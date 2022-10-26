Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác

Sao quốc tế 26/10/2022 14:29

Một tạp chí nổi tiếng hàng đầu xứ Trung đã tung ra bộ ảnh mới cực lãng mạn của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng để quảng bá cho dự án phim Tình Yêu Thôi Mà.

Xuất thân từ sao nhí nhưng kể từ thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi được công chúng chú ý nhiều hơn. Được biết, Ngô Lỗi có dự án mới hợp tác cùng Châu Vũ Đồng mang tên Tình Yêu Thôi Mà. Dù chưa lên sóng nhưng những hình ảnh xung quanh bộ phim đã được công chúng quan tâm nồng nhiệt trong thời gian qua.

Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác - Ảnh 1
Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, một tạp chí nổi tiếng hàng đầu xứ Trung đã tung ra bộ ảnh mới của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng. Được biết, cả hai đang chụp ảnh để quảng bá cho dự án phim Tình Yêu Thôi Mà. Những bức ảnh lần này lấy tone chủ đạo đen trắng, Ngô Lỗi khoác lên mình bộ trang phục với visual đẹp mắt khéo khoe trọn nét nam tính, trẻ trung và cũng rất năng động. Trong khi đó, nữ chính Châu Vũ Đồng lựa chọn cho mình chiếc váy jean đơn giản phối cùng mái tóc ngắn cá tính và phong cách trang điểm phù hợp, nổi bật với nét đẹp sắc sảo cũng như khí chất thời thượng ngút ngàn.

Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác - Ảnh 2Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác - Ảnh 3Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác - Ảnh 4

Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác - Ảnh 5
Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng chụp bộ ảnh để quảng bá cho dự án phim Tình Yêu Thôi Mà - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, khoảnh khắc Châu Vũ Đồng nhẹ nhàng tựa vào vai Ngô Lỗi, mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào lại vừa lãng mạn.

Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác - Ảnh 6
Châu Vũ Đồng có màn tựa vai Ngô Lỗi đầy lãng mạn - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, những hình ảnh trong hậu trường phim của cặp đôi đã khiến không ít dân tình ‘quắn quéo’ bởi những phân đoạn tình cảm. Sự chênh lệch về chiều cao của Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng, cử chỉ hơi cúi người, tựa cằm vào vai đối phương, bàn tay ôm eo ‘chuẩn soái ca’ của Ngô Lỗi là điểm nhấn bùng nổ hóa học của cả hai. Dù có sự chênh lệch tuổi tác của nhân vật trong phim lẫn ngoài đời nhưng những màn tình cảm của cả hai đã khiến khán giả phá bỏ định kiến ‘nữ chính dừ so với nam chính’ trước đó.

Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác - Ảnh 7
Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng có màn phản ứng hóa học bùng nổ trong hậu trường phim - Ảnh: Internet

Tình Yêu Thôi Mà là bộ phim truyền hình có chủ đề tình yêu chị-em. Nội dung là câu chuyện xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng có màn chemistry bùng nổ trong bộ ảnh quảng bá phim Tình Yêu Thôi Mà, phá tan định kiến chênh lệch tuổi tác - Ảnh 8
Tình Yêu Thôi Mà là bộ phim truyền hình có chủ đề tình yêu chị-em - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả đang đón chờ những hình ảnh và thông tin tiếp theo của cặp đôi Ngô Lỗi – Châu Vũ Đồng trong dự án Tình Yêu Thôi Mà.

 

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