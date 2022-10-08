Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đồng ý tái hợp trong Toàn Chức Cao Thủ 2 khiến fan couple dậy sóng?

Sau thời gian các fan couple chờ đợi mòn mỏi thì mạng xã hội xứ Trung rộ lên thông tin Dương Dương và Nhiệt Ba sẽ tái hợp trong dự án phim Toàn Chức Cao Thủ 2.
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Năm 2021, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây sốt màn ảnh nhỏ Hoa ngữ khi hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Vào vai Kiều tinh Tinh và Vu Đồ, cặp đôi này được nhận xét là đẹp đôi và giống hệt trong nguyên tác của Cố Mạn. Chính vì thế, sau thành công của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn được hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác.
Mới đây, sau thời gian các fan couple chờ đợi mòn mỏi thì mạng xã hội xứ Trung rộ lên thông tin Dương Dương và Nhiệt Ba sẽ tái hợp trong dự án phim Toàn Chức Cao Thủ 2. Được biết, sau khi Toàn Chức Cao Thủ phần 1 lên sóng vào năm 2019, Tencent đã quyết định sản xuất thêm phần 2 và mời được Dương Dương tiếp tục đảm nhận vai nam chính Diệp Tu. Nữ chính Giang Sơ Ảnh diễn vai Trần Quả sẽ được thay thế bởi Nhiệt Ba.
Lý do sản xuất muốn thay thế nữ chính vì họ không muốn tiếp tục hợp tác cùng Giang Sơ Ảnh, bởi lẽ nữ diễn viên thật sự không phù hợp với thể loại phim eSports. Chính vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng sẽ đảm nhận vai nữ chính trong phần 2 này. Tin đồn này khiến fan couple của Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba dậy sóng và họ đương nhiên muốn cặp đôi có thể tiếp tục nên duyên trên màn ảnh.
Tuy nhiên, một số khác cho rằng tin đồn này khả năng thành hiện thực không cao. Được biết, sau khi Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đóng máy thì Dương Dương sẽ vào đoàn phim Ngày Mai Viện Quân Sẽ Đến và chưa xác định được thời gian đóng máy của bộ phim. Về phần Địch Lệ Nhiệt Ba, kể từ khi nhận Công Tố Tinh Anh thì mỹ nhân cũng bắt đầu lên kế hoạch cho việc chuyển hình. Giờ Địch Lệ Nhiệt Ba mong muốn trở thành diễn viên thực lực nên có nhiều khả năng mỹ nhân Tân Cương sẽ từ bỏ những bộ phim thần tượng.
Hiện tại, phía Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa lên tiếng xác nhận thông tin tái hợp trong dự án này. Các khán giả tiếp tục mong chờ thông tin tái hợp trong tương lai của cặp đôi.