Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

Sao quốc tế 01/10/2022 11:10

Các sao Hoa Ngữ ăn mặc trái mùa để đi đầu xu hướng trong các sự kiện là điều không còn xa lạ với người hâm mộ. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó thật không dễ dàng, khiến cho các sao có một phen dở khóc dở cười.

Vương Hạc Đệ

Từ sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ là gương mặt được nhiều giới truyền thông săn đón. Với vẻ ngoài điển trai, mỹ nam thường xuyên được các nhãn hàng quảng cáo hay các sự kiện mời gọi. Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ lại khiến nhiều khán giả ‘cười ngất’ vì phong cách thời trang ‘bất chấp’ thời tiết của mình.

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ xuất hiện một cách nổi bật với áo lông dày cộm, thần thái tự tin giữa thời tiết mùa hè nóng bức - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, trong một sự kiện thời trang, Vương Hạc Đệ xuất hiện một cách nổi bật với 2 chiếc áo lông dày cộm, thần thái tự tin. Điều đáng nói là thời tiết Trung Quốc lúc đó đang vào mùa hè, để chịu đựng được nó giữa trời nắng thì không hề dễ dàng. Và quả thực, Vương Hạc Đệ nóng đến nhe răng, phấn nền trôi hết nhưng vẫn cố sức chịu đựng.

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ nóng đến nhe răng, phấn nền trôi hết nhưng vẫn cố sức chịu đựng - Ảnh: Internet

Bởi vì trước đây, khi tham gia một show truyền hình, ‘Thượng Tôn’ đã từng mạnh dạn tuyên bố ‘Người đi đầu thời trang thì không sợ nóng“. Đúng như vậy, Vương Hạc Đệ chính là tấm gương tiêu biểu cho câu: “Thời trang phang thời tiết”.

Triệu Lộ Tư

Là nàng tiểu hoa thế hệ mới, Triệu Lộ Tư luôn khiến dân tình 'nghiêng ngả' với phong cách thời trang thường ngày, đơn giản mà cực kỳ quyến rũ. Nữ ngôi sao không cần xuất hiện chói lóa, chỉ với những trang phục phong cách tối giản, cũng đủ tôn lên vẻ xinh đẹp ngây ngất.

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư lại chọn phong cách mùa đông giữa thời tiết nóng nực, phối áo len dày với sơ mi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, khi tham gia một sự kiện Triệu Lộ Tư lại chọn phong cách mùa đông giữa thời tiết nóng nực, phối áo len dày với sơ mi. Không những vậy, mỹ nhân còn khoác thêm chiếc áo ấm tối màu để trông dễ thương hơn. Dù đã cố gắng ‘gồng’ hết sức nhưng cuối cùng ‘mỹ nhân xuyên không’ phải thừa nhận với MC là áo len của mình đã ướt đẫm mồ hôi hết rồi.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt nổi tiếng của truyền hình xứ Trung. Không ngừng thay đổi bản thân trong các nhân vật hóa thân, cô còn không ngừng thử nghiệm với phong cách ăn mặc mới mẻ.

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh mặc đồ thu đông giữa ngày hè trong buổi quảng bá phim vì được sản xuất yêu cầu phù hợp với phong cách trong phim - Ảnh: Internet

Khi “Hạnh Phúc Đến Vạn Gia” lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh tích cực tham gia rất nhiều sự kiện quảng bá phim. Tuy nhiên, thời điểm dự án này ra mắt là vào mùa hè, Triệu Lệ Dĩnh lại bị sản xuất yêu cầu phần nhìn mà phải mặc đồ thu đông. Kết quả, khăn giấy trở thành vật bất ly thân của nữ diễn viên, vì cô phải vừa livestream, vừa lau mồ hôi chảy đầy trên mặt và cổ.

Ngô Cẩn Ngôn

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất - Ảnh 5
Ngô Cẩn Ngôn từng “chơi lớn” khi xuất hiện với chiếc áo lông vừa lớn vừa dày trong một sự kiện mùa hè - Ảnh: Internet

Thời điểm bộ phim Diên Hi Công Lược lên sóng, tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn nổi như cồn và thường xuyên được mời trong các sự kiện. Tuy nhiên, trong một sự kiện mùa hè, Ngô Cẩn Ngôn từng “chơi lớn” khi xuất hiện với chiếc áo lông vừa lớn vừa dày. Tuy nhiên, đó lại là một quyết định sai lầm vì Ngô Cẩn Ngôn đã nổi bật nhất sự kiện gương mặt nhễ nhại, tóc bết dính vì mồ hôi.

Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'?

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Một blogger đã chia sẻ bài viết tiết lộ rằng có một nhân viên của Vương Hạc Đệ rất giống bạn gái của mỹ nam.

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