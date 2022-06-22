Theo đó, bảng xếp hạng này được chia thành 7 phần bao gồm: Thần, bán thần, ảnh hậu kỳ cựu, nữ diễn viên quốc dân, đại hoa đang nổi tiếng, tiểu hoa nổi tiếng và tiểu hoa chờ nổi tiếng.

Mới đây, BXH địa vị nữ diễn viên do Cnet bình chọn đã thu hút sự chú ý của đông đảo netizen và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Những cái tên góp mặt trong danh sách không khỏi khiến dân tình phải bất ngờ và dấy lên nhiều sự tranh luận.

Ở vị trí "thần", ngoài "chị đại" Củng Lợi còn có sự xuất hiện của hai cái tên danh tiếng không kém là Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà. Tuy nhiên, hiện tại nữ minh tinh Trương Mạn Ngọc đã rời khỏi làng giải trí gây nên nhiều tiếc nuối cho khán giả hâm mộ.

Vị trí "bán thần" thuộc về bốn nghệ sĩ nổi tiếng là Huệ Anh Hồng, Lưu Hiểu Khánh, Tưởng Văn Lệ, Lưu Gia Linh.

Lưu Gia Linh - Ảnh: Internet

Xếp ngay dưới hai vị trí huyền thoại là những gương mặt quen thuộc ở nhóm "ảnh hậu kỳ cựu": Chương Tử Di, Châu Tấn. Ngoài ra, Dương Tử Quỳnh, Ninh Tịnh cũng lần lượt nằm trong bảng xếp hạng này.

Châu Tấn - Ảnh: Internet

Những cái tên góp mặt trong nhóm "nữ diễn viên quốc dân" đều là ngôi sao hạng A nổi tiếng của Cbiz như: Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy, Bạch Bách Hà, Tần Hải Lộ, Hách Lôi, Đào Hồng, Diêu Thần, Tôn Lệ, Lưu Đào, Tống Giai, Mã Y Lợi.

Lý Băng Băng - Ảnh: Internet

Danh sách được chú ý nhất cũng gây nên nhiều sự tranh cãi nhất phải kể đến hạng mục "đại hoa đang nổi tiếng" bao gồm: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Mã Tư Thuần, Angelababy.

Những đại hoa đang nổi - Ảnh: Internet

Bên cạnh những cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của Angelababy đã khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng với sự thụt lùi đáng kể và tài nguyên ít ỏi thời gian gần đây, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn không phù hợp khi có mặt trong danh sách này.

Ngoài ra, nhóm "tiểu hoa nổi tiếng" cũng được chú ý không kém. Những nàng mỹ nhân xinh đẹp lần lượt góp mặt bao gồm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Châu Đông Vũ, Đàm Tùng Vận, Tống Tổ Nhi, Quan Hiểu Đồng, Trương Tử Phong, Triệu Kim Mạch.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Vị trí cuối cùng là "tiểu hoa chờ nổi tiếng" thuộc về các nữ diễn viên: Châu Dã, Nhậm Mẫn, Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Chương Nhược Nam, Trương Tịnh Nghi, Đặng Ân Hi.