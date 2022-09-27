Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện

Sao quốc tế 27/09/2022 14:30

Sở hữu nhan sắc ưa nhìn, tài năng diễn xuất đáng ngưỡng mộ và cực “mát tay” trong việc chọn kịch bản, Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu gia tài đồ sộ phim có tên được đặt theo tên nhân vật nữ chính và đều mang đến thành công rực rỡ cho sự nghiệp của cô.

Sam Sam Đến Rồi

Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện - Ảnh 1
Sam Sam Đến Rồi - Ảnh: Internet

Sam Sam Đến Rồi là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại cực kỳ thành công và đến nay vẫn khiến nhiều người yêu thích. Mặc dù đi theo motif quen thuộc là nam chính là tổng tài bá đạo, lạnh lùng và nữ chính thì đáng yêu ngốc nghếch nhưng diễn xuất và nhan sắc đỉnh cao của đôi chính là Trương Hàn - Triệu Lệ Dĩnh đã giúp phim thu về lượng lớn người xem.

Trong Sam Sam Đến Rồi, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Tiết Sam Sam, một cô nhân viên văn phòng tính tình ngây thơ, tốt bụng và cực kỳ dễ nuôi. Nét diễn tự nhiên, không cố tỏ ra dễ thương hay nũng nịu của Triệu Lệ Dĩnh đã chinh phục được mình và rất nhiều khán giả.

Lục Trinh Truyền Kỳ

Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện - Ảnh 2
Lục Trinh Truyền Kỳ - Ảnh: Internet

Đây là bộ phim đã đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đến gần hơn với người hâm mộ. Lục Trinh Truyền Kỳ xoay quanh cuộc đời đầy sóng gió, trắc trở của nữ quan Lục Trinh cũng như mối tình tuy lãng mạn nhưng cũng đầy bi thương giữa nàng và thái tử Cao Trạm.

Triệu Lệ Dĩnh đã mang đến cho khán giả một Lục Trinh thông minh, lạc quan, kiên cường. Giữa chốn thâm cung đầy rẫy những mưu tính nguy hiểm, nàng vẫn giữ được chân tâm của bản thân. Đúng như tên gọi Lục Trinh Truyền Kỳ, cả bộ phim là một cuộc hành trình kỳ diệu của nữ chính và cũng là một bước ngoặt to lớn cho sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh.

Yên Chi

Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện - Ảnh 3
Yên Chi - Ảnh: Internet

Trong Yên Chi, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính Lam Yên Chi, cô trông thì là một tiểu thư giàu có, kiêu kỳ, nhưng thực chất lại là một cô gái nghĩa khí, luôn đứng lên vì lẽ phải.

Bỏ đi hình tượng đáng yêu, dễ thương, Triệu Lệ Dĩnh đã xuất sắc thể hiện nhân vật Lam Yên Chi sắc sảo, quyến rũ và không kém phần mạnh mẽ.

Hoa Thiên Cốt

Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện - Ảnh 4
Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

Hoa Thiên Cốt là một trong những bộ phim sở hữu thành tích khủng và giúp Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hoa Ngữ. Tên của bộ phim cũng chính là tên của nhân vật nữ chính, Hoa Thiên Cốt là vị thần cuối cùng của thế gian nhưng lại mang mệnh thiên sát cô tinh nên cuộc đời trắc trở trăm bề.

Mối tình thầy trò ngược tâm của nàng và sư phụ Bạch Tử Hoa cũng đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Từ lúc còn là một cô nương ngây ngô, không hiểu sự đời đến khi hắc hóa thành Yêu Thần của Tiểu Cốt đều được Triệu Lệ Dĩnh khắc họa một cách xuất sắc. Theo mình thấy, sẽ không có ai ngoài Triệu Lệ Dĩnh diễn ra được một Hoa Thiên Cốt hoàn hảo đến như vậy.

Sở Kiều Truyện

Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện - Ảnh 5
Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh sẽ nghĩ ngay đến Sở Kiều Truyện. Đến giờ Sở Kiều Truyện vẫn khiến nhiều người mong ngóng có phần hai để được xem tiếp chuyện tình của đôi chính do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Dù chưa có rục rịch gì về phần 2, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn tái hợp khán giả trong dự án đang quay Dữ Phượng Hành.

Nhân vật nữ chính Sở Kiều của Triệu Lệ Dĩnh là một nữ cường chính hiệu với cá tính mạnh mẽ, tài năng hơn người. Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu của bản thân, “nữ thần rating” với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao đã thể hiện được vẻ sắc lạnh, cứng rắn của nhân vật Sở Kiều.

Hữu Phỉ

Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện - Ảnh 6
Hữu Phỉ - Ảnh: Internet

Trong Hữu Phỉ, nữ diễn viên này hóa thân vào vai Chu Phỉ, một cô gái phóng khoáng, tính tình cứng cỏi, trượng nghĩa và không bao giờ cúi đầu trước cái ác. Dù tạo hình tóc và trang phục khá đơn giản nhưng mình thấy visual của Triệu Lệ Dĩnh vẫn vô cùng nổi bật trong từng khung hình.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện - Ảnh 7
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim đánh dấu sự trưởng thành trong cả diễn xuất và hình tượng nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh. Rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh lung linh, hào nhoáng của một tiểu hoa, Triệu Lệ Dĩnh đã hóa thân thành người con gái nông thôn điển hình là Hà Hạnh Phúc.

Không cần diện trang phục lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ, sức hút của nhân vật Hà Hạnh Phúc đến từ tính cách kiên cường, dám nói lên ý kiến của bản thân và luôn biết cách bảo vệ những người cô yêu thương.

Minh Lan Truyện

Gia tài phim được đặt theo tên nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh, không thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện - Ảnh 8
Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm’ khi phát sóng thì tên phim được dịch ra theo tên tiếng Anh là Minh Lan Truyện. Vai diễn Thịnh Minh Lan của Triệu Lệ Dĩnh trong phim phải nói là tài sắc hơn người. Nàng không quá cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cũng chẳng hề mềm yếu, nhu nhược, nàng là người thức thời, có chính kiến riêng và luôn biết cách bảo vệ bản thân cùng những người thân xung quanh.

Bên cạnh tạo hình cực phẩm từ lúc còn là thiếu nữ đến khi đã thành thân, thì Triệu Lệ Dĩnh còn khiến mình u mê vai diễn này bởi diễn xuất rất tự nhiên và vô cùng đáng khen ngợi.

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Dù hiện tại không thành công bằng Triệu Lệ Dĩnh nhưng Dương Mịch vẫn được khen ngợi vì điều này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh phim của Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Triệu Lệ Dĩnh có hành động đẹp sau khi thắng kiện và được bồi thường từ fan của Vương Nhất Bác?

Triệu Lệ Dĩnh có hành động đẹp sau khi thắng kiện và được bồi thường từ fan của Vương Nhất Bác?

Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'?

Rộ tin Vu Chính sẽ mời Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đóng chính Squid Game bản Trung, netizen than thở 'lại tiếp tục đạo nhái'?

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân?

Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân?

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính?

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI