Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Với Ngô Thiến xác định ly hôn Trương Vũ Kiếm hồi đầu năm 2022. Kể từ khi lộ ảnh hẹn hò đến lúc sinh con, Vũ Kiếm chưa hề cho Ngô Thiến một danh phận nào. Sau khi ly hôn, không chỉ nhan sắc lên hương mà tình duyên sự nghiệp cũng phất lên hơn hẳn. Thực tế thì trước nay vẻ ngoài của Ngô Thiến vẫn luôn xinh đẹp, dù cho lúc mang bầu, cô nàng vẫn tự tin khoe sắc. Có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi Trương Vũ Kiếm là mắt mờ nên không thấy được vẻ ngoài hoàn hảo của Ngô Thiến mà thôi.

Từ đầu năm đến nay đã có không ít cặp đôi công khai, kết hôn nhưng bên cạnh đó cũng có người “đường ai nấy đi”. Đáng chú ý nhất có lẽ là hai tin ly hôn lớn của AngelaBaby - Huỳnh Hiểu Minh và Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm. Tuy nhiên, sau một thời gian, cuộc sống của hai mỹ nhân có sự chênh lệch rõ rệt.

Hậu ly hôn, Ngô Thiên được netizen ghép cặp với rất nhiều người, và hầu như đứng với ai cũng đẹp đôi. Được đẩy thuyền nhiều nhất có lẽ là với La Vân Hi, bởi ‘mối tình màn ảnh’ 7 năm của Ngô Thiến - La Vân Hi từ hồi đóng Bên Nhau Trọn Đời đến Người Theo Đuổi Ánh Sáng tương xứng từ phim ra tới đời thật.

La Vân Hi và Ngô Thiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuy được ghép đôi nhiệt tình, nhưng hiện tại, Ngô Thiến vẫn giữ vững cuộc sống đơn thân của mình. Cô nàng tập trung cho sự nghiệp, tham gia nhiều bộ phim hơn, đồng thời còn bắt tay vào đầu tư. Tiết lộ từ blogger cho biết, Ngô Thiến vốn có mối quan hệ khá tốt với Hoa Sách, công ty chủ quản của cô. Bởi thế mà ngoài làm “nhất tỷ” của công ty, Ngô Thiến còn được gia nhập cổ phần Hoa Sách, chính thức thành sếp. Vậy là sau ly hôn, Ngô Thiến dường như đang được nhiều hơn mất.

Khác với Ngô Thiến, AngelaBaby đang đối mặt nhiều khó khăn hơn hậu chia tay Huỳnh Hiểu Minh. Không ít blogger tiết lộ rằng dù địa vị trong giới của nữ diễn viên vẫn giữ nguyên, song với khả năng diễn xuất của bản thân, AngelaBaby khó có thể tiếp cận được kịch bản tốt như hồi còn danh xưng “bà xã Huỳnh Hiểu Minh”.

Angela BaBy - Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, tài sản và quá trình đầu tư của hai người được Huỳnh Hiểu Minh phân định rất rạch ròi. Ngoài tài sản đã phân chia ổn thỏa trước đó, gần đây có lộ ra tin tức Huỳnh Hiểu Minh đã rút cổ phần khỏi công ty do AngelaBaby đầu tư. Như vậy, cả hai sẽ không còn liên quan nhiều đến kinh tế, hay nói cách khác là như người xa lạ thực sự. Giữa cặp đôi chỉ còn mối liên kết duy nhất, đó là Tiểu Hải Miên.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của AngelaBaby vẫn chưa là quá tệ. Cô vẫn còn rất nhiều phim chờ chiếu, hợp đồng quảng cáo, tham gia game show vẫn giữ nguyên và hơn hết, kịch bản phim muốn có vẫn sẽ có. Đó là còn chưa kể cô nàng sở hữu lượng fan khá lớn, nhan sắc xinh đẹp hút mắt chắc chắn sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn từ công chúng.