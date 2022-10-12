Hết 'thanh xuân vườn trường', Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục được đồn đoán sắp tái hợp trong dự án 'ngược tâm' Gấm Rách?

Sao quốc tế 12/10/2022 14:31

Một trang mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin tiểu thuyết ‘ngược tâm’ hiện đại có tên Gấm Rách của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn vừa được mua bản quyền chuyển thể thành phim. Theo đó, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng đang được đàm phán để đóng chính trong dự án này.

Sau lần hợp tác trong Tinh Hán Xán Lạn, cặp đôi Ngô LỗiTriệu Lộ Tư đã có diễn xuất bùng nổ và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Nhiều fan couple đẩy thuyền liên tục và mong muốn cặp đôi sẽ tái hợp trong dự án mới.

Hết 'thanh xuân vườn trường', Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục được đồn đoán sắp tái hợp trong dự án 'ngược tâm' Gấm Rách? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có phản ứng hóa học cực ngọt trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Đáp ứng mong đợi của khán giả, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin tiểu thuyết ‘ngược tâm’ hiện đại có tên Gấm Rách của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn vừa được mua bản quyền chuyển thể thành phim. Theo đó, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng đang được đàm phán để đóng chính trong dự án này.

Hết 'thanh xuân vườn trường', Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục được đồn đoán sắp tái hợp trong dự án 'ngược tâm' Gấm Rách? - Ảnh 2
Rộ tin cả hai sắp tái hợp trong dự án 'ngược tâm' Gấm Rách - Ảnh: Internet

Thông tin này gây xôn xao cộng đồng mạng bởi ‘cuộc chiến’ giữa hai phe ủng hộ và không ủng hộ. Số ủng hộ cho rằng Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã có phản ứng hóa học cực ngọt trong dự án Tinh Hán Xán Lạn trước đó, nếu tái hợp trong dự án tiếp theo sẽ thực sự bùng nổ và đáp ứng kỳ vọng mong mỏi của các fan couple. Số không ủng hộ cho rằng Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chỉ là hai ngôi sao mới nổi không phù hợp với vai diễn nặng đô tâm lý như dự án này. Một số khác thì cho rằng đây chỉ là ‘tin dưa’ để xoa dịu sự mong chờ ‘tái hợp’ của fan couple nên họ không muốn tin nữa.

Trên thực tế, từ sau màn kết hợp ăn ý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, không ít lời đồn tái hợp của cặp đôi rộ lên. Cụ thể, gần đây nhất, dự án phim có chủ đề ‘thanh xuân vườn trường’ Anh Đào Hổ Phách cũng được đồn thổi do cặp đôi này đóng chính. Thế nhưng, phía Triệu Lộ Tư cũng đã lên tiếng phủ nhận chưa từng nhận được lời mời tham gia dự án này.

Hết 'thanh xuân vườn trường', Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục được đồn đoán sắp tái hợp trong dự án 'ngược tâm' Gấm Rách? - Ảnh 3
Trước đó cũng có tin đồn cặp đôi tái hợp trong Anh Đào Hổ Phách - Ảnh: Internet

Được biết, Gấm Rách là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, chỉ xếp sau Đông Cung và cũng là bộ truyện ‘ngược tâm’ hiện đại lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Nội dung kể về chuyện tình yêu đầy thù hận giữa bộ ba Dịch Chí Duy, Phó Thánh Hâm và Giản Tử Tuấn. Trong đó, nữ chính Thánh Hâm luôn bị nam chính Chí Duy và ‘thanh mai trúc mã’ Tử Tuấn lợi dụng để đạt được mục đích cá nhân.

Hết 'thanh xuân vườn trường', Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục được đồn đoán sắp tái hợp trong dự án 'ngược tâm' Gấm Rách? - Ảnh 4
Gấm Rách là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, chỉ xếp sau Đông Cung và cũng là bộ truyện ‘ngược tâm’ hiện đại lấy đi không ít nước mắt của khán giả - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa lên tiếng xác nhận việc có tái hợp hay không trong dự án Gấm Rách. Các khán giả hâm mộ tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức từ dự án này,

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tinh Hán Xán Lạn Gấm Rách sao hoa ngữ

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