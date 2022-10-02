Triệu Lộ Tư bị tranh cãi dữ dội khi được công nhận đứng đầu lứa tiểu hoa lứa 95 vì lý do này?

Sao quốc tế 02/10/2022 16:15

Datawin xác nhận người đẹp họ Triệu đứng top đầu trong lứa tiểu hoa 95 đã gây ra vô số tranh cãi.

Triệu Lộ Tư thông qua việc hình tượng em gái ngọt ngào đi vào lòng người với nhiều bộ phim ăn khách. Với diễn xuất tự nhiên ngày càng tiến bộ, mỹ nhân được lượng fan trung thành đông đảo.

Triệu Lộ Tư bị tranh cãi dữ dội khi được công nhận đứng đầu lứa tiểu hoa lứa 95 vì lý do này? - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn đã chứng minh được khả năng của Triệu Lộ Tư trong lĩnh vực phim chiếu mạng. Tiếp sau đó là Hồ Đồng phát sóng trên đài CCTV8 đúng dịp quốc khánh Trung Quốc, thành tích khởi đầu tốt đã chứng minh được năng lực kêu gọi nhất định của nữ diễn viên trên đài truyền hình.

Triệu Lộ Tư bị tranh cãi dữ dội khi được công nhận đứng đầu lứa tiểu hoa lứa 95 vì lý do này? - Ảnh 2
Ngõ Nhỏ - Ảnh: Internet

Thành công nối tiếp thành công khiến danh tiếng của Triệu Lộ Tư ngày càng vang xa. Thậm chí Datawin còn xác nhận người đẹp họ Triệu đứng top đầu trong lứa tiểu hoa 95. Chỉ sau 5 năm vào nghề, nữ diễn viên đã "nhảy cấp" về thứ hạng để bước vào hàng ngũ tiểu hoa. Do đó, người hâm mộ cảm thấy rất tự hào về sự phát triển vượt bậc của thần tượng. 

Triệu Lộ Tư bị tranh cãi dữ dội khi được công nhận đứng đầu lứa tiểu hoa lứa 95 vì lý do này? - Ảnh 3
Việc Triệu Lộ Tư đứng top đầu lứa tiểu hoa 95 cũng gây ra vô số tranh cãi - Ản: Internet

Tuy nhiên, đa số cư dân mạng không đồng tình với quyết định trên. Việc Triệu Lộ Tư đứng top đầu lứa tiểu hoa 95 cũng gây ra vô số tranh cãi. Nếu không tính fan thì chỉ có rất ít khán giả công nhận thành tích trên của người đẹp họ Triệu. Họ cũng dành lời khen về diễn xuất của nữ diễn viên và nhận xét cô có sức hút tự nhiên.

Ngược lại, đa số cộng đồng mạng đều buông lời mỉa mai Triệu Lộ Tư. Những người này cho rằng cô được tư bản nâng đỡ nhiệt tình, đóng phim chế tác tốt, lại thường xuyên "cọ nhiệt" để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, diễn xuất của cô vẫn rất một màu và không có gì ấn tượng. Nữ diễn viên đóng trong Thả Thí Thiên Hạ thì gồng, chuyển sang Ngõ Nhỏ lại gây cảm giác làm lố, một số đoạn còn diễn cho có.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư được định hướng rất rõ ràng. Trong khi nhiều diễn viên cùng thời chật vật tìm vai diễn, có người còn phải đóng phim rác thì cô cứ một đường đi lên.

 

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin tiết lộ diễn viên Tăng Lê – người từng thủ vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn, hai người sẽ tiếp tục tái hợp với mối quan hệ ‘mẹ con’ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư diễn viên Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh với phong cách cổ điển tối màu đầy quyến rũ, dân tình đồng loạt thả icon 'chê' vì 'áo không ra áo, quần không ra quần'

Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh với phong cách cổ điển tối màu đầy quyến rũ, dân tình đồng loạt thả icon 'chê' vì 'áo không ra áo, quần không ra quần'

Tạo hình tân nương của Triệu Lộ Tư qua các dự án phim Hoa Ngữ: Tinh Hán Xán Lạn được khen hết lời vì tạo hình đơn giản nhưng cuốn hút

Tạo hình tân nương của Triệu Lộ Tư qua các dự án phim Hoa Ngữ: Tinh Hán Xán Lạn được khen hết lời vì tạo hình đơn giản nhưng cuốn hút

Lý do nào khiến bộ phim lên đài CCTV đầu tiên của Triệu Lộ Tư được đáng mong đợi thành công?

Lý do nào khiến bộ phim lên đài CCTV đầu tiên của Triệu Lộ Tư được đáng mong đợi thành công?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI