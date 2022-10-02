Datawin xác nhận người đẹp họ Triệu đứng top đầu trong lứa tiểu hoa 95 đã gây ra vô số tranh cãi.
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Triệu Lộ Tư thông qua việc hình tượng em gái ngọt ngào đi vào lòng người với nhiều bộ phim ăn khách. Với diễn xuất tự nhiên ngày càng tiến bộ, mỹ nhân được lượng fan trung thành đông đảo.
Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn đã chứng minh được khả năng của Triệu Lộ Tư trong lĩnh vực phim chiếu mạng. Tiếp sau đó là Hồ Đồng phát sóng trên đài CCTV8 đúng dịp quốc khánh Trung Quốc, thành tích khởi đầu tốt đã chứng minh được năng lực kêu gọi nhất định của nữ diễn viên trên đài truyền hình.
Thành công nối tiếp thành công khiến danh tiếng của Triệu Lộ Tư ngày càng vang xa. Thậm chí Datawin còn xác nhận người đẹp họ Triệu đứng top đầu trong lứa tiểu hoa 95. Chỉ sau 5 năm vào nghề, nữ diễn viên đã "nhảy cấp" về thứ hạng để bước vào hàng ngũ tiểu hoa. Do đó, người hâm mộ cảm thấy rất tự hào về sự phát triển vượt bậc của thần tượng.
Tuy nhiên, đa số cư dân mạng không đồng tình với quyết định trên. Việc Triệu Lộ Tư đứng top đầu lứa tiểu hoa 95 cũng gây ra vô số tranh cãi. Nếu không tính fan thì chỉ có rất ít khán giả công nhận thành tích trên của người đẹp họ Triệu. Họ cũng dành lời khen về diễn xuất của nữ diễn viên và nhận xét cô có sức hút tự nhiên.
Ngược lại, đa số cộng đồng mạng đều buông lời mỉa mai Triệu Lộ Tư. Những người này cho rằng cô được tư bản nâng đỡ nhiệt tình, đóng phim chế tác tốt, lại thường xuyên "cọ nhiệt" để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, diễn xuất của cô vẫn rất một màu và không có gì ấn tượng. Nữ diễn viên đóng trong Thả Thí Thiên Hạ thì gồng, chuyển sang Ngõ Nhỏ lại gây cảm giác làm lố, một số đoạn còn diễn cho có.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư được định hướng rất rõ ràng. Trong khi nhiều diễn viên cùng thời chật vật tìm vai diễn, có người còn phải đóng phim rác thì cô cứ một đường đi lên.