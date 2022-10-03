Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân?

Sao quốc tế 03/10/2022 11:23

Studio của Triệu Lệ Dĩnh vừa nhá hàng loạt ảnh mỹ nhân trên phim trường Dữ Phượng Hành khiến khán giả thích mê.

Dữ Phượng Hành là dự án đang quay đánh dấu sự tái hợp sau nhiều năm của cặp đôi phim Sở Kiều Truyện là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường xung quanh bộ phim luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành đánh dấu sự tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Mới đây, studio của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải bài viết lên trang Weibo chính thức để cập nhật lịch trình hoạt động trong tháng này của nữ diễn viên nổi tiếng đến với người hâm mộ. Cụ thể sắp tới đây, mỹ nhân 1985 chủ yếu vẫn tập trung vào việc quay phim.

Trên phim trường, Triệu Lệ Dĩnh ngoài lúc ghi hình còn dành phần lớn thời gian đọc và nghiên cứu kịch bản, lúc làm việc không khó để nhìn ra sự tập trung cao độ được hiện rõ trên khuôn mặt của mỹ nhân với thái độ vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 2
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 3 
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh nghiêm túc làm việc trên phim trường - Ảnh: Internet 

Ngoài ra, mỹ nhân Sở Kiều Truyện còn có sở thích chụp phong cảnh xung quanh trong những lúc rảnh rỗi ghi lại cuộc sống hàng ngày qua những bức ảnh.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 5
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 6
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 7
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 8 
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân? - Ảnh 9

Triệu Lệ Dĩnh có thói quen ghi lại khoảnh khắc một ngày qua những bức ảnh - Ảnh: Internet

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

 

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ DĨnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

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