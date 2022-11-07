Fan Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tố cáo Dương Mịch dùng 'chiêu trò' khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu đài?

Fan của Triệu Lệ Dĩnh bức xúc vì Dương Mịch chơi chiêu để phim mình được lên sóng, còn phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi lịch chiếu.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 và cũng là kỳ phùng địch thủ của nhau. Chính vì thế hai nàng mỹ nhân luôn là đối thủ trên đấu trường phim ảnh quyết liệt, thế nên không tránh khỏi tranh cãi từ phía fan của hai mỹ nhân khi có phim lên sóng cùng thời điểm. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh luôn là đối thủ trên đấu trường phim ảnh quyết liệt - Ảnh: Internet Được biết, trong tháng 11 này, Dương Mịch có bộ phim Cám Ơn Bác Sĩ đang công chiếu và Triệu Lệ Dĩnh có bộ phim Dã Man Sinh Trưởng sắp lên sóng. Theo đó, phim của Dương Mịch được chiếu trên CCTV8 và 3 nền tảng phát sóng lớn đã đạt thành tích rating tốt sau khi lên sóng 3 tập đầu tiên.

Cám Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch đã đạt thành tích rating tốt sau khi lên sóng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều này khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh bức xúc và tố Dương Mịch dùng quan hệ, đi cửa sau khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu. Cụ thể, các fan dẫn chứng rằng, bộ phim đầu tư khủng Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh ban đầu được công bố chiếu trên CCTV nhưng sau đó bị rút khỏi lịch chiếu. Fan của Triệu Lệ Dĩnh bức xúc và tố Dương Mịch dùng quan hệ, đi cửa sau khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều fan Dương Mịch chỉ ra phim Cám Ơn Bác Sĩ đã được ấn định chiếu ở đài CCTV từ lâu. Họ còn cho rằng rất có thể do phim của Triệu Lệ Dĩnh chưa hoàn thiện các cảnh quay và hậu kỳ nên buộc phải dời lịch chiếu.

Fan Dương Mịch lên tiếng có thể do phim của Triệu Lệ Dĩnh chưa hoàn thiện hậu kỳ nên buộc phải dời lịch chiếu - Ảnh: Internet Nhiều khán giả trung lập cho rằng dù có chiếu ở đài hay không thì quan trọng là chất lượng nội dung và diễn xuất có đột phá hay không mới là yếu tố quan trọng. Thế nên, các khán giả tiếp tục chờ phim của Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên sóng, cũng như dõi theo diễn biến tiếp theo của Cám Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch để xem chất lượng phim đường dài có xứng đáng với mong đợi của họ hay không.

Triệu Lộ Tư xem Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lệ Dĩnh là mục tiêu hướng tới nhưng cũng xem 2 đàn chị là đối thủ nặng ký? Một bài viết trên mạng xã hội cho rằng Triệu Lộ Tư luôn coi Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh vừa là mục tiêu hướng tới vừa là đối thủ nặng ký.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-trieu-le-dinh-bat-ngo-to-cao-duong-mich-dung-chieu-tro-khien-phim-cua-than-tuong-minh-bi-loai-khoi-lich-chieu-dai-521884.html