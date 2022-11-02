Rộ tin Ngô Lỗi sắp nên duyên với 'đối thủ' Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời?

Một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin cho Ngô Lỗi và 'đối thủ' Triệu Lộ Tư hiện đang thảo luận đóng chính trong dự án phim chuyển thể của tác giả Bên Nhau Trọn Đời.

Màn chemistry ăn ý, ngọt ngào của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư góp một phần không nhỏ trong sự thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài việc ‘đẩy thuyền’ tái hợp của cặp đôi trong dự án tiếp theo thì những dự án mới của Ngô Lỗi kết hợp với nữ chính khác cũng được công chúng quan tâm. Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Mới đây, trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin cho Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch hiện đang thảo luận đóng chính trong dự án phim truyền hình mới có tựa đề Giữa Cơn Bão Tuyết.

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch được đồn đoán hợp tác trong dự án Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh: Internet Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo, tác giả của bộ truyện đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lâm Diệc Dương – anh chàng điển trai ngời ngợi cùng nữ chính Ân Quả là một cô gái có tính cách ngọt ngào. Cặp đôi gặp được nhau trong một đêm bão tuyết định mệnh nơi nơi đất khách. Diệc Dương yêu Ấn Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc sống của hai người cũng thay đổi kể từ lần gặp trong cơn bão tuyết. Vì có cùng niềm đam mê với bia nên cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Ngô Lỗi là cái tên không còn là cái tên quá xa lạ với công chúng kể từ sau vai diễn Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn. Trong khi đó, Triệu Kim Mạch đầu năm nay đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong siêu phẩm Khai Đoan đóng cùng Bạch Kính Đình.

Triệu Kim Mạch - Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Không những thế, gần đây, có nhiều nguồn tin cho biết Triệu Kim Mạch đang là ứng cử viên sáng giá cạnh tranh với Triệu Lộ Tư trở thành người múa mở màn Lễ trao giải Kim Ưng năm nay. Triệu Kim Mạch đang là ứng cử viên sáng giá cạnh tranh với Triệu Lộ Tư trở thành Nữ Thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin Ngô Lỗi hợp tác với Triệu Kim Mạch trong dự án Giữa Cơn Bão Tuyết chưa có sự xác nhận thông tin chính thức từ phía các diễn viên. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo của cặp đôi này.

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