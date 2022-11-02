Rộ tin Ngô Lỗi sắp nên duyên với 'đối thủ' Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời?

Sao quốc tế 02/11/2022 19:19

Một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin cho Ngô Lỗi và 'đối thủ' Triệu Lộ Tư hiện đang thảo luận đóng chính trong dự án phim chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời.

Màn chemistry ăn ý, ngọt ngào của Ngô LỗiTriệu Lộ Tư góp một phần không nhỏ trong sự thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài việc ‘đẩy thuyền’ tái hợp của cặp đôi trong dự án tiếp theo thì những dự án mới của Ngô Lỗi kết hợp với nữ chính khác cũng được công chúng quan tâm.

Rộ tin Ngô Lỗi sắp nên duyên với 'đối thủ' Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời? - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin cho Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch hiện đang thảo luận đóng chính trong dự án phim truyền hình mới có tựa đề Giữa Cơn Bão Tuyết.

Rộ tin Ngô Lỗi sắp nên duyên với 'đối thủ' Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời? - Ảnh 2
 Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch được đồn đoán hợp tác trong dự án Giữa Cơn Bão Tuyết -  Ảnh: Internet

Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo, tác giả của bộ truyện đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lâm Diệc Dương – anh chàng điển trai ngời ngợi cùng nữ chính Ân Quả là một cô gái có tính cách ngọt ngào. Cặp đôi gặp được nhau trong một đêm bão tuyết định mệnh nơi nơi đất khách. Diệc Dương yêu Ấn Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc sống của hai người cũng thay đổi kể từ lần gặp trong cơn bão tuyết. Vì có cùng niềm đam mê với bia nên cả hai dần trở nên thân thiết hơn.

Ngô Lỗi là cái tên không còn là cái tên quá xa lạ với công chúng kể từ sau vai diễn Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn. Trong khi đó, Triệu Kim Mạch đầu năm nay đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong siêu phẩm Khai Đoan đóng cùng Bạch Kính Đình.

Rộ tin Ngô Lỗi sắp nên duyên với 'đối thủ' Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời? - Ảnh 3
Triệu Kim Mạch - Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Không những thế, gần đây, có nhiều nguồn tin cho biết Triệu Kim Mạch đang là ứng cử viên sáng giá cạnh tranh với Triệu Lộ Tư trở thành người múa mở màn Lễ trao giải Kim Ưng năm nay.

Rộ tin Ngô Lỗi sắp nên duyên với 'đối thủ' Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời? - Ảnh 4
Triệu Kim Mạch đang là ứng cử viên sáng giá cạnh tranh với Triệu Lộ Tư trở thành Nữ Thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Ngô Lỗi hợp tác với Triệu Kim Mạch trong dự án Giữa Cơn Bão Tuyết chưa có sự xác nhận thông tin chính thức từ phía các diễn viên. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo của cặp đôi này.

 

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào?

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào?

Ngay khi Ngô Lỗi cập nhật trạng thái độc thân, 'tình tin đồn' của mỹ nam đã có động thái gây bão mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi Triệu Kim Mạch Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào?

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào?

Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn'

Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn'

Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác

Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này?

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này?

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI