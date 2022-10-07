Tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo trên làng phim ảnh Hoa Ngữ vì kỹ năng diễn xuất?

Sao quốc tế 07/10/2022 15:15

Trái ngược hoàn toàn với sự "lên hương" về nhan sắc và độ nổi tiếng, khi xét về mặt kỹ năng diễn xuất thì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn mãi dậm chân tại và chưa thể "bạo" so với những tiểu hoa đán khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những đỉnh lưu của làng giải trí Hoa Ngữ. Xuất thân là ‘gà cưng’ được Dương Mịch một tay đào tạo. Tính đến nay, mỹ nhân Tân Cương gần như có chỗ đứng tên tuổi trong showbiz xứ Trung, sở hữu trong tay nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cô thậm chí còn được đặt cho biệt danh là "nữ hoàng thảm đỏ" nhờ những lần xuất hiện quá xinh đẹp, quá nổi bật, chiếm trọn spotlight trong các sự kiện lớn nhỏ.

Tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo trên làng phim ảnh Hoa Ngữ vì kỹ năng diễn xuất? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" nhờ những lần xuất hiện quá xinh đẹp, quá nổi bật, chiếm trọn spotlight trong các sự kiện lớn nhỏ - Ảnh: Internet

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự "lên hương" về nhan sắc và độ nổi tiếng, khi xét về mặt kỹ năng diễn xuất thì cô nàng vẫn mãi dậm chân tại và chưa thể "bạo" so với những tiểu hoa đán khác.

Vào năm 2018 đánh dấu bước ngoặt của Địch Lệ Nhiệt Ba khi giành được cả hai giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Kim Ưng, đó là giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên có nhân khí cao nhất. Tuy nhiên, dư luận năm đó tỏ ra gay gắt, họ cảm thấy không thuyết phục với kết quả này vì so với những đối thủ ‘nặng ký’ năm đó như Dương Tử, Tôn Lệ, Lưu Đào,…thì cô thua xa về mọi mặt.

Tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo trên làng phim ảnh Hoa Ngữ vì kỹ năng diễn xuất? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba nhận giải thưởng Kim Ưng vào năm 2018 gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Khán giả còn bức xúc bởi vai diễn tranh giải của Địch Lệ Nhiệt Ba là Lý Huệ Trân trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, bộ phim làm lại của She Was Pretty bản Hàn. Vai diễn trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê làm lố quá đà, thiếu nét duyên dáng khiến khán giả khó chịu. Bộ phim cũng không đạt rating cao và chỉ được chấm 4,6 điểm douban với 31% số khán giả cho 1 sao.

Tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo trên làng phim ảnh Hoa Ngữ vì kỹ năng diễn xuất? - Ảnh 3
Vai diễn trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp bị chê làm lố quá đà, thiếu nét duyên dáng khiến khán giả khó chịu - Ảnh: Internet

Khi lễ trao giải vừa kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba và giải Kim Ưng đã nhận nhiều đánh giá tiêu cực của công chúng: "Cảm thấy từ khi Kim Ưng về tay Hồ Nam thì đã mất giá trị" hay "Kim Ưng ngày càng dở giải thưởng chỉ toàn thương mại hóa, thực lực và lưu lượng, thực lực ngồi nhìn và vỗ tay cho lưu lượng nhận giải, quá nực cười".

Tưởng rằng, sau khi đạt giải thưởng danh giá, những năm tiếp theo, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy đó làm động lực cải thiện khả năng diễn xuất, thế nhưng còn tệ hơn.

Khi bộ phim Trường Ca Hành lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cơn mưa lời chê của khán giả về diễn xuất nhạt nhẽo, không phù hợp tạo hình nhân vật. Thậm chí cô còn thua nữ thứ là ‘đàn em’ mới nổi Triệu Lộ Tư. Không những thế, mỹ nhân Tân Cương còn thiếu chemistry với bạn diễn Ngô Lỗi, nhiều netizen thất vọng còn đẩy thuyền nam chính với nữ thứ. Một số bộ phận khán giả cho rằng, bộ phim năm đó nhờ diễn xuất linh động, vui tươi của Triệu Lộ Tư mà cứu cánh phần nào cho bộ phim.

Tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo trên làng phim ảnh Hoa Ngữ vì kỹ năng diễn xuất? - Ảnh 4
Vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành bị chê diễn xuất nhạt nhẽo, thua cả đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mặc dù phía công ty chủ quản của Nhiệt Ba khẳng định rằng nữ diễn viên vẫn đang cố gắng khắc phục và thời gian gần đây cô nàng không ngừng chuyển hình trong nhiều dự án mới. Nhưng cho đến thời điểm này, khán giả chỉ cảm thấy nhan sắc và ngoại hình của Nhiệt Ba đi lên, còn về diễn xuất lại chưa thực sự có đột phá. Chính vì thế, Địch Lệ Nhiệt Ba dù có trong tay nhiều bộ phim đình đám nhưng khó có thể bạo trong cuộc đua phim Hoa Ngữ cạnh tranh gay gắt hiện nay.

Tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo trên làng phim ảnh Hoa Ngữ vì kỹ năng diễn xuất? - Ảnh 5
Dù tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo nếu như không cải thiện khả năng diễn xuất của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang có hai bộ phim sắp lên sóng là An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh. Chính vì vậy, netizen kỳ vọng sẽ sớm được nhìn thấy một "diện mạo" hoàn toàn mới về diễn xuất của mỹ nhân trong các dự án tiếp theo.

 

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

Mạng xã hội xứ Trung vừa rộ lên thông tin, dự án phim Nữ Cảnh Sát Trưởng sẽ do Vương Hạc Đệ và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính khiến fan vô cùng háo hức.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

Vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu BXH Những người nổi tiếng Trung Quốc được các thương hiệu 'chọn mặt gửi vàng'?

Vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu BXH Những người nổi tiếng Trung Quốc được các thương hiệu 'chọn mặt gửi vàng'?

Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh, đây là hai cái tên khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong cuộc đua phim Hoa Ngữ tháng 10 năm nay?

Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh, đây là hai cái tên khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong cuộc đua phim Hoa Ngữ tháng 10 năm nay?

Đường đua phim cổ trang Hoa Ngữ dự đoán lên sóng vào năm 2023: Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba được mong chờ nhất

Đường đua phim cổ trang Hoa Ngữ dự đoán lên sóng vào năm 2023: Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba được mong chờ nhất

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn sao Hoa Ngữ được nền tảng 'ưu ái': Không thể thiếu 'bộ tứ đỉnh lưu' Dương Mich-Triệu Lệ Dĩnh-Dương Tử-Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 16 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI