Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đồng ý tái hợp trong Toàn Chức Cao Thủ 2 khiến fan couple dậy sóng?

Năm 2021, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây sốt màn ảnh nhỏ Hoa ngữ khi hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Vào vai Kiều tinh Tinh và Vu Đồ, cặp đôi này được nhận xét là đẹp đôi và giống hệt trong nguyên tác của Cố Mạn. Chính vì thế, sau thành công của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn được hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác.

Khán giả mong chờ Dương Dương - Nhiệt Ba tái hợp sau Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet

Mới đây, sau thời gian các fan couple chờ đợi mòn mỏi thì mạng xã hội xứ Trung rộ lên thông tin Dương Dương và Nhiệt Ba sẽ tái hợp trong dự án phim Toàn Chức Cao Thủ 2. Được biết, sau khi Toàn Chức Cao Thủ phần 1 lên sóng vào năm 2019, Tencent đã quyết định sản xuất thêm phần 2 và mời được Dương Dương tiếp tục đảm nhận vai nam chính Diệp Tu. Nữ chính Giang Sơ Ảnh diễn vai Trần Quả sẽ được thay thế bởi Nhiệt Ba.