Từng khiến sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lao đao, Trương Hàn của hiện tại cũng 'nếm trải' cảm giác bị công chúng ghét bỏ

Sao quốc tế 30/09/2022 16:28

Một số netizen cho rằng nhiều người dành nhiều 'gạch đá' cho Trương Hàn một phần nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do thái độ của nam diễn viên đối với Triệu Lệ Dĩnh trước đây.

Sau khi lên sóng vào đầu tháng 9, bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn làm biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên chính đã vấp phải nhiều chỉ trích vì chứa vô số tình tiết vô duyên và lời thoại mang tính hạ thấp, mỉa mai phụ nữ được thể hiện dưới góc nhìn hạn hẹp, gia trưởng của đàn ông. Phim bị chấm 2,1/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban.

Các quý ông khu Đông Bát phần nào cho thấy tư tưởng lệch lạc của chính Trương Hàn khi nam diễn viên liên tục cài cắm các chi tiết phản cảm như kéo nội y, động chạm vòng một của bạn diễn nữ, mang chuyện kinh nguyệt ra đùa giỡn và xem phái yếu công cụ thỏa mãn tình dục.

Từng khiến sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lao đao, Trương Hàn của hiện tại cũng 'nếm trải' cảm giác bị công chúng ghét bỏ - Ảnh 1
Các Quý Ông Khu Đông Bát do Trương Hàn làm biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên chính đã vấp phải nhiều chỉ trích vì chứa vô số tình tiết hạ thấp phụ nữ - Ảnh: Internet

Sau khi bị làn sóng chỉ trích và tẩy chay dữ dội của công chúng, bộ phim chính bị gỡ khỏi các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc. Danh tiếng của Trương Hàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bộ phim Các quý ông khu Đông Bát lên sóng. Anh hiện bị gọi là "ông hoàng thị phi" mới của showbiz Trung Quốc. Để tên tuổi bản thân phủ sóng truyền thông, Trương Hàn bất chấp hình tượng, sử dụng chiêu trò với lời nói và hành động gây sốc để tạo hiệu ứng tranh luận.

Từng khiến sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lao đao, Trương Hàn của hiện tại cũng 'nếm trải' cảm giác bị công chúng ghét bỏ - Ảnh 2
Trương Hàn hiện bị gọi là "ông hoàng thị phi" mới của showbiz Trung Quốc - Ảnh: Internet

Một số netizen cho rằng nhiều người dành nhiều 'gạch đá' cho Trương Hàn một phần nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do thái độ của nam diễn viên đối với Triệu Lệ Dĩnh trước đây. Cụ thể, trước đây, Trương Hàn và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác trong bộ phim Sam Sam Đến Rồi. Tác phẩm là một trong những “bệ phóng", đưa tên tuổi của cả hai bay cao, bay xa và tạo nên không ít fan couple.

Từng khiến sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lao đao, Trương Hàn của hiện tại cũng 'nếm trải' cảm giác bị công chúng ghét bỏ - Ảnh 3
Trương Hàn và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác trong bộ phim Sam Sam Đến Rồi - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn đều đang độc thân, lại kết hợp rất ăn ý trên màn ảnh nên không ít người gán ghép, mong rằng cả hai thật sự thành đôi. Do đó, trong một buổi phỏng vấn, phóng viên đã đặt câu hỏi về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của Trương Hàn, thì bất ngờ nam diễn viên lại có câu trả lời đi ngược với dự đoán của fan hâm mộ: “Tôi thích cô gái đơn thuần, đáng yêu như Sam Sam, chứ còn Triệu Lệ Dĩnh thì không”.

Từng khiến sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lao đao, Trương Hàn của hiện tại cũng 'nếm trải' cảm giác bị công chúng ghét bỏ - Ảnh 4
Lần vạ miệng của Trương Hàn là một trong những nguyên nhân khiến sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh lao đao một thời gian - Ảnh: Internet

Lần vạ miệng của Trương Hàn khiến Triệu Lệ Dĩnh bị coi là kẻ giả dối, thậm chí cô còn bị gán danh là người tâm cơ, không đơn thuần, không trong sáng. Từ sau lần đó, Triệu Lệ Dĩnh gặp lao đao, danh tiếng chịu nhiều ảnh hưởng. Chính vì thế một bộ phận fan của Triệu Lệ Dĩnh đã có ‘dấu ghim lớn’ dành cho Trương Hàn. May mắn, Triệu Lệ Dĩnh đã vượt qua tất cả và vươn lên thành một trong những lưu lượng được truyền thông và công chúng săn đón hiện nay.

 

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