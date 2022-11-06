Triệu Lộ Tư xem Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lệ Dĩnh là mục tiêu hướng tới nhưng cũng xem 2 đàn chị là đối thủ nặng ký?

Một bài viết trên mạng xã hội cho rằng Triệu Lộ Tư luôn coi Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh vừa là mục tiêu hướng tới vừa là đối thủ nặng ký.

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư là gương mặt phủ sóng rộng rãi trong làng phim Hoa Ngữ. Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, mỹ nhân trở thành tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 và có nhiều bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Mới đây, một bài viết trên mạng xã hội cho rằng Triệu Lộ Tư luôn coi Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh vừa là mục tiêu hướng tới vừa là đối thủ nặng ký. Được biết, Triệu Lộ Tư từng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Trường Ca Hành. Với vai trò nữ chính, thế nhưng, mỹ nhân Tân Cương bị chê thảm vì không phù hợp với tạo hình nhân vật trong khi nữ phụ Triệu Lộ Tư lại được dân tình khen ngợi diễn xuất ấn tượng lấn lướt cả nữ chính. Nhiều người cho rằng qua chi tiết này, có thể thấy nàng tiểu hoa lứa 95 đang xem đàn chị là đối thủ nặng ký của mình.

Nữ phụ Triệu Lộ Tư lại được dân tình khen ngợi diễn xuất ấn tượng lấn lướt cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư cũng xem Địch Lệ Nhiệt Ba là mục tiêu hướng tới. Được biết, mỹ nhân Tân Cương dù diễn xuất không nổi bật nhưng lại là lưu lượng có giá trị thương mại cao với khả năng gánh phim tốt. Chính vì thế, bất kỳ phim nào của nàng tiểu hoa cũng có nhiệt lượng cao. Trong những dự án gần đây, Triệu Lộ Tư đã liên tục hợp tác với những mỹ nam lưu lượng từng hợp tác với đàn chị như Dương Dương, Ngô Lỗi và mang về nhiều thành tích khủng được đánh giá cao. Không những thế, một phân cảnh trong Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư cũng bắt chước đàn chị đút bánh bao cho nam chính Dương Dương, điều này Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng làm với mỹ nam này khi cùng tham gia Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Triệu Lộ Tư bắt chước đàn chị Nhiệt Ba đút bánh bao cho nam chính Dương Dương - Ảnh: Internet Không những thế, Triệu Lộ Tư còn tập trung các bộ phim thần tượng. Gần đây, nàng tiểu hoa đang có bộ phim đang quay Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng chính cùng Trần Triết Viễn. Được biết, cô nàng đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim này với mong muốn có thể bạo như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba từng lên sóng trước đó.

Vụng Trộm Không Thể Giấu và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba là mục tiêu hiện tại của Triệu Lộ Tư thì Triệu Lệ Dĩnh chính là mục tiêu tương lai mà cô ấy hướng tới. Triệu Lộ Tư từng được ví là ‘Triệu Lệ Dĩnh thứ 2’ với ngoại hình lẫn con đường sự nghiệp có phần giống nhau. Nói về con đường sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh cũng bắt đầu từ phim thần tượng, được biết đến và thành công qua bộ phim Sam Sam Đến Rồi, sau đó chuyển hình qua cổ trang với nhiều thành công vang dội với loạt phim Minh Lan Truyện, Lục Trinh Truyền Kỳ, Sở Kiều Truyện, Hoa Thiên Cốt,…Thời gian gần đây, mỹ nhân đã tiếp tục chuyển hình qua những dự án khó như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Truởng. Triệu Lộ Tư có con đường nghệ thuật tương tự như Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Còn về Triệu Lộ Tư cũng bắt đầu với loạt phim xuyên không Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn rồi đến các dự án cổ trang khó hơn như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn. Sau thành công liên tiếp, gần đây, nàng tiểu hoa tiếp tục chuyển hình qua dự án của đài Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ), Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng, để đạt được mục tiêu ngang tầm như hai đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba thì là một thử thách lớn đối với Triệu Lộ Tư. Xét về tài nguyên phim và sự may mắn thì Triệu Lộ Tư có đầy nhưng xét về năng lực diễn xuất và khả năng tạo nhiệt cao thì nàng tiểu hoa còn phải cố gắng rèn luyện rất nhiều. Thậm chí, các vai diễn sắp tới phải có sự đột phá từ bằng đến hơn các đàn chị thì mới có hy vọng. Để đạt được mục tiêu ngang tầm như hai đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba thì là một thử thách lớn đối với Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Thế nhưng, các fan hâm mộ vẫn tiếp tục mong chờ những màn bùng nổ sắp tới của Triệu Lộ Tư trong các dự án phim ảnh để xem cô nàng có từng bước thực hiện được mục tiêu hay không.

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