Hé lộ bảng phân vai của bộ phim Yêu Tinh bản Trung Quốc, Huỳnh Tông Trạch và Triệu Lộ Tư sẽ đóng chính?

Bảng phân vai của bộ phim Yêu Tinh phiên bản Trung vừa được tiết lộ. Người hâm mộ háo hức khi biết bộ phim được cho sẽ có sự tham gia của Huỳnh Tông Trạch vai ông chú yêu tinh Kim Shin, Triệu Lộ Tư vai Ji Eun Tak.

Năm 2016, bộ phim truyền hình Hàn Quốc mang tên Yêu Tinh (Goblin) của đài truyền hình tvN vừa lên sóng đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ châu Á. Phim được chấp bút bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook và chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Heung Bok. Đồng thời, phim quy tụ dàn diễn viên chất lượng như Gong Yoo, Lee Dong Wook, Yoo In Na và Kim Go Eun, Yook Sung Jae, Lee El. Yêu Tinh (Goblin) của Hàn Quốc vừa lên sóng đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ châu Á - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cốt truyện mới lạ xen lẫn giữa hài hước và bi thương cũng giúp Yêu Tinh chiếm được cảm tình của người xem. Nội dung chủ yếu xoanh quanh câu chuyện tình yêu giữa Yêu tinh (Gong Yoo) và nữ sinh cấp 3 Ji Eun Tak (Kim Go Eun) – người được cho là tân nương của yêu tinh và cũng là người duy nhất có thể rút được kiếm thần đang đâm vào người yêu tinh.

Nội dung chủ yếu xoanh quanh câu chuyện tình yêu giữa Yêu tinh (Gong Yoo) và nữ sinh cấp 3 Ji Eun Tak (Kim Go Eun) - Ảnh: Internet Chính vì độ hot của bộ phim Yêu Tinh mà thông tin Trung Quốc sẽ mua lại bản quyền đã khiến không ít fan hâm mộ bộ phim háo hức và đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, bảng phân vai của bộ phim Yêu Tinh phiên bản Trung vừa được tiết lộ. Bộ phim được cho sẽ có sự tham gia của Huỳnh Tông Trạch vai Kim Shin, Triệu Lộ Tư vai Ji Eun Tak, Chu Nhất Long vai thần chết Wang Yeo, Lý Nhất Đồng vai Kim Sun, Bành Dục Sướng vai Yoo Deok Hwa và cuối cùng là Chu Châu vai Shamshin.

Huỳnh Tông Trạch đảm nhận vai ông chú yêu tinh Kim Shin của Gong Yoo - Ảnh: Internet Triệu Lộ Tư đảm nhận vai Ji Eun Tak của Kim Go Eun - Ảnh: Internet Chu Nhất Long đảm nhận vai thần chết Wang Yeo của Lee Dong Wook - Ảnh: Internet Lý Nhất Đồng vai Kim Sun của Yoo In Na - Ảnh: Internet Bành Dục Sướng đảm nhận vai Yoo Deok Hwa của Yook Sung Jae - Ảnh: Internet Chu Châu đảm nhận vai Shamshin của Lee El - Ảnh: Internet Ngay sau khi bảng phân vân được tiết lộ, phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự hài lòng nếu dàn cast trên nhận vai, trong đó cả Huỳnh Tông Trạch và Chu Nhất Long được cho là rất hợp với hình tượng hai nam chính Yêu Tinh và Thần Chết. Đáng chú ý, Bành Dục Sướng cũng rất được ủng hộ cho vai diễn Yoo Deok Hwa từng do Yook Sung Jae đảm nhận bởi anh chàng không chỉ sở hữu ngoại tương đương mà còn có tính cách rất hài hước. Được biết, Yêu Tinh bản Trung dự kiến sẽ được làm lại với tên gọi khác là Vị Thần Cô Độc Rực Rỡ. Phim sẽ bắt đầu khởi quay vào cuối tháng 12 năm nay với tổng cộng 36 tập, thời lượng 45 phút mỗi tập, thời gian quay là 75 ngày và sẽ phát sóng độc quyền trên Netflix vào mùa hè năm sau. Yêu Tinh bản Trung dự kiến sẽ được làm lại với tên gọi khác là Vị Thần Cô Độc Rực Rỡ - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin về bảng phân vai diễn viên Yêu Tinh bản Trung chưa được sự xác nhận từ phía các diễn viên. Các khán giả vẫn tiếp tục mong chờ thông tin chính thức và mới nhất từ bộ phim.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên gần như phủ sóng rộng rãi trong làng phim Hoa Ngữ thời gian gần đây. Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử - Triệu Lộ Tư là những mỹ nhân có khả năng ‘vượng phim’ nhất vì những lý do này.

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