm cung đầy rẫy những mưu tính nguy hiểm, nàng vẫn giữ được chân tâm của bản thân. Đúng như tên gọi Lục Trinh Truyền Kỳ, cả bộ phim là một cuộc hành trình kỳ diệu của nữ chính và cũng là một bước ngoặt to lớn cho sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh.

Yên Chi

Yên Chi - Ảnh: Internet

Trong Yên Chi, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính Lam Yên Chi, cô trông thì là một tiểu thư giàu có, kiêu kỳ, nhưng thực chất lại là một cô gái nghĩa khí, luôn đứng lên vì lẽ phải.

Bỏ đi hình tượng đáng yêu, dễ thương, Triệu Lệ Dĩnh đã xuất sắc thể hiện nhân vật Lam Yên Chi sắc sảo, quyến rũ và không kém phần mạnh mẽ.

Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

Hoa Thiên Cốt là một trong những bộ phim sở hữu thành tích khủng và giúp Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hoa Ngữ. Tên của bộ phim cũng chính là tên của nhân vật nữ chính, Hoa Thiên Cốt là vị thần cuối cùng của thế gian nhưng lại mang mệnh thiên sát cô tinh nên cuộc đời trắc trở trăm bề.

Mối tình thầy trò ngược tâm của nàng và sư phụ Bạch Tử Hoa cũng đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Từ lúc còn là một cô nương ngây ngô, không hiểu sự đời đến khi hắc hóa thành Yêu Thần của Tiểu Cốt đều được Triệu Lệ Dĩnh khắc họa một cách xuất sắc. Theo mình thấy, sẽ không có ai ngoài Triệu Lệ Dĩnh diễn ra được một Hoa Thiên Cốt hoàn hảo đến như vậy.

Sở Kiều Truyện

Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh sẽ nghĩ ngay đến Sở Kiều Truyện. Đến giờ Sở Kiều Truyện vẫn khiến nhiều người mong ngóng có phần hai để được xem tiếp chuyện tình của đôi chính do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Dù chưa có rục rịch gì về phần 2, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn tái hợp khán giả trong dự án đang quay Dữ Phượng Hành.

Nhân vật nữ chính Sở Kiều của Triệu Lệ Dĩnh là một nữ cường chính hiệu với cá tính mạnh mẽ, tài năng hơn người. Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu của bản thân, “nữ thần rating” với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao đã thể hiện được vẻ sắc lạnh, cứng rắn của nhân vật Sở Kiều.

Hữu Phỉ

Hữu Phỉ - Ảnh: Internet

Trong Hữu Phỉ, nữ diễn viên này hóa thân vào vai Chu Phỉ, một cô gái phóng khoáng, tính tình cứng cỏi, trượng nghĩa và không bao giờ cúi đầu trước cái ác. Dù tạo hình tóc và trang phục khá đơn giản nhưng mình thấy visual của Triệu Lệ Dĩnh vẫn vô cùng nổi bật trong từng khung hình.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim đánh dấu sự trưởng thành trong cả diễn xuất và hình tượng nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh. Rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh lung linh, hào nhoáng của một tiểu hoa, Triệu Lệ Dĩnh đã hóa thân thành người con gái nông thôn điển hình là Hà Hạnh Phúc.

Không cần diện trang phục lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ, sức hút của nhân vật Hà Hạnh Phúc đến từ tính cách kiên cường, dám nói lên ý kiến của bản thân và luôn biết cách bảo vệ những người cô yêu thương.

Minh Lan Truyện

Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm’ khi phát sóng thì tên phim được dịch ra theo tên tiếng Anh là Minh Lan Truyện. Vai diễn Thịnh Minh Lan của Triệu Lệ Dĩnh trong phim phải nói là tài sắc hơn người. Nàng không quá cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cũng chẳng hề mềm yếu, nhu nhược, nàng là người thức thời, có chính kiến riêng và luôn biết cách bảo vệ bản thân cùng những người thân xung quanh.

Bên cạnh tạo hình cực phẩm từ lúc còn là thiếu nữ đến khi đã thành thân, thì Triệu Lệ Dĩnh còn khiến mình u mê vai diễn này bởi diễn xuất rất tự nhiên và vô cùng đáng khen ngợi.