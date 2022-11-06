Qua một chi tiết trong phim mới, Angelababy có 'chỗ đứng' thua xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, kể cả nam chính Nhậm Gia Luân?

Sao quốc tế 06/11/2022 11:34

Bộ phim mới nhất của Angelababy có tên Mộ Sắc Tâm Ước đóng chính cùng Nhậm Gia Luân vừa thể hiện một chi tiết cho thấy Angelababy có 'chỗ đứng' thua cả nam chính.

Angelababy được ví như “bình hoa di động” của làng giải trí Hoa Ngữ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất kém nổi bật, cô chỉ được công chúng nhớ đến qua các chương trình truyền hình. Thậm chí, nhiều khán giả lại mỉa mai nữ diễn viên thực chất được biết đến nhiều là nhờ vào cuộc hôn nhân với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Qua một chi tiết trong phim mới, Angelababy có 'chỗ đứng' thua xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, kể cả nam chính Nhậm Gia Luân? - Ảnh 1
 Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất kém nổi bật, Anglababy chỉ được công chúng nhớ đến qua các chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim mới nhất của Angelababy có tên Mộ Sắc Tâm Ước đóng chính cùng Nhậm Gia Luân vừa công bố phiên vị. Tuy nhiên, đạo diễn của bộ phim đã xếp tên của Angelababy phía sau nam chính như ngầm thể hiện nữ diễn viên được xếp phiên 2 của bộ phim. Điều này khiến một bộ phận fan hâm mộ của Angelababy bất bình. Vì trên thực tế, mỹ nhân có tuổi nghề và độ nổi tiếng hơn nam chính Nhậm Gia Luân.

Qua một chi tiết trong phim mới, Angelababy có 'chỗ đứng' thua xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, kể cả nam chính Nhậm Gia Luân? - Ảnh 2
Mộ Sắc Tâm Ước đã xếp tên của Angelababy phía sau Nhậm Gia Luân như ngầm thể hiện nữ diễn viên được xếp phiên 2 của bộ phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng cho dù cô nàng có tuổi nghề hơn hẳn nam chính nhưng xét về năng lực diễn xuất thì cô thực sự kém cỏi. Được biết, nếu so sánh với những nàng tiểu hoa cùng lứa với Angelababy như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, họ thực sự đã là những diễn viên có tầm cỡ và liên tục có phim bạo. Còn Angelababy dù cũng đã vào nghề nhiều năm nhưng đếm số tới đếm lui số lượng phim bạo gần như không có.

Qua một chi tiết trong phim mới, Angelababy có 'chỗ đứng' thua xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, kể cả nam chính Nhậm Gia Luân? - Ảnh 3
Anglababy có địa vị thua xa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Không những thế, năng lực gánh phim của Angelababy tương đối yếu. Diễn xuất của nữ chính luôn là vấn đề gây tranh cãi, khiến người xem khó chịu với kiểu trợn mắt trong mọi tình huống.

Qua một chi tiết trong phim mới, Angelababy có 'chỗ đứng' thua xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, kể cả nam chính Nhậm Gia Luân? - Ảnh 4
Angelababy thường trợn mắt trong mọi phân cảnh - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ ngày phim Mộ Sắc Tâm Ước chính thức lên sóng để xem diễn xuất của Angelababy có thực sự đột phá, tiến bộ hay không.

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Từ khóa:   Angelababy Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Nhậm Gia Luân sao hoa ngữ

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