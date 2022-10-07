Tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo trên làng phim ảnh Hoa Ngữ vì kỹ năng diễn xuất?

Trái ngược hoàn toàn với sự "lên hương" về nhan sắc và độ nổi tiếng, khi xét về mặt kỹ năng diễn xuất thì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn mãi dậm chân tại và chưa thể "bạo" so với những tiểu hoa đán khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những đỉnh lưu của làng giải trí Hoa Ngữ. Xuất thân là ‘gà cưng’ được Dương Mịch một tay đào tạo. Tính đến nay, mỹ nhân Tân Cương gần như có chỗ đứng tên tuổi trong showbiz xứ Trung, sở hữu trong tay nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cô thậm chí còn được đặt cho biệt danh là "nữ hoàng thảm đỏ" nhờ những lần xuất hiện quá xinh đẹp, quá nổi bật, chiếm trọn spotlight trong các sự kiện lớn nhỏ. Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" nhờ những lần xuất hiện quá xinh đẹp, quá nổi bật, chiếm trọn spotlight trong các sự kiện lớn nhỏ - Ảnh: Internet Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự "lên hương" về nhan sắc và độ nổi tiếng, khi xét về mặt kỹ năng diễn xuất thì cô nàng vẫn mãi dậm chân tại và chưa thể "bạo" so với những tiểu hoa đán khác.

Vào năm 2018 đánh dấu bước ngoặt của Địch Lệ Nhiệt Ba khi giành được cả hai giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Kim Ưng, đó là giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên có nhân khí cao nhất. Tuy nhiên, dư luận năm đó tỏ ra gay gắt, họ cảm thấy không thuyết phục với kết quả này vì so với những đối thủ ‘nặng ký’ năm đó như Dương Tử, Tôn Lệ, Lưu Đào,…thì cô thua xa về mọi mặt. Địch Lệ Nhiệt Ba nhận giải thưởng Kim Ưng vào năm 2018 gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet Khán giả còn bức xúc bởi vai diễn tranh giải của Địch Lệ Nhiệt Ba là Lý Huệ Trân trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, bộ phim làm lại của She Was Pretty bản Hàn. Vai diễn trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê làm lố quá đà, thiếu nét duyên dáng khiến khán giả khó chịu. Bộ phim cũng không đạt rating cao và chỉ được chấm 4,6 điểm douban với 31% số khán giả cho 1 sao.

Vai diễn trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp bị chê làm lố quá đà, thiếu nét duyên dáng khiến khán giả khó chịu - Ảnh: Internet Khi lễ trao giải vừa kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba và giải Kim Ưng đã nhận nhiều đánh giá tiêu cực của công chúng: "Cảm thấy từ khi Kim Ưng về tay Hồ Nam thì đã mất giá trị" hay "Kim Ưng ngày càng dở giải thưởng chỉ toàn thương mại hóa, thực lực và lưu lượng, thực lực ngồi nhìn và vỗ tay cho lưu lượng nhận giải, quá nực cười". Tưởng rằng, sau khi đạt giải thưởng danh giá, những năm tiếp theo, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy đó làm động lực cải thiện khả năng diễn xuất, thế nhưng còn tệ hơn. Khi bộ phim Trường Ca Hành lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cơn mưa lời chê của khán giả về diễn xuất nhạt nhẽo, không phù hợp tạo hình nhân vật. Thậm chí cô còn thua nữ thứ là ‘đàn em’ mới nổi Triệu Lộ Tư. Không những thế, mỹ nhân Tân Cương còn thiếu chemistry với bạn diễn Ngô Lỗi, nhiều netizen thất vọng còn đẩy thuyền nam chính với nữ thứ. Một số bộ phận khán giả cho rằng, bộ phim năm đó nhờ diễn xuất linh động, vui tươi của Triệu Lộ Tư mà cứu cánh phần nào cho bộ phim. Vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành bị chê diễn xuất nhạt nhẽo, thua cả đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Mặc dù phía công ty chủ quản của Nhiệt Ba khẳng định rằng nữ diễn viên vẫn đang cố gắng khắc phục và thời gian gần đây cô nàng không ngừng chuyển hình trong nhiều dự án mới. Nhưng cho đến thời điểm này, khán giả chỉ cảm thấy nhan sắc và ngoại hình của Nhiệt Ba đi lên, còn về diễn xuất lại chưa thực sự có đột phá. Chính vì thế, Địch Lệ Nhiệt Ba dù có trong tay nhiều bộ phim đình đám nhưng khó có thể bạo trong cuộc đua phim Hoa Ngữ cạnh tranh gay gắt hiện nay. Dù tích cực chuyển hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba khó có thể bạo nếu như không cải thiện khả năng diễn xuất của mình - Ảnh: Internet Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang có hai bộ phim sắp lên sóng là An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh. Chính vì vậy, netizen kỳ vọng sẽ sớm được nhìn thấy một "diện mạo" hoàn toàn mới về diễn xuất của mỹ nhân trong các dự án tiếp theo.

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