Trong những năm gần đây, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều khởi sắc với việc chuyển hình liên tục, không những vậy, mỹ nhân đã không ngần ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Triệu Lệ Dĩnh một trong những lưu lượng thành công nhất của làng giải trí xứ Trung. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh dịu dàng, mỹ nhân luôn xây dựng cho mình hình tượng ngọt ngào, nữ tính khá an toàn trong cả phong cách trong sự kiện lẫn ngoài đời. Triệu Lệ Dĩnh trước đây luôn xây dựng cho mình hình tượng ngọt ngào, nữ tính khá an toàn trong cả phong cách trong sự kiện lẫn ngoài đời - Ảnh: Internet Trong những năm gần đây, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều khởi sắc, mỹ nhân đã không ngừng chuyển hình liên tục qua những dự án phim. Không những vậy, lưu lượng lứa 85 còn gây chú ý với hình ảnh thời trang ngày một đẳng cấp. Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại đã không ngần ngại thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Nữ diễn viên dần được chú ý và nhiều thương hiệu cao cấp “chọn mặt gửi vàng”.

Gần đây, trong bộ ảnh tạp chí mới, Triệu lệ Dĩnh xuất hiện với một tạo hình tóc xoăn “xù mì” đầy mới lạ. Nàng tiểu hoa khiến dân tình đứng ngồi không yên vì những khoảnh khắc khoe góc nghiêng cực phẩm và vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 34. Có thể nói, đây là một trong những bộ ảnh tạp chí đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay. Triệu lệ Dĩnh xuất hiện với một tạo hình tóc xoăn “xù mì” đầy mới lạ - Ảnh: Internet

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện trên bìa tạp chí ấn bản Xuân Hè năm 2022, mỹ nhân thu hút sự chú ý với kiểu trang điểm theo phong cách cá tính, điểm nhấn trong bộ ảnh là mái tóc cam được ví như nàng tiên cá Ariel. Cô đánh son môi đỏ, tư thế tạo dáng đơn giản nhưng vẫn rất gợi cảm, tạo nên sự phá cách so với hình tượng thanh lịch, giản dị vốn có của mình. Triệu Lệ Dĩnh thu hút sự chú ý với kiểu trang điểm theo phong cách cá tính với mái tóc cam được ví như nàng tiên cá Ariel - Ảnh: Internet Trong một lần khác, cô nàng xuất hiện với hình tượng “nữ miêu” đầy quyến rũ và bí ẩn. Kiểu tóc hime cùng màu son trầm khiến Triệu Lệ Dĩnh phá cách hơn rất nhiều. Với bộ ảnh này, nữ diễn viên đã bứt phá khỏi vùng an toàn vốn có để thử sức với phong cách hoàn toàn mới. Triệu Lệ Dĩnh từng xuất hiện với hình tượng “nữ miêu” đầy quyến rũ và bí ẩn - Ảnh: Internet Sự chấp nhận thay đổi bản thân mình trong phim ảnh lẫn phong cách thời trang mới lạ là minh chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh luôn nỗ lực từng ngày để cho khán giả thấy khả năng diễn xuất cùng phong cách ngày một bắt mắt, thời thượng.

Từng khiến sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lao đao, Trương Hàn của hiện tại cũng 'nếm trải' cảm giác bị công chúng ghét bỏ Một số netizen cho rằng nhiều người dành nhiều 'gạch đá' cho Trương Hàn một phần nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do thái độ của nam diễn viên đối với Triệu Lệ Dĩnh trước đây.

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