Bạch Lộc - Angela Baby tranh vai nữ chính trong phim mới? Netizen 'lắc đầu' kiểu nào Bạch Lộc cũng gánh còng lưng

Lần hợp tác đó chưa kịp giảm độ hot, mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin bộ đôi Hoa Đán Bạch Lộc và Angelababy sẽ hợp tác trong một dự án phim.

Angela Baby và Bạch Lộc là hai mỹ nhân nổi tiếng của xứ Hoa Đán. Vừa qua, cả hai đã có màn đọ nhan sắc với tạo hình cổ trang khi cùng tham gia chương trình Running Man bản Trung.

Tuy thông tin chưa được các bên liên quan xác nhận nhưng trên các diễn đàn, nhiều khán giả tỏ ra e ngại khi hai nữ diễn viên kết hợp với nhau.

- Tội Bạch Lộc quá, chắc chị gánh gãy lưng.

- Tôi chỉ biết nếu tin chính xác thì sẽ được thấy gấp đôi visual thôi.

- Khả năng Baby sẽ đóng chính, nhưng Bạch Lộc diễn tốt hơn.

- Kể từ khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, chị ta nhận kịch bản không được mát tay cho lắm.

Nhiều người cho rằng dù kịch bản phim có nội dung như thế nào thì khả năng diễn xuất của cả hai hoa đán không đủ sức cân bộ phim nữ - nữ chủ.

Tạo hình cổ trang trong phim của hai mỹ nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Angelababy nổi tiếng là “bình hoa di động” của điện ảnh Trung Quốc. Mỗi lần cô xuất hiện, công chúng đều ngán ngẩm bởi nét diễn trăm cảnh như một. Thậm chí nhiều khán giả cho rằng cách diễn một màu của cô đã phá hỏng bộ phim "Tình Trong Biển Hận" đóng cùng Chung Hán Lương.

Angela Baby và Chung Hán Lương trong phim Tìm trong biển hận - Ảnh: Chụp màn hình

Còn Bạch Lộc là diễn viên xuất thân từ một hot girl mạng xã hội. Cô dần khẳng định khả năng diễn xuất của mình qua các bộ phim từ hiện đại đến cổ trang nhưng chưa có tác phẩm nào thực sự ấn tượng. Các bộ phim sắp tới của Bạch Lộc là Trường Nguyệt Tẫn Minh (đóng cùng La Vân Hi) và Ninh An Như Mộng vẫn chưa lên sóng nên khán giả rất khó đánh giá được khả năng diễn xuất của cô.

Bạch Lộc xinh đẹp trong các vai diễn cổ trang - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, hai mỹ nhân trên đều chưa lên tiếng xác nhận tin đồn. Khán giả rất mong chờ sự hợp tác của cặp đôi Angelababy - Bạch Lộc sau dự án Running Man.