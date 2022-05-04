Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Sao quốc tế 04/05/2022 13:29

Hậu ly hôn, cuộc sống của Angela Baby và Ngô Thiến lại chênh nhau rõ rệch.

Từ đầu năm đến nay đã có không ít cặp đôi công khai, kết hôn nhưng bên cạnh đó cũng có người “đường ai nấy đi”. Đáng chú ý nhất có lẽ là hai tin ly hôn lớn của AngelaBaby - Huỳnh Hiểu Minh và Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm. Tuy nhiên, sau một thời gian, cuộc sống của hai mỹ nhân có sự chênh lệch rõ rệt.

Với Ngô Thiến xác định ly hôn Trương Vũ Kiếm hồi đầu năm 2022. Kể từ khi lộ ảnh hẹn hò đến lúc sinh con, Vũ Kiếm chưa hề cho Ngô Thiến một danh phận nào. Sau khi ly hôn, không chỉ nhan sắc lên hương mà tình duyên sự nghiệp cũng phất lên hơn hẳn. Thực tế thì trước nay vẻ ngoài của Ngô Thiến vẫn luôn xinh đẹp, dù cho lúc mang bầu, cô nàng vẫn tự tin khoe sắc. Có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi Trương Vũ Kiếm là mắt mờ nên không thấy được vẻ ngoài hoàn hảo của Ngô Thiến mà thôi.

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường - Ảnh 1
Ngô Thiến - Ảnh minh họa: Internet

 

Hậu ly hôn, Ngô Thiên được netizen ghép cặp với rất nhiều người, và hầu như đứng với ai cũng đẹp đôi. Được đẩy thuyền nhiều nhất có lẽ là với La Vân Hi, bởi ‘mối tình màn ảnh’ 7 năm của Ngô Thiến - La Vân Hi từ hồi đóng Bên Nhau Trọn Đời đến Người Theo Đuổi Ánh Sáng tương xứng từ phim ra tới đời thật.

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường - Ảnh 2
La Vân Hi và Ngô Thiến - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy được ghép đôi nhiệt tình, nhưng hiện tại, Ngô Thiến vẫn giữ vững cuộc sống đơn thân của mình. Cô nàng tập trung cho sự nghiệp, tham gia nhiều bộ phim hơn, đồng thời còn bắt tay vào đầu tư. Tiết lộ từ blogger cho biết, Ngô Thiến vốn có mối quan hệ khá tốt với Hoa Sách, công ty chủ quản của cô. Bởi thế mà ngoài làm “nhất tỷ” của công ty, Ngô Thiến còn được gia nhập cổ phần Hoa Sách, chính thức thành sếp. Vậy là sau ly hôn, Ngô Thiến dường như đang được nhiều hơn mất.

Khác với Ngô Thiến, AngelaBaby đang đối mặt nhiều khó khăn hơn hậu chia tay Huỳnh Hiểu Minh. Không ít blogger tiết lộ rằng dù địa vị trong giới của nữ diễn viên vẫn giữ nguyên, song với khả năng diễn xuất của bản thân, AngelaBaby khó có thể tiếp cận được kịch bản tốt như hồi còn danh xưng “bà xã Huỳnh Hiểu Minh”.

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường - Ảnh 3
Angela BaBy - Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt khác, tài sản và quá trình đầu tư của hai người được Huỳnh Hiểu Minh phân định rất rạch ròi. Ngoài tài sản đã phân chia ổn thỏa trước đó, gần đây có lộ ra tin tức Huỳnh Hiểu Minh đã rút cổ phần khỏi công ty do AngelaBaby đầu tư. Như vậy, cả hai sẽ không còn liên quan nhiều đến kinh tế, hay nói cách khác là như người xa lạ thực sự. Giữa cặp đôi chỉ còn mối liên kết duy nhất, đó là Tiểu Hải Miên.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của AngelaBaby vẫn chưa là quá tệ. Cô vẫn còn rất nhiều phim chờ chiếu, hợp đồng quảng cáo, tham gia game show vẫn giữ nguyên và hơn hết, kịch bản phim muốn có vẫn sẽ có. Đó là còn chưa kể cô nàng sở hữu lượng fan khá lớn, nhan sắc xinh đẹp hút mắt chắc chắn sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn từ công chúng.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2022: Dương Mịch thu hút tài nguyên tài thời trang sau khi thay đổi stylist, Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi mác 'phụ nữ có gia đình'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2022: Dương Mịch thu hút tài nguyên tài thời trang sau khi thay đổi stylist, Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi mác 'phụ nữ có gia đình'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   ngô thiến angela baby la vân hi huỳnh hiểu minh

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2022: Dương Mịch thu hút tài nguyên tài thời trang sau khi thay đổi stylist, Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi mác 'phụ nữ có gia đình'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2022: Dương Mịch thu hút tài nguyên tài thời trang sau khi thay đổi stylist, Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi mác 'phụ nữ có gia đình'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/4/2022: Angela Baby 'nên duyên' cùng Trương Hàn trong phim mới, Dương Mịch và Lý Băng Băng hợp tác cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/4/2022: Angela Baby 'nên duyên' cùng Trương Hàn trong phim mới, Dương Mịch và Lý Băng Băng hợp tác cùng nhau?

7749 nỗi khổ khi diễn cảnh hôn của sao hoa ngữ: Nhậm Gia Luân né cảnh hôn, Angela Baby Đường Yên phải nhờ người đóng thế

7749 nỗi khổ khi diễn cảnh hôn của sao hoa ngữ: Nhậm Gia Luân né cảnh hôn, Angela Baby Đường Yên phải nhờ người đóng thế

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2022: Angela Baby hiện có khá nhiều phim 'đóng băng', phim mới của Hứa Khải và Dương Mịch có nhiều cảnh hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2022: Angela Baby hiện có khá nhiều phim 'đóng băng', phim mới của Hứa Khải và Dương Mịch có nhiều cảnh hôn?

Hậu 'đường ai nấy đi' với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby bị 'tóm sống' khi đi chơi cùng tình trẻ kém 10 tuổi

Hậu 'đường ai nấy đi' với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby bị 'tóm sống' khi đi chơi cùng tình trẻ kém 10 tuổi

Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?