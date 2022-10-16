Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn?

Sao quốc tế 16/10/2022 11:36

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, màn kết hợp của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được đánh giá cao vì diễn xuất ăn ý cực ngọt ngào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, trước đó, tại buổi tiệc khai máy của bộ phim, cả hai từng vướng tin đồn ‘cạch mặt’ nhau.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, màn kết hợp của Triệu Lộ TưNgô Lỗi được đánh giá cao vì diễn xuất ăn ý cực ngọt ngào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, trước đó, tại buổi tiệc khai máy của bộ phim, cả hai từng vướng tin đồn ‘cạch mặt’ nhau.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 1
Màn kết hợp của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được đánh giá cao vì diễn xuất ăn ý cực ngọt ngào trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Cụ thể, tại lễ khai máy, khán giả phát hiện ra sắc mặt của cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không mấy vui vẻ. Đặc biệt, Triệu Lộ Tư còn có hành động như đang né tránh Ngô Lỗi, dấy lên tin đồn cả hai không mấy mặn mà với dự án lần này.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 2
Sắc mặt của cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không mấy vui vẻ trong buổi khai máy Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Thậm chí, dù đứng cạnh nhau nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại trực tiếp "bơ đẹp" đối phương. Thậm chí, hai người không nhìn nhau lấy một lần. Hành động này giống như cặp đôi không hề quen biết nhau dù trước đó đã từng đóng trong Trường Ca hành .

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 3
Hành động 'bơ đẹp' của cặp đôi từng dấy lên tin đồn 'cạch mặt' nhau - Ảnh: Internet 

Dù tin đồn đã đi qua khá lâu nhưng các fan couple của cả hai không thể để thần tượng của mình bị hiểu lầm vì những ‘tin dưa’ sai sự thật. Chính vì thế, khán giả hâm mộ đã tìm kiếm hình ảnh chứng minh Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không hề cạch mặt nhau. Thực chất, tại tiệc đóng máy, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư vẫn tương tác cùng nhau, thậm chí họ còn cười vui vẻ. Nhiều netizen cho rằng rất có thể trong buổi tiệc khai máy họ hạn chế gần gũi nhau để tránh scandal ‘ship couple’ tại hậu trường phim.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 4
Fan couple đào lại khoảnh khắc Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không hề cạch mặt nhau trong lễ khai máy như lời đồn - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận, dù vướng scandal không hay vào buổi khai máy, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã có màn kết hợp ăn ý như là hành động phủ nhận tin đồn cạch mặt nhau. Trên hậu trường phim họ còn có những khoảnh khắc vui vẻ. Cho đến khi bộ phim kết thúc và những bữa tiệc gặp nhau sau đó họ vẫn tương tác bình thường, thậm chí, còn trở thành những đôi bạn thân thiết ngoài đời.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 5Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 6Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 7Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 8Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 9

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? - Ảnh 10
Cả hai thân thiết, vui vẻ từ trong phim đến ngoài đời - Ảnh: Internet 

Hiện tại, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được đồn đoán sắp tái hợp trong dự án Gấm Rách, một dự án chuyển thể ngược tâm, hiện đại của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Các fan couple tiếp tục hóng chờ và nuôi hy vọng tin đồn là thật để có thể gặp lại cặp đôi trong dự án mới.

 

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