Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ tạm dẫn đầu BXH cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á, fan couple giữ vững niềm tin cặp đôi sẽ tái hợp trong tương lai?

Trong cuộc bình chọn Asian Best Screen Couple (cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á) năm nay, cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang tạm dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, cặp đôi này còn là couple BG duy nhất trong top 10 đứng đầu.
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Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trong mùa hè năm nay bởi sự thành công bùng nổ và nằm trong top những bộ phim dẫn đầu các bảng xếp hạng lượt xem của làng giải trí Hoa Ngữ. Bộ phim giúp cho cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư được lòng công chúng. Thành công không chỉ do kịch bản chắc tay, hàm xúc mà góp phần không nhỏ bởi diễn xuất ăn ý và màn chemistry cực ngọt của cặp đôi chính. Khi bộ phim kết thúc, các fan couple ‘đẩy thuyền’ cặp đôi liên tục với mong muốn họ tái hợp trong dự án mới.
Mặc dù có nhiều lời đồn đoán họ sắp tái hợp trong nhiều dự án nhưng lại khiến fan hụt hẫng vì chỉ là ‘tin dưa’. Dù thế, mới đây, các fan hâm mộ đón nhận một tin vui khác đó là trong cuộc bình chọn Asian Best Screen Couple (cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á) năm nay, cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang tạm dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, cặp đôi này còn là couple BG duy nhất trong top 10 đứng đầu.
Dù vẫn còn đang trong cuộc bình chọn nhưng đây vẫn là tín hiệu đáng mừng cho các fan hâm mộ của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Trước đó, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã đạt được douban 7.7 điểm dù đã lên sóng được gần 2 tháng.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, ngay khi nhận được thông tin này, các fan hâm mộ đã rủ rê nhau vào vote cho cặp đôi giữ vững vị trí này. Một số netizen cho rằng, nếu dành chiến thắng thì có khả năng Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp trong dự án mới ở tương lai không xa.
Hiện tại, chủ đề Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư đang dẫn đầu cuộc bình chọn cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á vẫn đang được cư dân mạng bàn tán rôm rả trên các trang mạng xã hội.