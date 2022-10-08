Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có điểm douban tăng mạnh dù đã lên sóng gần 2 tháng, netizen lại 'đẩy thuyền tái hợp' cho cặp đôi?

Theo thống kê, điểm douban của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã lên đến 7.7 dù đã kết thúc phát sóng được gần 2 tháng.
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Trong mùa hè năm nay, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đã khuynh đảo làng phim ảnh Hoa Ngữ kể từ khi lên sóng đến nay. Điều đáng chú ý, trái ngược với những tác phẩm “đầu voi đuôi chuột”, điểm douban của Tinh Hán Xán Lạn theo xu hướng tăng mạnh chứ không không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mới đây, theo thống kê của một trang mạng xã hội, điểm douban của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã lên đến 7.7 dù đã kết thúc phát sóng được gần 2 tháng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho diễn xuất ngày một tiến bộ của hai diễn viên trẻ Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.
Theo đó, khi lên sóng, bộ phim được đánh giá là kịch bản chắc chắn và hàm súc, tuyến tình cảm mang lại nhiều cảm xúc cho người xem vì chemistry của đôi chính quá đỉnh, kỹ thuật quay chụp có tầm của đạo diễn cùng với sự thể hiện trên cả mong đợi của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, những điều này kết hợp cùng nhau đã làm nên một bộ phim đáng xem từng giây từng phút.
Nhiều fan hâm mộ nhận được thông tin trên đã rất vui mừng cho đoàn phim. Đồng thời, họ cũng bày tỏ cảm xúc đến tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi bộ phim và dành sự yêu mến nồng nhiệt dành cho cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, hy vọng họ sẽ tái hợp ở một dự án khác trong tương lai.
Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.
Hiện tại, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang có những dự án riêng cho mình. Các khán giả vẫn tiếp tục đón chờ những bộ phim lên sóng tiếp theo của cặp đôi.