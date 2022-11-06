Qua một chi tiết, Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'đạo nhái' đàn em Bạch Lộc trong ảnh hậu trường phim?

Trong dịp đóng máy phim Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh tung ra loạt ảnh tạo dáng bên bối cảnh đầy mê mẩn. Thế nhưng, dân tình lại phát hiện mỹ nhân sao chép ý tưởng của đàn em Bạch Lộc trước đó.

Dữ Phượng Hành là bộ phim được công chúng nồng nhiệt quan tâm thời gian vừa qua, đánh dấu màn tái hợp sau 5 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Chính vì thế, những hình ảnh xung quanh bộ phim luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính - Ảnh: Internet Vào ngày 4/11, đoàn phim Dữ Phượng Hành đã chính thức đóng máy sau nhiều tháng cực lực trên phim trường. Cũng trong sự kiện này, đoàn phim đã tung ra loạt khoảnh khắc đáng yêu của các diễn viên trong đoàn phim. Đặc biệt, với sở thích ghi lại hình ảnh hàng ngày của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã có riêng những bộ ảnh đẹp mê mẩn bên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của bối cảnh quay.

Khoảnh khắc đáng yêu của các diễn viên trong tiệc đóng máy - Ảnh: Internet Chuyện không có gì đáng nói khi một cư dân mạng đem so sánh bức ảnh ngồi bên bờ suối của Triệu Lệ Dĩnh khá giống với Bạch Lộc trong hậu trường Trường Nguyệt Tẫn Minh được đăng tải trước đó. Được biết, trong các bức ảnh, hai mỹ nhân đều mặc bộ cổ phục màu trắng, mái tóc buông xả tự nhiên và cùng đều tạo dáng ngồi giữa mõm đá bên bờ suối. Thậm chí, người đó còn cho rằng phía Triệu Lệ Dĩnh đã cố ý sao chép ý tưởng chụp ảnh của Bạch Lộc.

Khoảnh khắc bên bờ suối của Triệu Lệ Dĩnh bị so sánh giống với Bạch Lộc trước đó - Ảnh: Internet Tuy nhiên, một số ý kiến khác cũng phản bác lại điều này, họ cho rằng cùng đa phần phim cổ trang đều có bối cảnh và trang phục na ná nhau cho nên sự vô tình trùng hợp khoảnh khắc của hai mỹ nhân là điều không tránh khỏi. Dù có thế nào thì vẫn không thể phủ nhận nhan sắc ‘động lòng người’ của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc trong cùng một khoảnh khắc. Dù có thế nào thì vẫn không thể phủ nhận nhan sắc ‘động lòng người’ của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ phim Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc lên sóng để có thể theo dõi trọn vẹn nhan sắc lẫn diễn xuất của hai mỹ nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-mot-chi-tiet-trieu-le-dinh-bi-to-dao-nhai-dan-em-bach-loc-trong-anh-hau-truong-phim-521647.html