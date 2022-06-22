Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn

Sao quốc tế 22/06/2022 13:47

BXH địa vị nữ diễn viên do Cnet bình chọn đã thu hút sự chú ý của đông đảo netizen và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Những cái tên góp mặt trong danh sách không khỏi khiến dân tình phải bất ngờ và dấy lên nhiều sự tranh luận.

Mới đây, BXH địa vị nữ diễn viên do Cnet bình chọn đã thu hút sự chú ý của đông đảo netizen và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Những cái tên góp mặt trong danh sách không khỏi khiến dân tình phải bất ngờ và dấy lên nhiều sự tranh luận.

Theo đó, bảng xếp hạng này được chia thành 7 phần bao gồm: Thần, bán thần, ảnh hậu kỳ cựu, nữ diễn viên quốc dân, đại hoa đang nổi tiếng, tiểu hoa nổi tiếng và tiểu hoa chờ nổi tiếng.

Ở vị trí "thần", ngoài "chị đại" Củng Lợi còn có sự xuất hiện của hai cái tên danh tiếng không kém là Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà. Tuy nhiên, hiện tại nữ minh tinh Trương Mạn Ngọc đã rời khỏi làng giải trí gây nên nhiều tiếc nuối cho khán giả hâm mộ.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn - Ảnh 1
Củng Lợi - Ảnh: Internet

 

Vị trí "bán thần" thuộc về bốn nghệ sĩ nổi tiếng là Huệ Anh Hồng, Lưu Hiểu Khánh, Tưởng Văn Lệ, Lưu Gia Linh.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn - Ảnh 2
Lưu Gia Linh - Ảnh: Internet

 

Xếp ngay dưới hai vị trí huyền thoại là những gương mặt quen thuộc ở nhóm "ảnh hậu kỳ cựu": Chương Tử Di, Châu Tấn. Ngoài ra, Dương Tử Quỳnh, Ninh Tịnh cũng lần lượt nằm trong bảng xếp hạng này.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn - Ảnh 3
Châu Tấn - Ảnh: Internet

 

Những cái tên góp mặt trong nhóm "nữ diễn viên quốc dân" đều là ngôi sao hạng A nổi tiếng của Cbiz như: Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy, Bạch Bách Hà, Tần Hải Lộ, Hách Lôi, Đào Hồng, Diêu Thần, Tôn Lệ, Lưu Đào, Tống Giai, Mã Y Lợi.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn - Ảnh 4
Lý Băng Băng - Ảnh: Internet

 

Danh sách được chú ý nhất cũng gây nên nhiều sự tranh cãi nhất phải kể đến hạng mục "đại hoa đang nổi tiếng" bao gồm: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Mã Tư Thuần, Angelababy.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn - Ảnh 5
Những đại hoa đang nổi - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh những cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của Angelababy đã khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng với sự thụt lùi đáng kể và tài nguyên ít ỏi thời gian gần đây, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn không phù hợp khi có mặt trong danh sách này.

Ngoài ra, nhóm "tiểu hoa nổi tiếng" cũng được chú ý không kém. Những nàng mỹ nhân xinh đẹp lần lượt góp mặt bao gồm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Châu Đông Vũ, Đàm Tùng Vận, Tống Tổ Nhi, Quan Hiểu Đồng, Trương Tử Phong, Triệu Kim Mạch.

Angela Baby gây tranh cãi vì đứng chung hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trong BXH địa vị nữ diễn viên cho Cnet bình chọn - Ảnh 6
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Vị trí cuối cùng là "tiểu hoa chờ nổi tiếng" thuộc về các nữ diễn viên: Châu Dã, Nhậm Mẫn, Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Chương Nhược Nam, Trương Tịnh Nghi, Đặng Ân Hi.

 

Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai được khen xinh hơn ăn đứt Hương Mật Tựa Khói Sương, netizen bĩu môi 'Photoshop gánh còng lưng nha'

Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai được khen xinh hơn ăn đứt Hương Mật Tựa Khói Sương, netizen bĩu môi 'Photoshop gánh còng lưng nha'

Một vài topic về Trầm Vụn Hương Phai trên Weibo, một blogger đã đăng tải lại loạt tạo hình của Dương Tử trong bộ phim này. Blogger cho rằng đây là bộ phim có tạo hình cổ trang đẹp nhất của nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Dương Tử Châu Tấn

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai được khen xinh hơn ăn đứt Hương Mật Tựa Khói Sương, netizen bĩu môi 'Photoshop gánh còng lưng nha'

Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai được khen xinh hơn ăn đứt Hương Mật Tựa Khói Sương, netizen bĩu môi 'Photoshop gánh còng lưng nha'

Dàn tiểu Hoa 9x của hiện tại: Dương Tử vận xui triền miên, Triệu Lộ Tư nhiều tài nguyên phim tốt nhưng chưa có bứt phá?

Dàn tiểu Hoa 9x của hiện tại: Dương Tử vận xui triền miên, Triệu Lộ Tư nhiều tài nguyên phim tốt nhưng chưa có bứt phá?

BXH những bộ phim đạt top rating trực tuyến cao nhất của Dương Tử: Hương Mật Tựa Khói Sương xếp sau phim này?

BXH những bộ phim đạt top rating trực tuyến cao nhất của Dương Tử: Hương Mật Tựa Khói Sương xếp sau phim này?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mất suất chiếu hè vào tay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vì lý do này?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mất suất chiếu hè vào tay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vì lý do này?

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư có khả năng đá bay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử trong mùa hè năm nay?

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư có khả năng đá bay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử trong mùa hè năm nay?

Dàn sao Hoa Ngữ bị mất vai giữa chừng: Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm, Dương Mịch bị tiễn ra khỏi đoàn vì nhận nhiều phim cùng một lúc

Dàn sao Hoa Ngữ bị mất vai giữa chừng: Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm, Dương Mịch bị tiễn ra khỏi đoàn vì nhận nhiều phim cùng một lúc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI