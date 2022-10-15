Vụng Trộm Không Thể Giấu: Trần Triết Viễn chơi đùa thoải mái với chó cưng của Triệu Lộ Tư dù sợ chó, cặp đôi bị đồn lén lút hẹn hò?

Sao quốc tế 15/10/2022 11:41

Qua ảnh leak hậu trường, khoảnh khắc Trần Triết Viễn bế chó cưng dùm Triệu Lộ Tư và thoải mái chơi đùa với chú chó đã khiến cư dân mạng đồn thổi cả hai đang hẹn hò.

Triệu Lộ Tư là cái tên nhiều nhất trong làng giải trí xứ Trung khi góp mặt trong nhiều dự án thành công trong thời gian gần đây. Chính vì thế, những bộ phim mới nhất của Triệu Lộ Tư luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Có thể nói, gần đây, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính dù đang trong quá trình quay phim nhưng những ảnh leak hậu trường luôn được công chúng cập nhật và chia sẻ rầm rộ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Trần Triết Viễn chơi đùa thoải mái với chó cưng của Triệu Lộ Tư dù sợ chó, cặp đôi bị đồn lén lút hẹn hò? - Ảnh 1
Ảnh leak hậu trường bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu giữa Trần Triết Viễn và cún cưng của Triệu Lộ Tư trên phim trường. Cụ thể, khi nàng tiểu hoa lứa 95 chỉnh trang trang phục và make up nên đã nhờ nam chính bế dùm chó cưng của mình. Trần Triết Viễn vui vẻ bế dùm và thoải mái chơi đùa cùng chú chó.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Trần Triết Viễn chơi đùa thoải mái với chó cưng của Triệu Lộ Tư dù sợ chó, cặp đôi bị đồn lén lút hẹn hò? - Ảnh 2
Trần Triết Viễn bế chó cưng dùm Triệu Lộ Tư và thoải mái chơi đùa với chú chó - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay lập tức, một khán giả đã đưa bằng chứng Trần Triết Viễn vốn dĩ rất sợ chó và còn hoảng sợ bỏ chạy khi gặp loài động vật đáng yêu này. Chính vì thế, phản ứng thoải mái cưng chiều của Trần Triết Viễn dành cho chó cưng của Triệu Lộ Tư khiến khán giả đặt nghi vấn cặp đôi này đang bí mật hẹn hò nên nam chính mới vượt qua nỗi sợ hãi và giúp đỡ làm chiều lòng ‘bạn gái’.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Trần Triết Viễn chơi đùa thoải mái với chó cưng của Triệu Lộ Tư dù sợ chó, cặp đôi bị đồn lén lút hẹn hò? - Ảnh 3
Trần Triết Viễn từng hoảng sợ khi gặp chó - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khán giả khác lại bác bỏ tin đồn trên, họ cho rằng, Trần Triết Viễn chỉ ga lăng giúp đỡ bạn diễn, còn chó cưng của Triệu Lộ Tư khá nhỏ bé và có vẻ hiền, ít tăng động nên mỹ nam cảm thấy có vẻ không gây nguy hiểm cho mình mà thoải mái chơi đùa

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược" của hai nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Trần Triết Viễn chơi đùa thoải mái với chó cưng của Triệu Lộ Tư dù sợ chó, cặp đôi bị đồn lén lút hẹn hò? - Ảnh 4
Vụng Trộm Không Thể Giấu là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược" của hai nhân vật Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa - Ảnh : Internet

Hiện tại, tin đồn hẹn hò của cặp đôi chỉ vì khoảnh khắc Trần Triết Viễn bế chó cưng của Triệu Lộ Tư vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

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