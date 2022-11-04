Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 04/11/2022 11:03

Phía sản xuất của bộ phim Dữ Phượng Hành vừa tung ra poster mới nhất của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân gây nhiều tranh cãi.

Dữ Phượng Hành hiện vẫn còn đang quay nhưng vẫn được sự quan tâm của khán giả. Bộ phim đánh dấu sự tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân. Chính vì thế càng nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả.

Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Mới đây, phía sản xuất của bộ phim Dữ Phượng Hành vừa tung ra poster mới nhất của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Có thể thấy giữa khung cảnh sông nước bao la đầy trầm buồn, nữ chính Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) xuất hiện nhỏ bé trong trang phục đỏ, tay cầm dù. Trong khi đó, Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) đang ngồi ung dung pha trà. Tổng thể tạo nên bức tranh phong cổ, hữu tình, con người nhỏ bé hòa hợp với thiên nhiên.

Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Ảnh 2
Poster mới của Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều khán giả không khỏi bức xúc trước poster lần này, đặc biệt là fan của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bởi vì phần phong cảnh xung quanh chiếm diện tích quá lớn, trong khi hai nhân vật chính nhỏ bé đến nỗi nhiều netizen phải zoom màn hình lên hết cỡ mới thấy được rõ nét dáng vẻ thần tượng của mình.

Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Ảnh 3

Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Ảnh 4
Các fan hâm mộ phải zoom hết cỡ mới thấy rõ Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Nhiều netizen cho rằng thậm chí một số ảnh leak hậu trường còn nhìn rõ mặt của hai nhân vật hơn trên poster. Được biết, trong một số hình ảnh hậu trường gần đây, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt khi diện hồng y. Màu sắc của trang phục đã làm nổi bật làn da trắng mịn màng, không tỳ vết của mỹ nhân khiến không ít khán giả mê mẩn.

Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh mặc hồng y qua ảnh leak hậu trường - Ảnh: Internet

Còn về phía Lâm Canh Tân, fan của anh chàng khá bất mãn khi đoàn làm phim tung ra tấm ảnh poster nhỏ, không thể nhìn rõ được mặt của nam diễn viên. Chính vì thế, người hâm mộ đã lập tức tung ra những tấm ảnh sắc nét, chụp thẳng dáng ngồi của nam diễn viên khi đang thưởng trà.

Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Ảnh 6

Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Ảnh 7
Fan hâm mộ tung ảnh leak Lâm Canh Tân ngồi thưởng trà vì bức xúc không thấy rõ mặt thần tượng trên poster - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Đoàn phim Dữ Phượng Hành tung poster mới, fan bức xúc vì phải zoom hết cỡ mới thấy rõ mặt Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Ảnh 8
Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Hiện tại, poster mới của Dữ Phượng Hành vẫn được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng và nhận nhiều lời chê trách. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo của bộ phim với hy vọng hình ảnh sẽ rõ nét hơn.

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