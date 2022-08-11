Angela Baby từng bị đạo diễn Mị Nguyệt Truyện đuổi thẳng ra khỏi đoàn phim, mất cơ hội được vai diễn quan trọng vì lý do này?

Sao quốc tế 11/08/2022 19:19

Khi Mị Nguyệt Truyện chuẩn bị khai máy, Angela Baby từng xin đạo diễn Trịnh Hiểu Long một vai diễn quan trọng. Tuy nhiên vì một lý do không ngờ mà Angela Baby lại bị đạo diễn đuổi thẳng ra khỏi đoàn phim.

Sau thành công của Chân Hoàn Truyện, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã quyết định quay thêm một bộ phim cổ trang đại chế tác – Mị Nguyệt Truyện vào năm 2014. Khi đó, Angela Baby cũng chú ý đến sự nổi tiếng của bộ phim này và cô đã quyết định tìm đến Trịnh Hiểu Long với mong muốn có thể nhận được vai nữ chính Mị Nguyệt. Nào ngờ, vai Mị Nguyệt này đã được định sẵn là do Tôn Lệ đảm nhận rồi nên Angela Baby đành nhẫn nhịn mà chọn vai Ngụy phu nhân. Chỉ có điều, Lưu Đào đã đi trước một bước tiến cử Mã Tô cho vai diễn này.

Angela Baby từng bị đạo diễn Mị Nguyệt Truyện đuổi thẳng ra khỏi đoàn phim, mất cơ hội được vai diễn quan trọng vì lý do này? - Ảnh 1
AngelaBaby từng xin đạo diễn Trịnh Hiểu Long một vai diễn quan trọng - Ảnh: Internet

 

Biết được có người đang cạnh tranh vai diễn với mình, Angela Baby đã nói với đạo diễn là cô có thể mang thêm tiền vào đoàn phim. Xét cho cùng, Mị Nguyệt Truyện cũng là một dự án phim lớn, nếu có thêm người đầu tư thì điều kiện quay phim sẽ càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, đạo diễn Trịnh Hiểu Long cũng coi trọng độ nổi tiếng của Angela Baby nên ông đã đồng ý giao vai diễn cho cô. Nào ngờ khi Mị Nguyệt Truyện khai máy, Angela Baby đã xin nghỉ vài ngày để quay show, nếu cô ấy không đến kịp thì đoàn phim có thể sẽ phải hoãn 1 tuần.

Angela Baby từng bị đạo diễn Mị Nguyệt Truyện đuổi thẳng ra khỏi đoàn phim, mất cơ hội được vai diễn quan trọng vì lý do này? - Ảnh 2
Angela Baby từng bị đạo diễn 'Mị Nguyệt Truyện' đuổi thẳng ra khỏi đoàn phim vì xin dời ngày quay, ảnh hưởng kinh phí đoàn phim - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, việc hoãn quay phim 1 tuần sẽ tốn khoản kinh phí không hề nhỏ, nhất là khi Mị Nguyệt Truyện còn là một dự án lớn nữa. Đạo diễn nghe xong chuyện Angela Baby xin nghỉ nên vô cùng tức giận, thẳng tay đuổi cổ cô ấy ra khỏi đoàn phim luôn. Lúc này đây, Angela Baby mới cảm thấy hối hận và nhờ Huỳnh Hiểu Minh giúp đỡ nhưng không thành. Vai Ngụy phu nhân không có người đảm nhận, Lưu Đào đã nhờ Tôn Lệ ra mặt giúp cho Mã Tô lấy vai và đạo diễn Trịnh cũng đồng ý.

Nhiều netizen cho rằng diễn xuất của Angela Baby kém có tiếng trong làng giải trí, nếu đóng Mị Nguyệt Truyện thật khéo khi Tôn Lệ, Lưu Đào cùng dàn diễn viên gánh còng lưng cũng chẳng nổi.

 

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