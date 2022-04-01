Bạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

Sao quốc tế 01/04/2022 08:48

Sau khoảng thời gian quay hình vất vả, Bạch Lộc cũng đã hoàn thành các cảnh quay trong bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đóng cùng La Vân Hi.

Sau nhiều quay hình vất vả, Bạch Lộc đã hoàn thành các cảnh quay trong bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Tại buổi lễ đóng máy, nữ diễn viên gây chú ý bởi vẻ ngoài thanh lịch và cầm bó hoa tươi. Nữ diễn viên trang điểm tươi tắn, để mái tóc đen óng ả buông xõa trên vai trông rất nữ tính nhưng không kém phần dịu dàng.

Nhiều người nhận xét, trong loạt ảnh tại buổi lễ đóng máy, vẻ đẹp đôi mắt của Bạch Lộc như muốn chiếm trọn trái tim mọi người. Đồng thời, cô nàng liên tục nở nụ cười rạng rỡ với ê-kip đoàn phim và chào tạm biệt mọi người.

bach locBạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 2Bạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 3Bạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 4Bạch Lộc khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' tại lễ đóng máy 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 5
Bạch Lộc rạng rỡ trong ngày đóng máy phim - Ảnh: Internet

Bạch Lộc cũng là một cái tên vô cùng quen thuộc, được mọi người hay nhắc đến với biệt danhh "đại cường mỹ nữ" nhờ chuyên trị các vai nữ cường, mạnh mẽ như Lộ Chiêu Diêu trong "Chiêu Diêu", Tạ Tương trong "Trường Quân Đội Liệt Hoả", Giang Quân trong "Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương"...

Gần đây, Bạch Lộc ngày càng "lột xác" bản thân khi xuất hiện với ngoại hình ngày càng nữ tính và ngọt ngào hơn, cũng như thử thách diễn xuất vào các vai diễn tương phản với cá tính của mình và vai diễn Thôi Thời Nghi trong bộ phim "Châu Sinh Như Cố" đã trở thành bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

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Trường Nguyệt Tẫn Minh đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và bước vào khâu chỉnh sửa. Nếu nhanh chóng rất có thể đến cuối năm nay, bộ phim cổ trang tiên hiệp này sẽ được lên sóng. Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản của Đằng La Vi Chi.

Nội dung xoay xung quanh câu chuyện tình đẫm nước mắt của Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô. Vì quyền lực, Đàm Đài Tẫn không từ thủ đoạn, ra tay tàn ác khiến Lê Tô Tô đau khổ. Sau cùng, vì yêu Lê Tô Tô đã đốt cháy sinh mệnh tạo nên thần tủy để thay thế tà cốt trong người Đàm Đài Tẫn. Sau khi niết bàn trùng sinh, nàng quay lại tiên giới nguyện cả đời không gặp lại Đàm Đài Tẫn.

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Nhan sắc của cô nàng "bạn thân Cúc Tịnh Y" này đang được chú ý hơn cả Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh.

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