Angela Baby - Lại Quán Lâm có chemistry cực ngọt trong dự án mới dù hơn nhau 13 tuổi?

Sao quốc tế 24/06/2022 19:00

Trong đoạn trailer được tung ra, không ít người đã phải xuýt xoa trước độ trẻ đẹp của Angela Baby. Lại Quán Lâm cũng rất điển trai, trẻ tuổi, mặt hơi non nhưng khi đứng bên AngelaBaby vẫn rất đẹp đôi.

Sau những đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp thì dòng phim tỷ đệ luyến (tình cảm chị em) cũng đã lên ngôi. Không thiếu những bộ thuộc thể loại này đang chờ phát sóng, và nổi bật trong số đó phải kể tới Hữu Phỉ (đã chiếu), Định Luật Tình Yêu 80/20 và Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu. Dễ dàng nhận thấy, 3 tác phẩm đều là của tiểu hoa 85 đóng cùng dàn mỹ nam nhỏ tuổi hơn.

Hữu Phỉ lên sóng trước đó đã khiến nhiều netizen la ó vì Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác vừa lệch tuổi, lại lệch “chem”. Cả hai tuy cũng đẹp đôi, nhưng chẳng thể ngọt ngào, lãng mạn được như những couple hoàn hảo khác. So với những nam diễn viên từng đóng với Lệ Dĩnh trước đó, thì với Vương Nhất Bác là thiếu chemistry nhất.

Angela Baby - Lại Quán Lâm có chemistry cực ngọt trong dự án mới dù hơn nhau 13 tuổi? - Ảnh 1
Hữu Phỉ - Ảnh: Internet

 

Dương Mịch đóng cặp cùng Hứa Khải trong Định Luật Tình Yêu 80/20. Tuy tung ra nhiều poster, teaser cũng đã có nhưng vẫn chưa thực sự thu hút người xem. Những màn tương tác ngọt ngào của cả hai trong phim chỉ dừng ở mức bình thường chứ chưa bùng nổ. Khá nhiều người lo lắng cho bộ này, sợ chemistry của Hứa Khải - Dương Mịch không đủ. Mặt khác, Dương Mịch cũng từng đóng với nhiều đàn em kém tuổi, điển hình là Hoàng Tử Thao và bộ đó đã flop sấp mặt.

Angela Baby - Lại Quán Lâm có chemistry cực ngọt trong dự án mới dù hơn nhau 13 tuổi? - Ảnh 2
Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet

 

Xét ra thì màn hợp tác của Lệ Dĩnh - Nhất Bác chênh nhau 11 tuổi, Dương Mịch - Hứa Khải chênh nhau 9 tuổi. Tuy nhiều nhưng vẫn chưa là gì so với màn hợp tác chênh tận 13 tuổi của AngelaBaby cùng Lại Quán Lâm. Và điều bất ngờ hơn, đó là chemistry của hai người này lại khá tốt, thậm chí còn hơn cả Dương Mịch và Lệ Dĩnh.

Trong đoạn trailer được tung ra, không ít người đã phải xuýt xoa trước độ trẻ đẹp của Angela Baby. Lại Quán Lâm cũng rất điển trai, trẻ tuổi, mặt hơi non nhưng khi đứng bên AngelaBaby vẫn rất đẹp đôi. Nhìn qua ai cũng biết là tình chị em, nhưng lạ cái là thấy cả hai rất ngọt ngào, lãng mạn, là tình yêu đôi lứa chứ không phải chị em... theo đúng nghĩa đen.

Angela Baby - Lại Quán Lâm có chemistry cực ngọt trong dự án mới dù hơn nhau 13 tuổi? - Ảnh 3
Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu - Ảnh: Internet

 

Mặc dù đẹp đôi, chemistry bùng nổ nhưng diễn xuất của Lại Quán Lâm và AngelaBaby vẫn là điều gì đó khiến bao người phải lo lắng. Tất nhiên khả năng của AngelaBaby đến đâu thì ai cũng đều biết. Còn Lại Quán Lâm là idol mới đá chéo sân nên cũng không mong chờ gì.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

BXH địa vị nữ diễn viên do Cnet bình chọn đã thu hút sự chú ý của đông đảo netizen và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Những cái tên góp mặt trong danh sách không khỏi khiến dân tình phải bất ngờ và dấy lên nhiều sự tranh luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Lại Quán Lâm Dương Mịch Hứa Khải Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Dàn sao Hoa Ngữ làm thường làm gì ở phim trường? Triệu Lệ Dĩnh ăn bất chấp, Dương Tử làm trò hề, Angela Baby phì phèo khói thuốc

Dàn sao Hoa Ngữ làm thường làm gì ở phim trường? Triệu Lệ Dĩnh ăn bất chấp, Dương Tử làm trò hề, Angela Baby phì phèo khói thuốc

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân

Angela Baby giải thể 4 công ty, cộng đồng mạng nghi vấn bị thanh tra thuế?

Angela Baby giải thể 4 công ty, cộng đồng mạng nghi vấn bị thanh tra thuế?

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Những mỹ nhân cbiz không được lòng cả fan lẫn bạn diễn: Angela Baby diễn kém nhưng tâm cơ vô biên, Cúc Tịnh Y giả từ đầu đến chân

Những mỹ nhân cbiz không được lòng cả fan lẫn bạn diễn: Angela Baby diễn kém nhưng tâm cơ vô biên, Cúc Tịnh Y giả từ đầu đến chân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI