Qua một chi tiết trong phim mới, Angelababy có 'chỗ đứng' thua xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, kể cả nam chính Nhậm Gia Luân?

Angelababy được ví như “bình hoa di động” của làng giải trí Hoa Ngữ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất kém nổi bật, cô chỉ được công chúng nhớ đến qua các chương trình truyền hình. Thậm chí, nhiều khán giả lại mỉa mai nữ diễn viên thực chất được biết đến nhiều là nhờ vào cuộc hôn nhân với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất kém nổi bật, Anglababy chỉ được công chúng nhớ đến qua các chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim mới nhất của Angelababy có tên Mộ Sắc Tâm Ước đóng chính cùng Nhậm Gia Luân vừa công bố phiên vị. Tuy nhiên, đạo diễn của bộ phim đã xếp tên của Angelababy phía sau nam chính như ngầm thể hiện nữ diễn viên được xếp phiên 2 của bộ phim. Điều này khiến một bộ phận fan hâm mộ của Angelababy bất bình. Vì trên thực tế, mỹ nhân có tuổi nghề và độ nổi tiếng hơn nam chính Nhậm Gia Luân.