Fan Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tố cáo Dương Mịch dùng 'chiêu trò' khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu đài?

Sao quốc tế 07/11/2022 11:36

Fan của Triệu Lệ Dĩnh bức xúc vì Dương Mịch chơi chiêu để phim mình được lên sóng, còn phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi lịch chiếu.

Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh là những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 và cũng là kỳ phùng địch thủ của nhau. Chính vì thế hai nàng mỹ nhân luôn là đối thủ trên đấu trường phim ảnh quyết liệt, thế nên không tránh khỏi tranh cãi từ phía fan của hai mỹ nhân khi có phim lên sóng cùng thời điểm.

Fan Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tố cáo Dương Mịch dùng 'chiêu trò' khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu đài? - Ảnh 1
Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh luôn là đối thủ trên đấu trường phim ảnh quyết liệt - Ảnh: Internet

Được biết, trong tháng 11 này, Dương Mịch có bộ phim Cám Ơn Bác Sĩ đang công chiếu và Triệu Lệ Dĩnh có bộ phim Dã Man Sinh Trưởng sắp lên sóng. Theo đó, phim của Dương Mịch được chiếu trên CCTV8 và 3 nền tảng phát sóng lớn đã đạt thành tích rating tốt sau khi lên sóng 3 tập đầu tiên.

Fan Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tố cáo Dương Mịch dùng 'chiêu trò' khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu đài? - Ảnh 2
Cám Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch đã đạt thành tích rating tốt sau khi lên sóng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều này khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh bức xúc và tố Dương Mịch dùng quan hệ, đi cửa sau khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu. Cụ thể, các fan dẫn chứng rằng, bộ phim đầu tư khủng Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh ban đầu được công bố chiếu trên CCTV nhưng sau đó bị rút khỏi lịch chiếu.

Fan Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tố cáo Dương Mịch dùng 'chiêu trò' khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu đài? - Ảnh 3
Fan của Triệu Lệ Dĩnh bức xúc và tố Dương Mịch dùng quan hệ, đi cửa sau khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều fan Dương Mịch chỉ ra phim Cám Ơn Bác Sĩ đã được ấn định chiếu ở đài CCTV từ lâu. Họ còn cho rằng rất có thể do phim của Triệu Lệ Dĩnh chưa hoàn thiện các cảnh quay và hậu kỳ nên buộc phải dời lịch chiếu.

Fan Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tố cáo Dương Mịch dùng 'chiêu trò' khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu đài? - Ảnh 4
Fan Dương Mịch lên tiếng có thể do phim của Triệu Lệ Dĩnh chưa hoàn thiện hậu kỳ nên buộc phải dời lịch chiếu - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả trung lập cho rằng dù có chiếu ở đài hay không thì quan trọng là chất lượng nội dung và diễn xuất có đột phá hay không mới là yếu tố quan trọng. Thế nên, các khán giả tiếp tục chờ phim của Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên sóng, cũng như dõi theo diễn biến tiếp theo của Cám Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch để xem chất lượng phim đường dài có xứng đáng với mong đợi của họ hay không.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Cám Ơn Bác Sĩ Dã Man Sinh Trưởng sao hoa ngữ

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