Angela Baby - Lại Quán Lâm có chemistry cực ngọt trong dự án mới dù hơn nhau 13 tuổi?

Trong đoạn trailer được tung ra, không ít người đã phải xuýt xoa trước độ trẻ đẹp của Angela Baby. Lại Quán Lâm cũng rất điển trai, trẻ tuổi, mặt hơi non nhưng khi đứng bên AngelaBaby vẫn rất đẹp đôi.

Sau những đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp thì dòng phim tỷ đệ luyến (tình cảm chị em) cũng đã lên ngôi. Không thiếu những bộ thuộc thể loại này đang chờ phát sóng, và nổi bật trong số đó phải kể tới Hữu Phỉ (đã chiếu), Định Luật Tình Yêu 80/20 và Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu. Dễ dàng nhận thấy, 3 tác phẩm đều là của tiểu hoa 85 đóng cùng dàn mỹ nam nhỏ tuổi hơn. Hữu Phỉ lên sóng trước đó đã khiến nhiều netizen la ó vì Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác vừa lệch tuổi, lại lệch “chem”. Cả hai tuy cũng đẹp đôi, nhưng chẳng thể ngọt ngào, lãng mạn được như những couple hoàn hảo khác. So với những nam diễn viên từng đóng với Lệ Dĩnh trước đó, thì với Vương Nhất Bác là thiếu chemistry nhất.

Hữu Phỉ - Ảnh: Internet Dương Mịch đóng cặp cùng Hứa Khải trong Định Luật Tình Yêu 80/20. Tuy tung ra nhiều poster, teaser cũng đã có nhưng vẫn chưa thực sự thu hút người xem. Những màn tương tác ngọt ngào của cả hai trong phim chỉ dừng ở mức bình thường chứ chưa bùng nổ. Khá nhiều người lo lắng cho bộ này, sợ chemistry của Hứa Khải - Dương Mịch không đủ. Mặt khác, Dương Mịch cũng từng đóng với nhiều đàn em kém tuổi, điển hình là Hoàng Tử Thao và bộ đó đã flop sấp mặt.

Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet Xét ra thì màn hợp tác của Lệ Dĩnh - Nhất Bác chênh nhau 11 tuổi, Dương Mịch - Hứa Khải chênh nhau 9 tuổi. Tuy nhiều nhưng vẫn chưa là gì so với màn hợp tác chênh tận 13 tuổi của AngelaBaby cùng Lại Quán Lâm. Và điều bất ngờ hơn, đó là chemistry của hai người này lại khá tốt, thậm chí còn hơn cả Dương Mịch và Lệ Dĩnh. Trong đoạn trailer được tung ra, không ít người đã phải xuýt xoa trước độ trẻ đẹp của Angela Baby. Lại Quán Lâm cũng rất điển trai, trẻ tuổi, mặt hơi non nhưng khi đứng bên AngelaBaby vẫn rất đẹp đôi. Nhìn qua ai cũng biết là tình chị em, nhưng lạ cái là thấy cả hai rất ngọt ngào, lãng mạn, là tình yêu đôi lứa chứ không phải chị em... theo đúng nghĩa đen. Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu - Ảnh: Internet Mặc dù đẹp đôi, chemistry bùng nổ nhưng diễn xuất của Lại Quán Lâm và AngelaBaby vẫn là điều gì đó khiến bao người phải lo lắng. Tất nhiên khả năng của AngelaBaby đến đâu thì ai cũng đều biết. Còn Lại Quán Lâm là idol mới đá chéo sân nên cũng không mong chờ gì.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn BXH địa vị nữ diễn viên do Cnet bình chọn đã thu hút sự chú ý của đông đảo netizen và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Những cái tên góp mặt trong danh sách không khỏi khiến dân tình phải bất ngờ và dấy lên nhiều sự tranh luận.

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