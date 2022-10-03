Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt ảnh cực xịn trên phim trường, tiết lộ một thói quen khó bỏ của mỹ nhân?

Dữ Phượng Hành là dự án đang quay đánh dấu sự tái hợp sau nhiều năm của cặp đôi phim Sở Kiều Truyện là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường xung quanh bộ phim luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Dữ Phượng Hành đánh dấu sự tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Mới đây, studio của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải bài viết lên trang Weibo chính thức để cập nhật lịch trình hoạt động trong tháng này của nữ diễn viên nổi tiếng đến với người hâm mộ. Cụ thể sắp tới đây, mỹ nhân 1985 chủ yếu vẫn tập trung vào việc quay phim.