Dân tình phát hiện điểm giống nhau thú vị giữa cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong với nhân vật trong phim Minh Lan Truyện?

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng đóng chính trong bộ phim Minh Lan Truyện. Một netizen đã phát hiện điểm giống nhau thú vị giữa câu chuyện trên phim và câu chuyện về hôn nhân của họ.

Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công bố chính thức kết hôn với nhau, sau đó không lâu mỹ nhân họ Triệu hạ sinh con trai đầu lòng – Tưởng Tưởng. Tuy nhiên đến tháng 4/2021, cả hai đã tuyên bố ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân không có nhẫn cưới, không có hôn lễ sau 3 năm. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn được hơn 1 năm - Ảnh: Internet Mặc dù đã “đường ai nấy đi” nhưng khán giả và người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn rất tò mò với chuyện tình của cặp đôi từng là vợ chồng này. Mới đây, dân tình đã bất ngờ phát hiện một điểm giống nhau trong câu chuyện hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong với câu chuyện trong phim Minh Lan Truyện.

Dân tình đã bất ngờ phát hiện một điểm giống nhau trong câu chuyện hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong với câu chuyện trong phim Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng đóng chính trong bộ phim Minh Lan Truyện. Trong phim, cả hai vào vai Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) và Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) từ oan gia trở thành yêu nhau. Trong bộ phim có một phân cảnh nhân vật Đình Diệp ngỏ lời cầu hôn Minh Lan nhưng đã bị từ chối với tuyên bố chắc như đinh đóng cột “Đời này của tôi có làm ni cô, có chăn trâu cày ruộng cũng sẽ không gả cho thúc đâu”. Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) dù có thông minh cách mấy cũng không vượt qua được sự ‘chai mặt’ của Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ‘ghét của nào trời trao của đó’, Minh Lan dù có thông minh cách mấy cũng không vượt qua được sự ‘chai mặt’ của Đình Diệp. Cuối cùng, Minh Lan cũng phải gả cho Cố Đình Diệp. Ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh cũng được ‘gả’ cho Phùng Thiệu Phong. Chỉ đáng tiếc là mối tình của mỹ nhân họ Triệu ở ngoài đời dù giống trên phim nhưng hạnh phúc lại quá ngắn ngủi, không có được cái kết viên mãn như Minh Lan.

Triệu Lệ Dĩnh cũng được ‘gả’ cho Phùng Thiệu Phong nhưng không được viên mãn như nhân vật trong Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet Đến nay, nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong “đường ai nấy đi” vẫn còn là một ẩn số. Dù vậy, người hâm mộ đều hy vọng cặp đôi sớm có thể tìm được hạnh phúc mới bên người phù hợp hơn.

Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại chuyển hình bản thân liên tục: Từ ngọt ngào an toàn đến cá tính, nổi loạn Trong những năm gần đây, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều khởi sắc với việc chuyển hình liên tục, không những vậy, mỹ nhân đã không ngần ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

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