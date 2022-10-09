Vừa phủ nhận tin đồn tái hợp Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và sản xuất Chính Ngọ bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến của fan Lộ Tư và fan couple?

Sao quốc tế 09/10/2022 14:23

Trên mạng xã hội đang xôn xao cuộc đấu tố nhau dữ dội giữa fan Triệu Lộ Tư và fan couple Ngô Lộ Khả Đào sau khi Triệu Lộ Tư phủ nhận tin đồn tái hợp Ngô Lỗi trong Anh Đào Hổ Phách.

Triệu Lộ TưNgô Lỗi là cặp đôi được yêu thích từ sau thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn bởi vì sự kết hợp ăn ý và có những màn chemistry cực ngọt khiến không ít fan couple đẩy thuyền và mong ngóng cả hai sẽ tái hợp trong dự án mới.

Vừa phủ nhận tin đồn tái hợp Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và sản xuất Chính Ngọ bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến của fan Lộ Tư và fan couple? - Ảnh 1
Fan couple đây thuyền tái hợp Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi sẽ tái hợp trong dự án của Chính Ngọ có tên Anh Đào Hổ Phách, là một bộ phim về đề tài học đường. Khi tin đồn này nổ ra, không ít fan couple hào hứng và càng đẩy mạng thuyền hơn.

Vừa phủ nhận tin đồn tái hợp Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và sản xuất Chính Ngọ bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến của fan Lộ Tư và fan couple? - Ảnh 2
Rộ tin cặp đôi tái hợp trong Anh Đào Hổ Phách - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận tham gia Anh Đào Hổ Phách vì chưa hề nhận được lời mời tham gia bộ phim này khiến nhiều fan hâm mộ tiếc nuối.

Tuy nhiên, phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định chưa từng nghe qua dự án này sẽ mời mình đóng chính, thế nên hi vọng được tái ngộ cặp đôi Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi dường như là không khả thi ở thời điểm này.

Mọi chuyện sẽ không có gì khi đột nhiên một fan lớn của Triệu Lộ Tư lên về việc mỹ nhân không hề tham gia Anh Đào Hổ Phách. Bên cạnh đó, người này còn nhấn mạnh từ trước tới giờ Triệu Lộ Tư chưa từng tiếp xúc qua nên đừng kéo cô vào nữa. Bài viết đó đã gây bất ngờ lớn đối với cư dân mạng.

Vừa phủ nhận tin đồn tái hợp Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và sản xuất Chính Ngọ bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến của fan Lộ Tư và fan couple? - Ảnh 3
Một fan của Triệu Lộ Tư gây chiến sau thông tin Triệu Lộ Tư phủ nhận tham gia Anh Đào Hổ Phách - Ảnh: Internet

Được biết, các dự án của Chính Ngọ đa phần đều chất lượng và được nhiều diễn viên muốn hợp tác. Nhưng khi có thông tin Anh Đào Hổ Phách mời Triệu Lộ Tư đóng chính thì vô duyên vô cớ lại bị cho là cọ nhiệt tiểu hoa dẫn đầu lứa 95.

Trước làn sóng tranh cãi dữ dội, fan Triệu Lộ Tư lên tiếng thanh mình rằng ý người đó muốn nhắm tới là fan couple Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi là Ngô Lộ Khả Đào, chính fan couple cứ cố gắng ‘đẩy thuyền’ tái hợp khiến nữ diễn viên bị liên lụy.

Vừa phủ nhận tin đồn tái hợp Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và sản xuất Chính Ngọ bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến của fan Lộ Tư và fan couple? - Ảnh 4
Fan couple và fan Triệu Lộ Tư đấu tố nhau dữ dội - Ảnh: Internet

Bị chỉ trích, fan couple soi được fan Triệu Lộ Tư từng vào xem thông tin Anh Đào Hổ Phách, đồng thời có bài viết công khai chê các tác phẩm của Chính Ngọ sản xuất.Vì thế, hai bên nói qua nói lại, đấu tố lẫn nhau. Một số người còn để lại bình luận muốn Anh Đào Hổ Phách thất bại, ai dùng Triệu Lộ Tư tạo nhiệt thì dự án của người ấy cũng sẽ khó bạo.

Vừa phủ nhận tin đồn tái hợp Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư và sản xuất Chính Ngọ bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến của fan Lộ Tư và fan couple? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư và nhà sản xuất Chính Ngọ không làm gì cũng bị lôi vào cuộc - Ảnh: Internet

Không những thế, chủ tịch của Dương Quang Chính Ngọ là nhà sản xuất nổi tiếng Hầu Hồng Lượng. Chỉ từ một tin đồn trên mạng, ông đã vô tình bị kéo vào ồn ào không đáng có. Đồng thời, lùm xùm này còn khiến hình ảnh của Triệu Lộ Tư và fan kém đi trong mắt công chúng.

Hiện tại, sự việc trên vẫn còn tranh cãi dữ dội và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hy vọng sẽ không có bất kỳ người nào lôi vào ‘cuộc chiến’ trên một cách oan uổng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Anh Đào Hổ Phách sao hoa ngữ cbiz

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